Peliyhtiö pahoittelee inhimillisistä virhettä, jossa pelaajilla on mahdollisuus hakea korvauksia.

Viime viikon pääraveissa kävi lauantaina pelaajien kannalta hyvin ikävä tilanne. Tornion Toto75-ravien päälähdön suuryllättäjän Pretty Devilin kilpailutiedot olivat pahasti vajavaiset Veikkauksen lähtölistoissa.

Virallisten lähtölistojen mukaan norjalaishevosen edellinen kilpailusuoritus olisi ollut kesäkuun lopulta. Sen jälkeen ruuna oli kuitenkin kilpaillut kolmesti, tuloksena kaksi voittoa ja kakkostila.

– Kaikki Veikkauksen käyttämät ravien lähtölistat tulevat meille Suomen Hippoksesta. Lauantaina kävi todella ikävä virhe pelaajien kannalta, kun norjalaisen hevosen kilpailutiedoista puuttui viime startteja, ja se sattui vielä voittamaan, Veikkauksen vedonlyönnin johtaja Juha-Matti Mäkilä pahoittelee.

– Näin pääsi käymään, koska ravimailla ei ole yhteistä kansainvälistä tietokantaa, jossa olisi kaikkien hevosten kilpailutiedot. Suomalaisten hevosten tiedot ovat Hippoksen tiedoissa automaattisesti oikein, mutta kun tänne tulee kilpailemaan ulkomaisia hevosia, niiden tietoja joudutaan Hippoksessa syöttämään manuaalisesti, Mäkilä valaisee.

Lue lisää: Tuntematon norjalainen löi ällikällä Midnight Racessa – komealla kirivoitolla ikävä sivumaku

Hippoksen raviurheilun johtaja Tomi Himanka kertoo, että kyse oli inhimillisestä virheestä.

– Ruotsalaisten hevosten tiedot tulevat meille aika automaattisesti ST:stä (Svensk Travsport), mutta esimerkiksi Norja ja Italia ovat sellaisia maita, joista kilpailemaan saapuvat hevoset pitää syöttää käsineen tietokantaamme ja lisätä niille kaikki tarpeelliset tiedot, Himanka kertoo.

– Pretty Devilin kohdalla kävi nyt inhimillinen virhe, ja kolme viime kilpailua jäivät syöttämättä hevosen tietoihin. Tämä oli ikävä asia, mutta kun ihmiset tekevät asioita, virheitä voi aina sattua.

Pretty Devil kurvasi puskista kunniakierrokselle.

Mäkilä kertoo, että pelaajilla on mahdollisuus tehdä Veikkauksella ratkaisusuositushakemus ja vaatia korvausta, jos kokevat itsensä väärinkohdelluiksi.

– Poliisihallitus käsittelee aina nämä hakemukset ja päättää, onko pelaajan oikeusturva tullut loukatuksi. Säännöissämme sanotaan, että peliyhtiö on velvoitettu kertomaan kilpailijoiden numeron ja nimen, muttei niistä kaikkia moninaisia tietoja ja dataa.

Veikkauksen puhelimet eivät Mäkilän mukaan soineet viikonloppuna kuumina kämmin paljastuttua.

– Aika vähän olemme saaneet asiasta minkäänlaista palautetta, mutta toki tämä oli hyvin harmillinen juttu pelaajille.

Pretty Devilin voitto oli iso yllätys. Totopaukku olisi tosin ollut kaikkien muidenkin kuin Hector Sisun voitto. Jättisuosikki oli lauantaina epävireinen ja taipui aikaisin keulapaikalta.

Suomen ravien lähtölistoista on puuttunut ulkomaisten hevosten startteja aina silloin tällöin. Ne on kuitenkin yleensä huomattu ennen h-hetkeä, jolloin puutteelliset tiedot on saatu korjattua ja niistä on voitu tiedottaa ajoissa.

Pelaajat tai joku taho olisivat luultavasti havainneet Tornion ravien virheen, jos kyse olisi ollut esimerkiksi Ruotsissa kilpailleesta hevosesta, koska Ruotsin ravit ovat hyvin seurattuja Suomessa. Pohjois-Norjan pienillä raviradoilla juosseen Pretty Devilin tuoreimmat startit pysyivät kuitenkin pimennossa loppuun asti.

Asia paljastui vasta voittajaseremonioissa, kun hevosen hoitajaa haastateltiin.

Mäkilä sanoo, että Veikkaus on jo keskustellut Hippoksen kanssa siitä, kuinka Tornion kaltaisilta virheiltä vältyttäisiin.

– Yhteisen kansainvälisen hevostietokannan saaminen olisi ratkaisu, jotta nämä virheet saadaan pois. Hippos on yrittänyt kovasti ajaa sellaista läpi, mutta vielä meillä ei ole tietoa sen kohtalosta.

Hippoksessa ollaan toiveikkaita kansainvälisestä hevostietokannasta.

– Sitä on rakennettu jo aika pitkälle. En osaa sanoa päivämäärää, milloin se on käytössä, mutta aika hyvältä näyttää. Toivomme kovasti, että linjat pelaavat ja tieto vaihtuu kitkatta maiden välillä hyvin nopeastikin, Himanka sanoo.