Magical Princessin kausi purkissa – SM-titteliä jahtaamassa kolme tallikaveria

Keskikesällä sairastuneen Magical Princessin tähtäin on jo ensi kaudessa.

Vermon Derby-ravien toiseksi suurimman kilpailun, Suomen mestaruuden, lähtöviivalta puuttuvat lauantaina tähtitammat Magical Princess ja Willow Pride.

Heinäkuun alun Suur-Hollola -ajosta lähtien kilpailematta olleen Magical Princessin kausi on luultavasti jo purkissa.

Suur-Hollola -ajossa Pekka Korven tallin kaksoisvoiton Run For Royaltyn vanavedessä varmistaneen huipputamman piti jatkaa kilpailemista kaksi viikkoa myöhemmin St. Michel -ravien Tammatähdessä. Se joutui kuitenkin jäämään sairastumisen takia pois.

– Magical Princessille nousi lämpö, minkä takia se ei juossut Mikkelissä, Korpi kertoo.

– Suur-Hollola oli hevosen vuoden pääkilpailu, johon tähtäsimme tosissamme. Se menikin tammalta suhteellisen hyvin. Sen jälkeen sillä ei ole haluttu ajaa kovia oriita vastaan huippulähdöissä. Yritetään sitä taas vasta ensi vuonna.

Tarkoittaako tämä sitä, ettei Magical Princess kilpaile enää tänä vuonna?

– Ei se vielä ihan varmaa ole, mutta luultavasti se ei kilpaile, Korpi vastaa.

Magical Princessin voittosumma on liki puoli miljoonaa euroa.

Myöskään toista piinkovaa kilpatammaa Willow Prideä ei SM-kisassa nähdä.

Kevään Seinäjoki Racen sankaritar on ollut jalkavaivan takia sairauslomalla vapun Finlandia-ajosta lähtien, mutta palaa valmentajansa Markku Niemisen mukaan tositoimiin vielä syksyllä.

Vaikka Magical Princess on tauolla, SM-titteliä jahtaa peräti kolme Korven suojattia: kesän ykköslämminverinen Run For Royalty, viime vuoden mestaruuttaan puolustava American Hero ja sotaratsu Hotshot Luca.

Eniten valmentaja odottaa kolmikosta Run For Royaltylta, vaikka sillä on selvästi normaalia ponnettomampi startti alla Suurmestaruudesta.

– Run For Royalty ei ollut viimeksi parhaimmillaan. Sillä tähdättiin kovasti Suur-Hollolaan ja St. Micheliin, jotka olivat kovia kilpailuja, ja se sai olla niiden jälkeen vähän helpommalla.

– Hevosen pitäisi olla edelleen ihan kunnossa. Oriilla on huono takarivin lähtöpaikka, mutta sillä on niin hyvä kapasiteetti, että sillä on mahdollisuudet kärkipäähän, jos kaikki menee normaalisti.

Tämän vuosikymmenen Derbyt ovat olleet Korven valmentamien tammojen juhlaa. Ennen Magical Princessiä voiton vei kaksi vuotta sitten Mascate Match, joka on jo siitoksessa.

Pekka Korpi voitti vuosi sitten Derbyn ja Suomen mestaruuden.

Korpi on tänä vuonnakin 120 000 euron jahdissa mukana, mutta kolmen suoraan hän ei usko. Hänen ajokkinsa on Magical Princessin pikkusisko Magic Madonna.

Tamma sijoittui viime viikon karsintalähdössä toiseksi ja joutuu starttaamaan finaalissa huonolta seiskapaikalta.

– Magic Madonna ei ole ollut ihan parhaimmillaan viime juoksuissaan. Se oli välillä muutaman kerran parempi, Korpi sanoo.

– Minulle olisi yllätys, mikäli tamma pystyisi ottelemaan voitosta kovia oriita vastaan. Jos se olisi viiden sakissa, olisi mennyt hyvin.