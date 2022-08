Herra Derby taas avainasemassa – Vermosta haussa kaksoisvoitto

Timo Nurmoksen lupaukset saapuvat Ruotsista hyvävireisinä Vermon Derby-karsintoihin.

Missä Derby, siellä Timo Nurmos.

Tämäkään vuosi ei tee poikkeusta yhteensä yhdeksän Derby-titteliä Suomessa ja Ruotsissa vieneelle suomalaiselle.

Tähtivalmentajan tallista osallistuu potentiaalisia voittajaehdokkaita kummankin maan Derby-hulinoihin.

Nelivuotiaat lämminveriset hakevat paikkoja loppukilpailuihin tänään tiistaina Malmön ja huomenna keskiviikkona Helsingin karsintalähdöissä.

Suomen Derby-finaali ravataan ensi viikon lauantaina Vermossa ja Ruotsin vastaava kisa päivää myöhemmin Jägersron radalla.

Vermon karsintoihin Nurmoksen tallista saapuu kova kaksikko EL Jetpack-Velvet Gold.

Molemmat hevoset selvisivät viime syksynä 3-vuotiaiden huippukilpailuun Kriteriumiin, mutta ne eivät menestyneet siinä hyvien karsintaesitystensä jälkeen.

Samalla tallikaverusten kausi päättyi Nurmoksen mukaan suunnitellusti, ja niillä alettiin tähdätä Derbyyn.

EL Jetpack starttaa suosikkina karsintalähdössään.

Velvet Gold ja EL Jetpack ovat näyttäneet kesän starteissaan, että ne ovat taas iskussa. Valmentaja korostaa, että kumpikin on kehittynyt viime syksystä.

--kanssa on mennyt kaikki tähän asti oikein hyvin, Nurmos kertoo.

Numoksen suojatit juoksevat samassa karsintaerässä, joten toinen voi vain voittaa ja saada hyvän lähtöradan finaaliin.

Toki ravilähdössä on teoriassa aina mahdollista, että voitosta kamppailevien hevosten turvat iskevät maaliviivalle niin yhtä aikaa, ettei maalikamera pysty havaitsemaan eroa niiden välillä. Tällöin puhutaan tasapääjuoksusta, ja voitto jaetaan.

Karsintalähdössä paremmalta lähtöpaikalta Nurmoksen valmennettavista starttaa Velvet Gold. Se kiihdyttää eturivistä radalta kuusi. EL Jetpack joutuu starttaamaan takarivistä numerolla yhdeksän.

Velvet Gold on palannut kesällä upeasti tositoimiin ja juossut neljässä startissaan kolme voittoa ja yhden kolmossijan.

Se voitti kaksi ensimmäistä kilpailuaan leikitellen piikistä ja myös kolmannen yhtä kevyesti kuolemanpaikalta johtovaljakon rinnalta, jonne kiersi puolimatkassa.

Viimeksi tamman vastus koveni pikamatkalla. Sen tolppaputki katkesi, mutta sen esitys oli yhtä hyvä kuin aikaisemminkin.

Timo Nurmos on ollut tyytyväinen Vermossa kilpailevan kaksikkonsa kesän otteisiin.

Velvet Gold eteni päätöslenkin alkaessa kärkihevosen kupeelle, mistä sinnitteli ennätysajallaan 12,0a kolmanneksi.

– Hevonen oli hyvä myös viimeksi, jolloin se oli ensimmäisen kerran tänä vuonna lyhyellä matkalla. Velvet Gold joutui juoksemaan kuolemanpaikalla, ja saattaa olla, että pitkä kuljetuskin vähän vaikutti siihen, vaikka ihan hyvän esityksen se tekikin.

– Tamma on hyvä avaaja ja sillä on mahdollisuudet päästä hyviin asemiin kuutosradaltakin.

Nurmos on ollut tyytyväinen myös EL Jetpackiin kesän kilpailuissa.

Ensimmäisen juoksunsa hevonen voitti hallitusti vahvalla 800 metrin kirillä toisesta parista ulkoa, mutta on joutunut kahdella muulla kerralla tyytymään viitossijaan kovissa lopetuksissa. Oriin juoksut eivät ole menneet putkeen ikäviltä lähtöpaikoilta.

– Ori on ollut hyvä, mutta kovissa lähdöissä sen ei ole ollut helppo tulla takaa. Sillä on ollut jatkuvasti huonoja lähtöpaikkoja. Jokainen voi katsoa, kuinka monta kertaa EL Jetpack on joutunut lähtemään esimerkiksi takarivistä.

Pelaajat uskovat Nurmoksen hevosiin. EL Jetpack starttaa suosikkina ja Velvet Gold kakkossuosikkina. Valmentaja ei suostu laittamaan niitä paremmuusjärjestykseen.

– Ne ovat ihan erityyppisiä hevosia. Tamma on nopea, kun taas ori on tasavauhtisempi ja vahva. Tosin EL Jetpackin nopeuttakaan ei ole päästy kunnolla kokeilemaan huonoilta lähtöpaikoilta.

– En arvele, kumpaa hevosistamme pitäisi pelata aikaisemmin. Molempien viime treenit ovat sujuneet hyvin ja kummallakin on mahdollisuudet päästä finaaliin, Nurmos olettaa.