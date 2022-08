V.G. Voiton voittokululle ei näy pysäyttäjää – ”Juoksut ovat olleet leikintekoa”

Superlahjakkuus hirnuu aina ennen kilpailuja vastustajilleen kuin suurimmat diivat, mutta hiljenee oikealla hetkellä voittamaan.

Huippukyvykäs V.G. Voitto oli nimensä mukainen myös lauantaina ravatussa 5-vuotisikäluokan pääkilpailussa, Derbyssä.

Alkukauden laukkansa kokonaan unohtanut ori ei saanut muista suomenhevosista kunnon vastusta Jyväskylässä, vaikka nämä tämän tuntumassa maaliin tulivatkin. Voitto oli Seppo Suurosen valmentamalle ja Ari Moilasen ajamalle V.G. Voitolle seitsemäs putkeen.

V.G. Voitto otti oman paikkansa kärjestä ensimmäisen takasuoran alussa, ja loppu oli hevoselta vain voiton varmistelua. Seuraavina sisärataa juosseet Fransson ja Rallan Ruhtinas veivät seuraavat sijat suursuosikin takana.

– Nämä juoksut ovat olleet V.G. Voitolle leikintekoa. Sen moottorissa on vielä paljon annettavaa, Moilanen ylisti ajokkiaan.

Voitto oli Moilasella jo kuudes suomenhevosten Derbyssä.

– V.G. Voitto on ihan lahjakkaimpia 5-vuotiaita, joita olen ajanut.

Derbyn sankari on siitä veikeä hevonen, että se hirnuu hillittömästi radalla ennen starttia.

– Normaalisti olisin hirnumisesta vähän huolestunut, mutta Voiton kohdalla en, koska sen näytöt ovat sellaiset. Kun menemme lähtöauton taakse, se lopettaa huutamisen ja alkaa vähän keskittyä myös kilpailemiseen. Sen meno on ollut jo aika varmaa, ohjastaja sanoi.

Valmentaja Suuronen kertoi, että hän sai Jukka Grönforsin perheen omistaman V.G. Voiton talliinsa, kun tämä oli 2-vuotias.

– Ori oli tullessaan opetettu ja treenattu, ja sen kanssa oli helppo jatkaa. Hevonen näytti heti, että sitä kannatti valmentaa, Suuronen kertoi.

– V.G. Voitto on nyt pelittänyt hyvin. Sen kanssa ei ole tehty mitään ihmeitä, vaan ikä ja aika ovat varmistaneet sitä. Kaikki on mennyt hyvin, ja hevosta on vain valmennettu hissukseen säännöllisesti.

V.G. Voiton voittosumma nousi 36 000 euron arvoisen Derby-voiton jälkeen jo 186 000 euroon. Se on voittanut 28 startistaan 13.

Valmentaja näkee myös suojattinsa tulevaisuuden valoisana.

– Oriista on isot odotukset vanhempanakin, koska sillä on hyvin vauhtia ja jaksoa ja se on voittanut Kriteriumin ja Derbyn. Ja vaikka se pitää ääntä ravipaikoilla, se on muuten kiltti hevonen, Suuronen kertoi.

Forssan Kuninkuusraveissa toisen ravikuningattaren tittelin peräkkäin voittaneen Suven Sametin valtaistuin ei horjunut huipputammojen lähdössä.

Tapio Perttusen valmentama liinaharja sai rajuvauhtisessa juoksussa tasaisen reissun toisella radalla lähimpänä kilvoitellutta kärkikaksikkoa N.P. Liitotähti-Piskon Pouta, ja erkani maalisuoralla selvään voittoon. Taksvenla ohitti loppumetreillä hyvin jaksaneen N.P. Liitotähden ja nousi kakkoseksi.

– Yritin lähteä lujaa, mutta vauhti oli niin kovaa, ettemme pysyneet poikien mukana. Saimme kuitenkin hyvän paikan niin sanotusta toisesta parista ulkoa, tosin parinkymmenen metrin päässä kärkiparista. Suven Sametille tuli hyvä paine, ja luotin siihen paljon. Kun lopussa ei tarvinnut vetää vetolappuja, tamma jäi vähän odottelemaan toisia.

Perttusen mukaan Suven Sametin vire vain nousi vaativasta kuningatarkisasta.

– Tamma oli heti seuraavalla viikolla selvästi paremman tuntuinen kuin Forssassa. Kovat startit nostavat hevosten virettä, jos ne ottavat ne oikein, ja Suven Sametilla kävi tällainen positiivinen asia. Tämä oli yksi sen uran parhaista juoksuista. Tamma oli terveen oloinen ja ravasi suorassa, valmentaja kehui.

Lämminveristen kovin sarja kävi lähinnä sunnuntaihölkästä jättisuosikki Kurri Jari Bokolle. Ori sai vetää maltilla ensimmäiset 1,5 kierrosta, minkä jälkeen latasi viimeisen puolikkaan 09,5-kyytiä.

Uutta tuloaan tekevä Com Milton spurttasi terävästi kakkoseksi ennen monté-spesialistia Hierro Bokoa, joka näytti hyvällä esityksellään olevansa varteenotettava hevonen myös kärrylähdöissä.

– Kurri Jari Boko ei ole monta kertaa elämässään saanut näin helppoa juoksua, vaan on joutunut tekemään yleensä enemmän töitä matkalla. Juoksu oli tänään mukava hevoselle ja minulle, kärryillä istunut valmentaja Veijo Heiskanen iloitsi.

– Suunnitelmissa on käydä oriin kanssa jatkossa kilpailemassa Ruotsin hopeadivisioonassa, koska sen voittosumma on vielä sarjan rajojen sisällä.

Kurri Jari Bokon voittoaika Jyväskylässä oli hitaasta temposta johtuen arkinen 14,3a. Treenari vakuutti voittajahaastattelussa, että hevonen pystyisi menemään nopealla radalla täyden matkan peräti 1.10-kyytiä.

Yksi ravien häikäisijöistä oli hirmukuntoon noussut Zogo Match. Vaikka matkavauhti oli kovatasoisessa lähdössä reipasta koko ajan, Moilasen ajama ruuna irtosi maalisuoralla piikkipaikalta hienolla tyylillä omille teilleen.

Omistaja Simo Mehtonen kommentoi Antti Ojanperän valmentamaa 7-vuotiasta Zogo Matchia seremoniapaikalla. Hän hankki sen vuosia sitten varsahuutokaupasta

– Hevonen on nyt hyvällä uralla. Yritetään pitää se terveenä, eikä ajeta kovin paljon kilpaa, vaan edetään harkiten. Toivottavasti se nousisi ykkössarjoihin, mutta koska sillä on loukkaantuminen takana, ei voi sanoa, kuinka käy, Mehtonen sanoi lämminveristen kakkossarjan voittajasta.

Zogo Matchin voittoaika 2140 metrillä oli 13,1a, eli 1,2 sekuntia kovempi kuin Kurri Jari Bokon.

Toto75-voittoihin ravasivat myös yllättäjä Vauhti Teppo ja suosikit Kitzune G.G. ja Chasing Highs.

Ville Koivisto ajoi takamatkalta startanneen Hannele Purontakasen valmentaman Vauhti Tepon kärkeen ohi suosikki Virin Varpun jo toisessa kaarteessa, ja valjakko piti tämän takanaan maalisuoran kiritaistossa.

Kyösti Lindgrenin tallin Kitzune G.G.:n tavaramerkki on kova fysiikka, johon se joutui turvautumaan myös Jyväskylän tammalähdössä takamatkalta. Tamman pitkä kiri alkoi joukon häntäpäästä.

Lady Rock spurttasi loppusuoran open stretchiä pitkin terävästi lähimmäksi Antti Teivaisen ajamaa voittajaa.

Chasing Highs joutui vetämään keulassa avauslenkin ylivauhtia, mutta jaksoi silti maalisuoralla vastata varmasti kupeellaan juosseelle Winners Lanelle, joka ansaitsi vahvasta juoksustaan myös sisupuukon.

– Kaikki oli lopussa pelissä, mutta oikein sinnikkäästi Chasing Highs vastasi lopussa. Se on oppinut menemään myös takaa, mutta on edelleen keulasta selvästi paras, ohjastaja Niko Jokela kehui Anne Takapuron valmennettavaa.

Oikea Toto75-rivi, Jyväskylä 20.8.

Toto75-1: 5 Kurri Jari Boko

Toto75-2: 15 Vauhti Teppo

Toto75-3: 4 Zogo Match

Toto75-4: 9 Kitzune G.G.

Toto75-5: 3 Chasing Highs

Toto75-6: 6 Suven Sametti

Toto75-7: 3 V.G. Voitto

Seitsemän oikein -voitto-osuus 335,77 euroa. Kuusi oikein 2,42 euroa.