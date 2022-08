Toto65-suosikki jatkaa iskussa, vaikka alla on floppisuoritus – ”Turhan ympäristötietoinen hevonen”

Joskus raviurheilussa huippukuntoisen hevosen suoritus voi mennä pieleen jo matkalla kilpailupaikalle. Näin kävi Rea Leppälän valmentamalle Ferrari Borkille 2,5 viikkoa sitten.

Valmentaja Rea Leppälä ja Ferrari Bork lähtivät Nurmijärveltä kohti Tampereen Teivoa T75-ravien aamuna. Ensimmäisen kerran oli pysähdyttävä tarkistamaan hevosen tilanne vain muutaman kilometrin matkanteon jälkeen.

– Matkustaminen on hevosen suurin kompastuskivi, ja sillä kerralla se ei sujunut ollenkaan. Jo viiden minuutin ajon jälkeen huomattiin, että ruunalla on huono päivä. Hevonen oli heti hikinen ja ryskäsi pitkin matkaa, se siis jännitti kovasti jostain syystä, Leppälä kertoo.

Ruuna jäi kisan kymmenenneksi ja se hävisi voittaja All Star Mintille kymmeniä metrejä, vaikka oli vielä edellisessä kohtaamisessa muutamaa viikkoa aikaisemmin haastanut samaa hevosta miehekkäästi.

– Huono matkustaminen näkyi niin, että matkalla kyyristelemisen takia lihakset olivat jumissa. Ruuna ei myöskään juonut Teivossa kunnolla, mikä kertasi vaikutusta 30 asteen helteessä.

Harmillisinta taustavoimien kannalta on, että Ferrari Borkin huonoa päivää on mahdotonta arvata etukäteen. Kolme edellistä kilpailumatkaa sujuivat hyvin ja tuloksena oli huippusuoritusten putki.

– Silloinkin hevonen ryskäsi matkalla, mutta ei siksi että se olisi jännittänyt, vaan siksi että sillä oli tylsää.

Leppälän mukaan lähes kaikkea mahdollista matkustusongelmien taklaamiseksi on jo kokeiltu, mutta ilman mainittavaa menestystä. Esimerkiksi rauhoittavasta maskista tai sääntöjen sallimista lääkeaineista ei ole ollut havaittavaa apua.

Uusi yritys koittaa keskiviikkona. Ferrari Bork on T65-lähdön suuri ennakkosuosikki. Vedonlyöjät ovat havainneet ihan oikein, että vaikka viimeksi hevosen sijoitus oli kymmenes, kunto ei ole kadonnut mihinkään.

– Ei minustakaan. Hevonen on ollut ihan asiallisen tuntuinen kotona, iloinen ja pirteä. Ainakaan näin ennakkoon mitään negatiivista ei ole tiedossa.

Matkaa kotitallilta kilpailupaikalle Vermoon on nyt vain pyöreästi 40 kilometriä. Ferrari Bork taustavoimineen lähtee hyvissä ajoin tien päälle, jotta kilpailupaikalla ehtii tarvittaessa palautua mahdollisista ylimääräisistä rasituksista.

Tosin aina lyhyemmätkään kuljetusmatkat eivät ole sujuneet kuin tanssi.

– Lyhyempi reissu ei automaattisesti tarkoita sitä, että kaikki menee hyvin, mutta toivotaan parasta. Teivoonkin lähdettiin hyvissä ajoin ja menimme vierastalliin, mutta se ei auttanut asiaa, kun talli oli täynnä ja hälinää riitti. Ruuna jaksoi "tärrätä" karsinassa, kun ympärillä tapahtui paljon asioita.

Valmentaja kuvailee hevostaan veikeästi.

– Ferrari Bork on turhan ympäristötietoinen hevonen. Ruuna reagoi asioihin ympärillään turhan matalalla kynnyksellä. Jos se olisi ratsu, sitä sanottaisiin reaktiiviseksi.

Ferrari Bork kyvykkäämpi hevonen kuin Suomessa vielä tiedetään. Se ylsi vuosi sitten Tanskan Derbyn kuudenneksi. Sijoituksen suhteen jäi jossiteltavaakin, kun vastustaja väsyi eteen loppukurvissa ja ruuna jäi pussiin.

Ruuna muutti Suomeen viime lokakuussa. Se sairasteli ensimmäisten kuukausien aikana eikä näyttänyt oikeaa osaamistaan kuin väläyksittäin.

– Oli virustautia, vuohiskuppaa ja hampaidenkin kanssa ongelmia. Mielestäni viruksesta jäi kytemään lihaksistoon jotakin, hevonen tuntui hyvältä mutta ei saanut itsestään irti kunnolla kilpailuissa. Kesän kovat mailit avasivat paikkoja ja sen jälkeen Ferrari Bork on ollut hyvä.

Keskiviikkona kilpailumatkaa on 2620 metriä. Sen ei pitäisi aiheuttaa ongelmia vauhtikestävälle hevoselle, mieluummin päinvastoin.

Leppälä saattaa kokeilla suojatilleen keskiviikkona merkittävää kengitysmuutosta. Ensimmäistä kertaa Suomessa siltä riisutaan kaikki kengät pois kilpailua varten.

– Ohjastaja Riku Salminen on ajanut hevosella myös hiiteillä ja hän ehdotti kokeilua. En osaa sanoa yhtään, miten kenkien riisuminen vaikuttaa, mutta sitä on hyvä testata jossain vaiheessa myös jatkoa ajatellen. Kohta on jo sellaiset kelit, että turha yrittääkään.

Valmentajan mukaan 5-vuotias hevonen ei ole vieläkään paljastanut kaikkia korttejaan kilparavurina.

– Hevonen on saanut paljon lihasmassaa vuoden aikana ja on nyt ihan erinäköinen kuin meille tullessaan. Toivotaan että tulee hyvä talvi, jonka aikana saisi treenata kunnolla. Jos Ferrari Bork saa olla terveenä ja pysyy ehjänä, sillä pitäisi olla kehittymisen varaa vielä.