Oulu Expressissä nähtiin hirmuinen soolo – kilpailuennätys oli paperia Halley Wanian käsittelyssä

Lipassi oli paras suomenhevosten loppukilpailussa. Santtu Raitala ohjasti viisi voittoa.

Syksy on raviurheilussa ikäluokkalähtöjen aikaa. Oulu Expressin finaaleissa lauantaina olivat tulessa 3-vuotiaat lämminveriset ja 4-vuotiaat suomenhevoset.

Lämminveristen 18 000 euron ykkösrahat vei Halley Wania. Markku Niemisen valmentamaa huippulupausta ohjasti Santtu Raitala.

Ja millä suorituksella! Voittajan menossa oli nähtävissä ripaus kansainvälisen tason meininkiä. Oulun rata ei ole nopeimpia, mihin nähden oli ällistyttävää, että alle 10-vauhtinen kiihdytys ja sitä seurannut kova matkavauhti eivät tuntuneet missään.

– Tänään oli selvä asia, että hevonen saa näyttää lähtönopeuttaan. Tamma jäi hiukan innokkaaksi kärkipaikalla, mutta se ei haitannut, sillä halusin ajaa kovinta uhkaajaa Irondangeria vastaan tasaisen reipasta, ettei se pääse ihan ilmaiseksi meidän kupeelle, Raitala perusteli suoraviivaista taktiikkaansa.

Halley Wania karkasi haastajiltaan kevyesti loppusuoralla. Rajuun voittotulokseen 13,3a/2120 metriä näytti jäävän ilmaa.

Aika on uusi kilpailuennätys ja jää vain sekunnin Mascate Matchin Ruotsissa toissa syksynä ravaamasta SE:stä.

– Hevosessa on tosi paljon kapasiteettia sisällä. Sillä on tosi vetävä ja hieno ravitekniikka, ja isoksi hevoseksi aika hyvä nopeuskin, Raitala kuvaili.

Phantom Opera ja Callela Nelson kirivät kärkikolmikkoon selkeän hajuraon päässä voittajasta. Ennakkosuosikki Irondangerilla ei ollut paras päivänsä ja se putosi taistosta aikaisin.

Lauantain suoritus nosti Halley Wanian kertaheitolla yhdeksi Kriteriumin kuumimmista ennakkosuosikeista.

– Ikäluokassa on paljon huippuhevosia, joista voi tulla vaikka mitä tulevaisuudessa. Tamma on yksi niistä, ohjastaja uskoi.

Suomenhevosten Oulu Express meni Lipassille. Kiihdytyksessä telineisiin jäänyt ori jaksoi pitkän kirinsä upeasti maaliin saakka. Ravi ei sakannut, kun aiemmin kesällä kiusanneet lihasongelmat ovat pois päiväjärjestyksestä.

– Ykköstilat ovat kiertäneet, niin oli pakko koittaa välillä voittaakin. Viimeisellä puolikkaalla hevonen jullotti menemään omaa vauhtiaan. Lopussa oli annettava pieniä merkkejä, mutta ori vastasi niihin hyvin, ohjastaja-valmentaja Heikki Hoffren selvitti kirivaiheen taktiikkaansa.

Tuntumaan kirinyt Wertti ja johtanut Rekilammen Sauli haastoivat Lipassia parhaiten. Voittoaika oli 27,0a/2120 metriä.

Lipassi ravasi suurkilpailuvoittajaksi.

Lipassi on varhaiskypsä ravuri. Se esitteli hurjia vauhtivarojaan ja voitti kaikki kolme kilpailuaan 3-vuotiaana. Tänä vuonna kuudesta kisasta puolet on päättynyt ykköstilaan.

– Ori tuntui jo 2-vuotiaana harjoituksissa aika mellevältä. Silloin tiesin, että juoksija tulee. Lipassi ei ole vahvin hevonen, mutta asiaa on yritetty paikata treenaamalla. Nopea se on, ja hyväravinen.

Kihniöläinen Hoffren, 45, ei ole järin tuttu näky suurkilpailujen voittajaseremonioissa. 12 000 euron arvoinen voitto oli hänelle uran toiseksi suurin valmentajana ja selvästi mehevin ohjastajana.

– Treenaaminen on kivaa. Olen yrittänyt oppia vanhoilta hevosmiehiltä ja hioa systeemiä nykyaikaiseksi.

Aikuisten lämminveristen Oulu GP:ssä jatkuivat Santtu Raitalan pirskeet. Matias Salon valmentama Global Withdrawl oli lyömätön kärkipaikalta ja tienasi 8000 euroa.

Ruotsissa syntynyt 7-vuotias ruuna on nyt voittanut tasan puolet uran 50 kilpailustaan. Se on harvinainen saldo jatkuvasti kovimmissa kisoissa kilpailevalle aikuiselle hevoselle. Voittosummaa on kertynyt reilut 320 000 euroa.

Lauantain kisan ainoa yllätys oli, että Global Withdrawl ei johtanut juoksua alusta alkaen. President Lindy yllätti sen kiihdytyksessä ulkopuolelta ja suosikin oli haettava paikkansa ensimmäisellä takasuoralla.

Ohjastajan mukaan tilanne ei ollut niin yllättävä kuin katsomoon näytti.

– Hevonen on ihan raketti lähtemään ja tosi monta kertaa on jouduttu kiihdyttämään täysillä. Tänään voitiin vähän passata kiihdytystä ja saada tasaisempi juoksu välillä.

Kylmäveristen Oulu GP ravattiin ennen T75-lähtöjä. Evarttia uskaltautui haastamaan vain viisi vastustajaa, eikä kolminkertainen ravikuningas ollut yllätettävissä.

Kiri irtosi totutun herkästi ja jätti Nylandin sekä matkavauhdista huolehtineen Uljas Suomalaisen taistelemaan himmeistä mitaleista loppusuoralla.

Evartti polki 2120 metriä kilometriaikaan 22,0a. Yhtä kovaa suomenhevosista Äimärautiolla on juossut vain Parvelan Retu vuosi sitten.

– Hevonen oli oma erinomainen itsensä, ohjastaja Raitala summasi.

Hän ajoi lauantain ensimmäisen T75-voittonsa Evartin tallikaverilla, Antti Ojanperän valmentamalla Father Christmasilla. Mestarikuski ajoitti jälleen kerran ajokkinsa kirin täydellisesti ja valjakko kurotti maalilinjalla ohi johtaneen Enter Mayweatherin.

– ”Joulupukki” alkaa löytää ravirytmiään. Kyseessä on kehittyvä hevonen, jonka liiketekniikka paranee koko ajan, ohjastaja sanoi Ranskassa syntyneestä ajokistaan.

Järjestyksessä toinen T75-tikku tuli Wauhdin rattailla. Raitala ajoi Pekka Lillbackan valmennettavan takamatkalta kärkipaikalle. Hevonen pisteli lopun kovaa ja piti niukkaan mutta varmaan voittoon.

Raitalan lauantain saldo oli viisi voittoa. Yhteensä Oulun kaksipäiväisistä raveista tuli peräti yhdeksän ykköstilaa.

Pihtiputaan punanutun voitto ajajaliigassa on ollut varma tapaus jo pitkään. Kaiken mennessä nappiin jopa 400 voiton kausi on mahdollinen. Syyskuussa Raitala lähtee edustamaan Suomea ohjastajien EM-kisoihin Belgiaan.

Global Withdrawl oli Santtu Raitalan viides voittoajokki lauantaina.

Ojanperän talliin päivän kolmas voitto tuli Ari Moilasen ohjastamana. Valjaissa työt teki Zogo Match, jonka kiri oli komeaa nähtävää ja kantoi helposti ohi keulassa juosseen Lake’s Actionin.

Takavuosien ikäluokkamenestyjä on noussut huippuiskuun ja ravasi jo kolmannen peräkkäisen ykköstilan.

Veikko Laurilan, 85, valmentama Arnie’s Emilie oli iltapäivän ylivoimaisin T75-voittaja. Räväkän soolon keulapaikalta revitellyt tamma polki 2120 metriä voltista kilometriaikaan 13,8 ja sai ohjastaja Hannu Torviselta kovat kehut.

– Hevonen teki huippusuorituksen. Se meni ihan omalla paineellaan. Ei varmaankaan jää viimeiseksi voitoksi.

Valmentajan mukaan Arnie’s Emilietä treenataan vanhan liiton tyyliin, vähän kuin suomenhevosta. Ohjelmassa on paljon pitkiä ja rauhallisia lenkkejä.

Hannu Torvista juhlittiin lauantaina myös Heinäpään herruus -ohjastajakilpailun voittajana.

Oikea T75-rivi

T75-1: 6 Arnie's Emilie

T75-2: 8 Father Christmas

T75-3: 10 Wauhti

T75-4: 9 Zogo Match

T75-5: 2 Lipassi

T75-6: 5 Halley Wania

T75-7: 4 Global Withdrawl

Seitsemän oikein tuloksille: 3493,01 euroa

Kuusi oikein: 28,66 e

Viisi oikein: 3,03 e