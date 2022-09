Vixeli yllätti valmentajansa ja uhkaili Parvelan Retun SE-aikaa

Amazing Warrior tykitti kärkeen lämminveristen kovimmassa lähdössä.

Kuninkuuskisan kolmonen Vixeli tähditti suomenhevosten kovinta kisaa Joensuussa keskiviikkona. Hevonen sai puhaltaa kunnolla kuluttavan seppelejahdin jälkeen eikä ollut ohjastaja-valmentaja Tapio Perttusen mukaan makeimmillaan suoraan pieneltä kilpailupaussilta, mutta huippuhevonen hoiti silti homman vakuuttavasti.

Vixeliä auttoi, että juostavaa matkaa oli kolme kilometriä. Hevosen voimat pääsivät erinomaisesti oikeuksiinsa. Vastuskaan ei ollut kovinta mahdollista luokkaa tasoitusajossa ja oriin juoksu luonnistui 80 metrin takamatkalta kuin elokuvissa.

Voittoaika 25,0/3220 metriä jää vain kymmenyksen Parvelan Retun toissa kesänä juoksemasta Suomen ennätyksestä.

– Vixeli teki hienon esityksen. En käskenyt hevosta lopussa, vaan annoin sen tulla omaa vauhtiaan. Voimia jäi tallelle tänään. Vain muutama reippaampi veto oli ajettu treeneissä tauon aikana, joten oli positiivinen yllätys, että ori oli heti näin valmis, Perttunen sanoi.

Perttusen mukaan Vixelin syksyn päätähtäin on PM-ajo. Se ravataan Turussa 8. lokakuuta.

Amazing Warrior on valmis syksyn ja talven avoimiin lämminverilähtöihin. Keskiviikkona Joensuussa tuli vakuuttava T65-voitto ja voitokkaan Thai Profitin päänahka.

8-vuotias ruuna kiri kuin parhaina päivinään. Se hyökkäsi kärjen kimppuun loppukurviin mentäessä ja hankki hetkessä otteen keulassa juosseesta Thai Profitista.

Vaikka kaksikko pinkoi pitkään lähes rinta rinnan, voittajasta ei ollut epäilystä missään vaiheessa loppusuoraa.

– Amazing Warrior piti otteen helposti maaliin asti. Korvat jäivät avaamatta ja silmälaput vetämättä, ohjastaja Iikka Nurmonen vahvisti voittajakehässä.

Nurmonen myös valmentaa Amazing Warrioria. Ruotsista palanneen nuoren polven treenarin hevoset ovat kovassa nousussa alkukesän rauhallisemman vaiheen jälkeen.

T65-pelaajien pankki Rallston otti omansa selvällä marginaalilla, mutta joutui tekemään voiton eteen hiukan enemmän töitä kuin ennakkoon odoteltiin. Ashley Face myi nahkansa kalliilla ja prässäsi matkalla kiivaasti.

Rallston on yksi kauden kovimmista nousijoista. Ykköstila oli sille jo kauden seitsemäs ja moni voitoista on tullut laatulähdöistä.

– On tullut pienenä yllätyksenä, kuinka paljon ori on noussut ja kovettunut sarjoissaan tänä vuonna. Se on fiksu hevonen, joka säästää itseään starteissa eikä paina päälle. Se ei myöskään tee hirveästi eroa muihin, mutta voitti silti tänäänkin helposti, ohjastaja-valmenta Jani Ruotsalainen kehui.

Enintään 16 000 euroa tienanneiden lämminveristen kisa näytti pitkään joukkoa johtaneen Fu King Fab Pressin heiniltä. Sisäradan suojista spurtannut Kobe Web kiri kuitenkin vauhdin päälle saatuaan vastustamattomasti ohi.

Tuplavoittaja Jani Ruotsalaisen ohjastamalla voittajalla on vielä varaa parantaakin otteitaan, kunhan valmentaja Risto Airaksinen saa hiottua ruunan ravin luistavammaksi.

Kobe Web kilpaili vielä elokuussa Ruotsissa ja debytoi Suomessa keskiviikkona.

– Suurosen Sepon mahtavissa treenipaikoissa on ajettu ruunaa pari viikkoa. Se näköjään sopii hyvin, Airaksinen tuumi.

”Pappa” Airaksinen vietti päättyneen kesän Juvalla, mutta kertoi palaavansa etelämmäksi, kun ilmat viilenevät.

Suomenhevosten matalassa sarjassa Mieletön Melinda oli vahvin johtavan rinnalta. Ohjastaja Tapio Perttusen mukaan Heidi Kivimaan valmennettava on kehityskykyinen hevonen, joka on ottanut isoja harppauksia viime aikoina.

Ohjastajaliigan kärkimies Santtu Raitala koki T65-kohteissa pari enemmän tai vähemmän yllättävää tappiota, mutta Bribesin rattailla maalilinja oli oikealla kohdalla. Takarivistä kiihdyttänyt ruuna viihtyi vauhtijuoksussa ja kiri kepeällä tyylillä kärkeen loppusuoralla.

Kuskin mukaan voitto oli juuri niin helppo miltä näytti.

– Kaikki oljenkorret jäivät käyttämättä tänään, Raitala sanoi.

Toto65-rivi ratkesi keskiviikkona poikkeuksellisesti Joensuussa, kun Vermossa vedettiin henkeä tiukan Derby-viikon jälkeen.

Oikea T65-rivi

T65-1: 8 Amazing Warrior

T65-2: 7 Mieletön Melinda

T65-3: 4 Kobe Web

T65-4: 10 Bribes

T65-5: 10 Vixeli

T65-6: 2 Rallston

Kuusi oikein tuloksille: 86,01 euroa

Viisi oikein: ei voitto-osuutta