Joy Sisu tykkikirillä Oaksiin – Nurmos neljällä finaaleihin

Beat it ravasi taas ikäluokkafinaaliin. Daniel Redén oli Ruotsin Kriterium-karsintojen ykkösvalmentaja.

Solvallan Elitloppet-viikonlopun kirivoiton jälkeen himmeämpiä sijoituksia salistanut Joy Sisu esitteli parhaita puoliaan perjantai-illan Oaks-karsinnassa Solvallassa. Petri Salmelan valmentama 3-vuotias ei piitannut takarivin uloimmasta lähtöpaikasta, vaan kiri Mika Forssin ajamana vauhtijuoksussa porukan perältä ulkoratoja lennokkaasti aina voittoon saakka.

Lilium Oy:n omistama tamma noteerasi ajan 13,0a/2140 metriä.

– Olen ylpeä tammasta, sillä tämä on ollut iso tavoite. Hevonen oli tänään turhan unohdettu. Sanoin Mikallekin, etten ole heittänyt toivoa lähtöpaikan takia, Petri Salmela totesi.

Derbyn tavoin Timo Nurmoksen tallin panos oli vahva myös vuotta nuorempien puolella. Bonnewille W.I. ja Aurelia Express pinkoivat vakuuttavilla loppuriuhtaisuilla Oaksin karsintavoittoihin, Beat it oli omassa erässään keulasta toinen. LVI Joonas Uutisen ja Rakennus Iiron omistama Beat it on jo ikäluokkafinaalien kestonimiä.

Oriiden puolella Nurmoksen Mister Jupiterin maaliintulo meni kriittiseksi, mutta tuomaristo tulkitsi keulassa juosseen Ready Cashin pojan laukan alkaneen vasta linjan jälkeen ja niinpä Jorma Kontion ajokki tasasi voiton Benganin kanssa.

Ikäluokan ykkösnimi Bedazzled Sox hoiteli leiviskänsä Kriteriumin karsinnassa tyylikkäästi ja erkani johtopaikalta hallittuun voittoon.

– Kun pääsimme johtoon ilman isompaa voimien tuhlaamista, paljon oli voitettu. Uskomattoman hieno hevonen. Muitakin kovia on, mutta tämä on yksi, joka voi finaalin voittaa, ohjastaja Torbjörn Jansson sanoi voittajahaastattelussa.

Daniel Redén sai Kriterium-finaaliin peräti neljä hevosta. Ante la Roque, Greensboro Zet ja Bengan olivat karsintavoittajia, Xanthis Harvey kakkonen.

Premiechansenissa mukana olevat hevoset pääsevät tavoittelemaan kahden viikon kuluttua lauantaina Solvallassa neljän miljoonan kruunun ykköspalkintoa Kriteriumissa ja 2,8 miljoonan ykköstä Oaksissa.