Irondangerin nimen takaa paljastuu hauska tarina normaalista arjesta.

Jani Oinosen ja Heikki Mikkosen kasvattama Irondanger syntyi kesällä 2019. Mikkonen sai päättää hevosen nimen eikä päätynyt tylsään ja normaaliin ratkaisuun, suomalaiseen kylläkin.

Irondangerin suora suomennos on Rautavaara, paikkakunta 100 kilometriä Kuopiosta koilliseen.

Ote kaverusten välisestä puhelinkeskustelusta päätyi nimiehdotukseksi isäori All Laid Outin ja emätamma Pandora Brickin jälkeläiselle.

– Nimi tulee Rautavaarasta, kun asumme Rautavaaran rajalla ja olen ajanut usein puuta Rautavaarasta. Heikki monesti soittaa ja kysyy missä päin menen, ja vastaan, että ”Ai missäkö olen? No Irondangerilla”.

Mikkosella on näppinsä pelissä myös Irondangerin suvussa.

– Heikki ehdotti All Laid Outia isäoriiksi. Se oli kiva kilpahevonen Suomessa ja osui pienenä oriina isolle tammalle hyvin. Olisi valinta voinut huonomminkin mennä.

Irondanger siirtyi emän alla Mikkoselle, joka opetti varsan ajolle. Kaksivuotiskesällä ori siirtyi takaisin Jani ja Jenni Oinoselle.

Ensimmäiset ajot olivat Mikkosen käsialaa.

– Ei hän sitä ainakaan haukkunut ensimmäisten ajojen jälkeen, että eivätköhän ne hyvin menneet.

Oinosen mukaan Irondanger rupesi tuntumaan kaksivuotiaana loppukesästä ja alkusyksystä siltä, että siinä on hyvä hevonen sisällä.

– Ei Irondanger aluksi tuntunut siltä, että siitä tulisi näin hyvä kilpahevonen. Toisessa koelähdössä se kuitenkin antoi näyttöjä kyvyistään. Se otti laukan ja jäi porukasta, mutta ehti vielä heittämällä ohi muista.

Irondanger runttasi väen väkisin Oulu Expressin karsintaykköseksi.

Irondanger ei ole ollut paha laukkaamaan, mutta välillä Veli-Pekka Toivasen ajokki on sortunut harha-askeliin.

– Irondangerissa on säikkymäisiä piirteitä ja välillä hevonen saattaa pölhästyä asioita, mutta ne ovat onneksi jäämässä pois.

Lähes päivälleen kolme vuotta syntymän jälkeen, tänä vuonna 3. heinäkuuta, Irondanger laittoi toden teolla mustaa valkoiselle kyvyistään. Se paineli Lahdessa täyden matkan hurjasti 13,0/2140m.

– Minua yllätti totaalisesti hevosen hyvyys Lahden kisassa. Suoritus oli raaka, kun Irondanger juoksi toista rataa koko matkan ajan ja karkasi muilta, vaikka tempo oli raastavaa. Esitys oli jäätävän hyvä.

Lahden kisan jälkeen hevonen ei Oinosen mukaan ollut väsynyt.

– Kuskikin sanoi, ettei viimeistä hikipisaraa tarvinnut laskea ulos. On vaikea sanoa, kuinka paljon voimia olisi ollut jäljellä, jos kaveri olisi lopussa ollut rinnalla.

Puolitoista viikkoa sitten Irondanger oli Oulu Express-karsinnassa ajaa ensimmäisessä kurvissa miinaan. Vastustaja laukkasi, mutta Irondanger pysyi ravilla.

– Ensimmäisessä kurvissa oli ahdasta ja vastustajalle tuli laukka. Toivottavasti kaverille ei käynyt mitään vakavampaa.

Oinosen mukaan siitä ei pääse mihinkään, että esitys oli karsinnassa hyvä.

– Kommelluksista ja juoksun vaativuudesta huolimatta voitto oli selvä, muttei helppo.

Irondanger taustajoukkoineen voittajaseremonioissa Lahdessa heinäkuun alussa.

OinoNen kertoi, että Irondangeria on laiteltu rauhassa ja sitä on kilpailutettu mahdollisimman vähän, että se on syksyllä mahdollisimman hyvässä iskussa.

Toistaiseksi näyttää erittäin hyvältä, sillä Irondanger näyttää olevan huippuiskussa ennen yhtä kolmivuotiaiden lämminveristen kauden päätapahtumaa, Oulu Expressiä. Lauantaina maalissa odottaa 18 000 euron arvoinen ykköspalkinto. Se lähes tuplaisi nykyisen voittosumman 22 750e.

Oinonen tietää, kuinka Oulu Express voitetaan, sillä hänen tallistaan löytyy OEX-voittaja vuosimallia 2021, Nineeleven. Se on Irondangerin veli.

– Irondangerilla on Nineelevenin voittosummaan (81 212e) pitkä matka, mutta Irondanger on mielestäni järkevämpi ja rauhallisempi kuin Nineeleven. Se ei ole vielä höyryäjä ja sillä voi ajaa vapaalta radalta. Vauhdit ovat erilaiset kuin Nineelevenillä oli kolmevuotissyksyllä.

Irondanger ei Oinosen mukaan ole alussa ripeimpiä, mutta valmentaja on tyytyväinen lähtöpaikkaan, mistä ei todennäköisesti älyttömästi tarvitse kiertää ulkoratoja.

– Kuolemanpaikka ei ole huono paikka, mutta kyllähän siitä homma menee aina raskaimman kautta. Keulasta on lyhin matka maaliin, mutta onko sinne asiaa? Ainakin Blackbeard lähtee kohtalaisesti matkaan. Kuski saa päättää, miten ajaa.

Suosikin valmentaja ei pidä lauantain lähtöä läpihuutojuttuna.

– Blackbeard meni kuolemasta läpi 12,8 ja oli vakuuttava. Highlight Bogeyman teki hyvän juoksun karsinnassa, eikä Halley Wania ole ilmaiseksi rahojaan saanut. Täytyy sanoa, että viivalla on monta hyvää vastustajaa.

Oinonen kertoi. että Irondangerin kengitystä muutettiin karsintalähtöön Muutoksia ei finaaliin tehdä.

– Karsintalähtöön muutettiin kengitystä ja se toimi hyvin, joten samalla balanssilla mennään. Takapäästä kengitystä kevennettiin ja eteen lyötiin lisää painoa.