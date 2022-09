Huippulahjakkaan Landen Paukun pärjääminen ei yllättäisi valmentaja Jani Suonperää, vaikka alla on pitkä kilpailutauko.

8-vuotiaan Landen Paukun paluu kilparadoille on hieno huipennus suomenhevosen juhlaviikolle, jonka varsinaista merkkipäivää vietettiin tiistaina.

Kaustislaisen Jani Suonperän suojatti on kiistatta yksi kaikkien aikojen lahjakkaimmista kansallisrotumme yksilöistä raviradoilla.

Sen kilpaura käynnistyi vuonna 2017 huimalla 13 voiton putkella, joiden joukossa tukku suurimpia ikäluokkakilpailuja Derbyn ja Oulu Expressin johdolla.

Oriin nimissä on edelleen 4-vuotiaiden oriiden ja ruunien SE-tulos 1600 ja 2100 metrin volttimatkoilla, vaikka rimaa on sen jälkeen kolkutellut Parvelan Retun, Siirin Valtsun ja V.G.Voiton kaltaisia supertähtiä.

Tähän päivään mennessä kilpailuja on kertynyt kaikkiaan 18, joista 16 on päättynyt lähdön jälkeisiin voittajaseremonioihin. Tilipussi on karttunut yli 146 000 eurolla.

Viime vuosina vastoinkäymiset ovat kuitenkin hidastaneet Landen Paukun lopullista läpimurtoa suomenhevosten absoluuttiselle huipputasolle.

Vuoden 2019 häikäisevää Derby-voittoa seurasi peräti kahden vuoden mittainen hiljaiselo kilparadoilta. Paluu tositoimiin tapahtui viime syyskuussa. Startteja ehti kertyä vain kuusi ennen marraskuussa käynnistynyttä uutta taukoa, joka päättyy tulevana lauantaina Torniossa.

Suonperä ei innostu tarkemmin puimaan tuoreimman kilpailutauon syitä. Treenarin mukaan viimeiseen 10 kuukauteen on mahtunut "kaikenlaista".

– Enimmäkseen vanhoja vaivoja. Mutta kaiken pitäisi olla nyt kunnossa, kun kerran starttiin ilmoitettiin.

Jani Suonperä ja Landen Paukku juhlivat Derby-voittoa vuonna 2019. Arvovoittoa seurasi peräti kahden vuoden tauko kilparadoilta.

Huippuoriin kilpailuvalmius on valmentajallekin jonkinlainen arvoitus.

– Vaikea siitä on kotiolojen perusteella sanoa. Mitään kovia hiittejä ei ole alla, en aja hevosilla kotona koskaan lujaa.

– Mutta Landen Paukku on ollut aina hyvä suoraan tauolta ja olen oppinut luottamaan siihen. Menihän se viime vuonna Kannuksessa heti ensimmäiseen starttiin alle 25-tuloksen ja voitti. Hevoseen tulee virtaa viimeistään esittelyyn tullessa, kun se pääsee toisen selkään. Siinä vaiheessa kaikki vanhat vaivat unohtuu.

Suonperä antaa sapiskaa kotiradalleen Kaustiselle, jonka toiminta ei ole edesauttanut kilpailukauteen valmistautumisessa.

– En oikein ymmärrä miksi tuo Kaustinen ei järjestä enempää harjoitusraveja, kun ravikoululla varmaan riittäisi niihin oppilaita, treenari ihmettelee.

Lauantaina Torniossa starttiviivalle ei asetu vastaan aivan kylmäverikaartin terävintä ykkösketjua.

Ennakkoon kovimmiksi uumoillut vastustajat Nyland ja Välkyn Tuisku kiihdyttävät matkaan viereisiltä radoilta. Valmentajalla on kova kunnioitus vastusta kohtaan, mutta luottoa omaankin löytyy.

– Landen Paukulla on jo sen verran paljon rahaa tilillä, että nämä eivät ole missään nimessä helppoja lähtöjä. Tämän ylemmäs ei voi sarjoissa enää nousta, Suonperä muistuttaa.

– Odottelen sijoitusta kolmen porukassa, eikä voittokaan periaatteessa yllättäisi.

Rata-arvonta heitti Landen Paukun volttilähdöissä usein haastavana pidetylle kakkosradan paikalle, mutta treenari ei ole asiasta lainkaan huolissaan. Suonperä hyppää totutusti itse silmäteränsä rattaille.

– Lähtöpaikka on tälle paras mahdollinen ja tuosta saadaan varmuudella selkäjuoksu. Mitenkään hulluttelemaan ei kuitenkaan lähdetä.

Ravijännäreiden haaveissa olisi varmasti nähdä Landen Paukku lokakuun alussa Turussa ravattavassa kylmäveristen PM-lähdössä.

Ori otti jo viime vuoden kilpailussa tuntumaa rotunsa valioiden vauhtiin ja osoitti kuuluvansa mukaan huipputason karkeloihin. Edelle jäivät vain kovista kovimmat Parvelan Retu ja Evartti sekä niukasti Stallone.

Valmentaja ei kuitenkaan vielä halua spekuloida tulevaisuuden asioilla, mikä on ymmärrettävää viime vuosien ongelmien jälkeen.

– En ole katsellut vielä tulevia tehtäviä. Katsotaan nyt ensin miten hevonen ottaa tämän Tornion startin ja mietitään sitten jatkoa, Suonperä toteaa.