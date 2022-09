Veteraani luovuttaa lahjakkuuden ohjat lainakuskille – ”Hyvin menee, kun narut pysyvät käsissä ja ukko jakkaralla”

Nopeus on Martti Lajusen mukaan Tähtineidon ykkösase.

Marraskuussa 80 täyttävältä Martti Lajuselta löytyy raju hevoskokemus. Viimeisen 55 vuoden ajan hänellä on ollut hevosia ja ravureita vuodesta 1978 lähtien.

Heinävetisen käsien läpi on mennyt useita ja taas useita hevosentaimia. Näistä kuusivuotias Tähtineito omaa jotain ainutlaatuista. Lajunen odottaa, että siitä tulee nopein tamma kotikasvateista.

– Kuvittelen, että se rapsauttaa 25-rajan rikki hyvin helposti puhki jonain kesänä. Ehkä jo ensi kesänä. Siitä pitäisi tulla nopein tamma mitä meillä on ollut, jos mitään haaveria ei satu, Lajunen näki.

Lajusen pitäjässä on ollut hevossuku vuodesta 1957 lähtien. Tähtineidon isä Kihisee ei ole kotikasvatti, mutta emä Liinun Terttu ja emänisä Villex ovat.

Kihiseen valitsemista isäoriksi puolsi moni asia.

– Isäoriin jälkeläisistä löytyy niin paljon juoksijoita, että päätin kokeilla sillä. Kihisee oli radoilla hyvä ja nopea ori, joka liikkui hyvin jo nuorena.

Vuonna 2012 syntynyt Callex on viimeisin Lajusen huippuhevonen. Se on tienannut radoilta 49 startissa 66 123 euron tilin. Voittoja on kertynyt 15 kappaletta. Ura jatkuu edelleen.

Lajunen on oppinut kokemuksen myötä antamaan hevosille aikaisempaa enemmän palautumisaikaa ja lepoa.

Vuonna 2003 syntynyt Villex oli erittäin nopea menijä, joka suoritti parhaiten kuusivuotiskaudella.

– Aluksi hevosilla ajettiin paljon nelivuotiaasta lähtien. Ajoin liiankin kanssa kisoja kilpailuvuosina, ja hevoset olisivat olleet myöhemmin parempia, jos varsavuosina olisi otettu nätimmin. Järki tuli Villexin kohdalla päälle, että lopetapa tien höylääminen.

Lajunen ajaa starttinsa normaalisti itse. Aina hommat eivät mene suunnitelmien mukaan, mikä nähtiin Mikkelissä pari viikkoa takaperin.

Tähtineito ja Lajunen ottivat kaksi lähdönuusintaa ja joutuivat poistetuksi lähdöstä ennen kuin itse kisa ehti alkaakaan.

– Ensimmäisestä uusinnassa oli sellainen tilanne, jossa sanotaanko näin, että iäkkäitä sorsittiin. Lähtöä ei olisi otettu takaisin, jos rattailla olisi ollut joku huippukuski kuten Santtu Raitala.

Lajusen mukaan Tähtineito ei ole helppo kaveri voltissa, kun se ei etene niin nopeasti kuin kuski haluaisi.

– En kuitenkaan häirinnyt ketään ja olin valjakonmitan verran myöhässä voltissa. Takaisin kuitenkin kutsuivat, kun Tähtineito lähtee hyvin ja saattaa huijata silmää. Näytti siltä, että toiset jäivät kuin seisomaan.

Tuomariston ratkaisut kutsut eivät menneet raviratojen väriläiskän järkeen myöskään iltasella videoilta.

Vajaa kuukausi sitten sujui paremmin, kun voitto irtosi keulapaikalta.

– Savonlinnasta tuli voitto ja siellä hevonen oli ihan hyvin, kun kolmas puolikas mentiin 26-vauhtia. Ihan hyvässä kunnossa Tähtineito on ollut viime aikoina.

Starttiväli venähti pitkäksi, kun yksi startti jäi lähdönuusintojen takia ajamatta. Valmentaja ei näe sitä isona tekijänä.

– Neljä kertaa viikossa hevonen on valjaissa. Ei tässä vaiheessa ja näissä sarjoissa tarvitse olla niin tarkka viimeistelyistä tai siitä, kuinka pitkä starttiväli on.

Keskiviikkona Joensuussa Tähtineito starttaa matkaan takarivistä. Sieltä se ei pääse käyttämään ykkösasettaan lähtönopeutta.

– Aika nopea tämä on lähtemään. Lähtöpaikka on pieni miinus, mutta jospa takarivistä pääsisi kirimään sopivasti. Tähtineito tulee lopunkin hyvin ja Joensuussahan on pitkä loppusuora, missä on aikaa ohitella.

Joensuussa on luvassa kuskinvaihdos, kun rattaille hyppää Janne Räisänen.

– Kuski ei ole aikaisemmin ajanut Tähtineidolla, eikä mielestäni tammalla ajamisessa ole mitään ihmeellistä. Hyvin menee, kun narut kestävät käsissä ja ukko pysyy jakkaralla.

Lajunen lupasi, että voitosta ajetaan.

– On sitten asia erikseen, että kuinka meidän lopulta käy. Varustemuutoksia ei ole tulossa.

Veteraani paljasti, ettei Tähtineidolla ajeta talvella kilpaa.

– Syksyllä käydään kisaamassa, kun lähiseutujen sarjat osuvat meille.