Kun tunteet voittavat rahan: Annika Aalto omistanut elämänsä hevosille – ”Kyynel tuli silmään”

Tunnollinen hoitaja ei usko Derbyn voittoon, mutta on sen jälkeen hevosensa rinnalla taas yhtä hienoa yhteistä kokemusta rikkaampi.

Tammakriterium 7.8. 2021: Sijoitus 2.

Kriterium 2.10. 2021: Sijoitus 3.

Kymenlaakso-ajo 30.10. 2021: Sijoitus 2.

Kasvattajakruunu 27.11. 2021: Sijoitus 4.

Suuri Suomalainen Derby 3.9.2022: Joko nyt?

Tulokset kuuluvat kivikovassa lämminveristen ikäluokassa kilpailevalle Sahara Flamesille.

Varma kilpailija sijoittui 3-vuotiaana kaikissa klassisissa ikäluokkalähdöissä kärkijoukkoon. Kirkkain kruunu, eli suurkilpailuvoitto on kuitenkin jäänyt tammalta vielä saavuttamatta.

Uusi mahdollisuus Sahara Flamesilla janoamaansa jättionnistumiseen on ensi lauantaina.

Se lähtee tavoittelemaan Vermossa ikäluokkansa suurinta ja kauneinta, eli peräti 120 000 euron arvoista Derby-voittoa upea karsintavoitto lautasillaan.

Sahara Flames ehti huippukuntoon ennen Derbyä.

Sahara flamesin toinen omistaja ja hoitaja Annika Aalto ei innostu hehkuttamaan hevosensa menestystä. Hän pitää tapansa mukaan jalat tukevasti maankamaralla.

– Iso voitto meiltä vielä puuttuu, eikä sitä taida tulla nytkään. Jos tammalta onnistuu kaikki Derbyssä, se voi sijoittua hyvin, Aalto tuumii.

Sahara Flamesin virallinen treenari ja toinen omistaja on ammattivalmentaja Tapio Mäki-Tulokas, jolla on lähes 30 hevosen ravitalli Forssassa. Aalto on Mäki-Tulokkaan avopuoliso.

Tamma ei ole pariskunnan ikioma hevonen. He ovat liisanneet sen kilpakäyttöönsä Petra Huhdilta, joka pyörittää Oskari Mäenpään kanssa kuuluisaa Saharan Ravitallia.

Mäenpään ja Huhdin kasvatit ovat menestyneet vuosien saatossa ulkomaita myöten.

Aalto kertoo, kuinka lahjakas tamma tuli heidän käsiinsä.

– Tapio oli tehnyt vuosia yhteistyötä Saharan kanssa, kunnes vuonna 2018 tuli puheeksi, että voisimme liisata sieltä yksivuotiaan varsan kilpakäyttöön. Se varsa oli Sahara Kellyanne. Koska sen kanssa kaikki lähti sujumaan hyvin, teimme seuraavana vuonna samanlaisen sopimuksen Sahara Flamesista, Aalto kertoo.

Sahara Kellyanne oli Annika Aallon (vas.) ensimmäinen liising-hevonen Tapio Mäki-Tulokkaan kanssa.

– Sahara Flamesissa meitä innosti erityisesti hyvä suku. Oletimme, että siitä voisi kehittyä hyvä kilpahevonen – ja aika hyvä sitä on tullutkin.

Sahara Kellyannen liising-sopimus päättyi 4-vuotiaskauden jälkeen viime vuoden lopussa. Liki 35 000 euroa tienannut hevonen on palannut siitostammaksi kasvattajalleen.

– Sahara Flamesin vuokrasopimusta on mahdollista jatkaa vuosi kerrallaan, jos se sopii molemmille osapuolille.

Ja miksei sopisi? Sahara Flames on pari luokkaa Sahara Kellyannea kovempi ravuri, jolla on sanansa hirnuttavanaan varmasti myös aikuisten tammojen huippulähdöissä.

Maltillinen Aalto ei kuitenkaan lämpene hekumoimaan hevosensa tulevaisuuden saavutuksista.

– Sahara Flames on näyttänyt olevansa tosi hyvä hevonen, ja monet ikäluokkahuiputhan ovat pärjänneet myös vanhempina. En ala kuitenkaan maalailla pilvilinnoja.

– On mahdollista, että tamma jatkaa kilpailemista nimissämme myös tulevina vuosina, mutta ajetaan sillä nyt ensin 4-vuotiskausi loppuun. Sillä on Derbyn jälkeenkin isoja kisoja ja aika kova syyskausi.

Sahara Flamesin voittosumma ennen Derbyä on 11 3000 euroa.

Kaikki Sahara Flamesin palkintorahat eivät jää Aallon ja Mäki-Tulokkaan tilille.

– Liisingissä osa hevosten tienesteitä menee kasvattajalle. Vuokraaja ja kasvattaja sopivat jakoprosentit, jotka ovat heidän välinen asiansa, Aalto kertoo.

Sahara Flames on ansainnut 22 startissaan 113 000 euroa. Derbyn voitto kaksinkertaistaisi sen voittosumman.

Tamman voittosumma voisi olla suurempikin. Aalto kertoo, että sen piti kilpailla suurista seteleistä jo 2-vuotiskaudella, mutta terveysmurheiden takia se pääsi starttaamaan silloin vain kerran.

– Sahara Flames näytti lahjansa treeneissä 2-vuotiaana. Esimerkiksi Kasvattajakruunu oli tähtäimessämme, mutta siihen ei päästy, koska hevosella oli monenlaisia terveysongelmia

– Tamma sairasti flunssan, minkä lisäksi sen jalassa oli jänispatti ja takana kyljessä paise. Se pääsi kilpailemaan 2-vuotiskaudella vasta marraskuun lopulla.

Avausstartti toi Tampereella kakkossijan.

– Hevosemme edelle jäi vain muuan Lara Boko. Voi sanoa, että hyvälle hävittiin, Aalto huomauttaa hymähtäen.

Lara Boko on Ruotsissa syntynyt superhevonen, joka on kilpaillut 2-vuotiskautensa jälkeen vain syntymämaansa suurissa ikäluokkalähdöissä.

Hevonen ja hoitaja luottavat toisiinsa.

Timo Nurmoksen valmentaman tamman voittosumma on jo yli puoli miljoonaa euroa. Lara Boko tavoittelee sunnuntaina Malmön Tammaderbyssä lähes 200 000 euron pottia suurimpana suosikkina.

Sahara Flamesin ura ei jatkunut erittäin lupaavan 3-vuotiskauden ja talven jälkeen yhtä valoisissa merkeissä. Se saavutti tämän vuoden kuudessa ensimmäisessä juoksussaan kaksi kakkossijaa, muttei yhtään voittoa.

Koska syksyn huippulähdöt Derbyn johdolla jo lähestyivät, eikä tamma ollut omalla tasollaan, taustavoimat olivat mietteliäitä kesällä. Ehtisikö hevonen huippukuntoon ennen syksyä, johon sillä oli koko alkukausi tähdätty?

– Sahara Flames oli heinäkuun alussa Dusktodawn Boogien jälkeen hyvä kakkonen Suur-Hollola -ravien tammalähdössä, mutta kahdella seuraavalla kerralla taas huonompi, Aalto sanoo.

Valmentaja päätti tutkituttaa suojattinsa vaisumpien juoksujen takia.

Mäki-Tulokas kommentoi Sahara Flamesin tilannetta IS Raveille ennen viime keskiviikon Derbyn karsintalähtöä.

– Koska tamma ei ollut viimeksi Seinäjoella ihan odotetunlainen, se vietiin klinikalle. Tämä olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin, sillä tutkimuksissa paljastui, että Sahara Flamesin terveydessä oli sanomista. Sen rauta-arvot olivat alhaalla, Mäki-Tulokas kertoi viikko sitten.

– Sen jälkeen hevosen kanssa on tehty kaikki mahdollinen, jotta se olisi mahdollisimman hyvä tässä tärkeässä kilpailussa. Sitä on treenattukin aikaisempaa kovemmin. Toivon ja uskon, että Sahara Flames pystyy jo karsinnassa kauden parhaimpaan juoksuunsa, valmentaja jatkoi.

Sahara Flames juoksi vastustajiltaan jalat alta Derbyn karsintalähdössä viime keskiviikkona.

Kuinka oikeassa Mäki-Tulokas olikaan. Sahara Flames viiletti koko matkan iloisesti vastustajiensa edellä ja saapui maaliin ylhäisessä yksinäisyydessään.

Se sai ohjastaja Santtu Raitalalta juoksun lopussa ansaitut taputukset kankulleen.

– Santtu sanoi lähdön jälkeen minulle ensimmäisenä, että huomasinko, ettei hän vetänyt edes tamman korvapalloja, Aalto kertoo.

Ohjastajan kommentin perusteella Sahara Flamesilla olisi ollut rahkeita vielä kovempaan suoritukseen.

” Kyynel tuli silmään. Raviurheilu ja hevoset ovat minulle niin tärkeitä, ja koska niille antaa ihan kaikkensa, voitot ovat tunteikkaita.

Derbyn karsintaeriä ravattiin kuusi. Sahara Flamesin voittoaika 13,5a oli sama kuin Dusktodawn Boogien. Tammat olivat selvästi nopeimmat karsintavoittajat.

Putosiko kivi sydämeltä huippujuoksun jälkeen?

– Minulta ainakin. Tapiosta en niin tiedä, koska hän oppinut luottamaan tammaan niin paljon, Aalto vastaa.

Hoitaja liikuttui kyyneliin karsintalähdön voittajaseremonioissa. Tunne oli Aallolla jopa tavallista koskettavampi, kun hänen oma hevosensa näytti lyhyen lamakauden jälkeen taistelijaluonteensa.

– Kyynel tuli silmään. Raviurheilu ja hevoset ovat minulle niin tärkeitä, ja koska niille antaa ihan kaikkensa, voitot ovat tunteikkaita. Hevoseen syntyy hyvin läheinen suhde, kun sen kanssa tekee töitä joka päivä.

Tapio Mäki-Tulokas on valmentanut Sahara Flamesin ikäluokan huipulle.

– Vuorovaikutus tulee myös hevosen puolelta, kun se alkaa luottaa ihmiseen. Hoitajan tärkeimpiä tehtäviä on, että hän osaa lukea hevosta ja reagoi ja auttaa, jos tällä ei sattuisi olemaan paras päivänsä, Aalto korostaa.

Heti karsintavoiton jälkeisenä päivänä elämän raadollisuus muutti omistajien ilon suruksi. Mäki-Tulokkaan isä menehtyi viime torstaina sydänleikkauksen jälkeen komplikaatioihin.

Aallon mielestä Dusktodawn Boogiella on parhaat mahdollisuudet voittaa Derby.

– Derby on todella hieno ja kova kilpailu, jossa ovat mukana aina kaikki ikäluokan parhaat hevoset. Moni asia vaikuttaa, eikä voittaminen ei ole helppoa. Dusktodawn Boogie on näyttänyt olevansa todella kova ja vahva hevonen, jonka uskon voittavan lauantaina.

Mitä tekisit, jos Derbyn sankaritar olisikin Sahara Flames?

– En kai mitään erityisempää. En ole sellaista edes miettinyt, vaan tässä on vielä monet ravit välissä.

Derbyn voitto ei olisi uusi kokemus Aallolle. Tai omistajana olisi, muttei hoitajana.

– Kun olin aikoinaan viisi vuotta hevosenhoitajana Heikki Korhosella, hoitamani Photocopy voitti Derbyn vuonna 2007. Oliver Twist pääsi myös finaaliin kaksi vuotta myöhemmin, muttei pärjännyt, Aalto muistelee.

Vuonna 2004 Kiuruvedellä hevosenhoitajaksi valmistuneen Aallon kolmas passihevonen Derbyssä on ollut William Birdland, joka sijoittui kahdeksanneksi seitsemän vuotta sitten.

Vieläkin kilpaileva William Birdland muutti hoitajansa kanssa Savosta Kanta-Hämeeseen vuonna 2017.

Sahara Flames on yksi Derbyn seitsemästä tammasta.

Yleensä oriita pidetään tammoja kovempina kilpahevosina. Näin ei ole ollut kuitenkaan Derbyssä tällä vuosikymmenellä. Kahtena viime vuonna voitto on mennyt Pekka Korven tallin tammoille Mascate Matchille ja Magical Princessille.

Tammojen juhlat ovat täysin mahdolliset tälläkin kertaa. Kahdentoista kilpailijan finaalissa on Sahara Flamesin ja Dusktodawn Boogien lisäksi peräti viisi muuta tammaa.

” Sahara Flames on antanut meille jo paljon hienoja hetkiä ja tuonut samalla vähän rahaakin. Oikein iso voitto siltä puuttuu, mutta jospa sekin vielä tulee.

Sahara Flamesin kova luonne voi viedä vaativassa pitkän matkan kilpailussa pitkälle.

Aalto kuvailee, että tamma on kiltti ihmisille, mutta inhoaa muita hevosia sukupuolesta riippumatta.

– Se ei tykkää yhtään toisista hevosista. Kaksivuotiaana sille tuli tarhassa eripuraa ja tappelu yhden tamman kanssa, ja sen jälkeen se on saanut olla ulkona aina yksinään, hoitaja kertoo.

Jos Sahara Flames kerta vihaa toisia hevosia, sitä luultavasti myös inhottaa hävitä näille kaviouralla. Olisiko tässä Derby-voiton salaisuus, kun tamma on selättänyt kesän virustautinsakin?

– Sahara Flames on antanut meille jo paljon hienoja hetkiä ja tuonut samalla vähän rahaakin. Oikein iso voitto siltä puuttuu, mutta jospa sekin vielä tulee. Tuskin kuitenkaan ensi lauantaina, hoitaja epäilee tyylilleen uskollisena.

Ja vaikka Sahara Flamesin kanssa Aallolla ja Mäki-Tulokkaalla ei vielä suurimmassa ikäluokkakisassa tärppäisi, uudet mahdollisuudet odottavat jo saman katon alla.

Pariskunta on vuokrannut Saharan Ravitallilta kilpakäyttöönsä 2-vuotiaat tammat Sahara C Lebrityn ja Sahara Cinderellan.