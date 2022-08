Derbyn jokerikortti osoitti juoksijan lahjansa varhain – ”Ravi kävi ensimmäisestä lenkistä lähtien”

Fransson on yksi Derbyn avainhevosista.

Mikko Niemistö / Fransson on vakava voitontavoittelija lauantaina Jyväskylässä. Voittaja kuittaa 36 000 euron ykkösrahat.

Fransson on yksi viisivuotiaiden suomenhevosten kauden pääkisan Derbyn suosikeista. Mikko Niemistön suojatti on noussut huippukuntoon juuri oikealla hetkellä ja valjakko pyrkii tosissaan haastamaan ikäluokkalähtöjä hallinneen V.G. Voiton.

Kävi finaalissa miten tahansa, ennen h-hetkeä voi sanoa, että Fransson on Niemistön elämän hevonen.

Franssonin on kasvattanut Kumpulan Tila. Niemistö hankki vuonna 2017 syntyneen Franssonin omien sanojensa mukaan ”emän alta”.

– Fransson on tuttavaperheen kasvatti. Se oli aivan hyvän näköinen ja ostinkin oriin pikkuvarsana.

Franssonin emä on Vekun Viona. Niemistö hankki aikanaan Vekun Vionan vuonna 2013 syntyneen varsan, Likserin. Kriterium-kolmonen kulki varsavuosinaan hyvin ja tienasi reilun 60 000 euron tilin.

Niemistö on ollut tyytyväinen Franssoniin heti ensimmäisestä treenistä lähtien.

– Franssonin ravi kävi ensimmäisestä lenkistä lähtien. Se osasi juosta heti, kun laitoin sen valjaisiin.

Mikko Niemistö on päässyt kuudesti tuulettamaan voittoa Franssonin rattailla. Startteja on takana 22 kappaletta.

Franssonin omistaa Niemistön jälkikasvu, Aino, Juho ja Lauri. Perhe oli tyytyväinen siihen, miten Fransson suoritti nelivuotiskaudellaan. Tiliä kertyi 56 250 euron edestä.

– Nelivuotiaana hevonen meni tosi hyvin eikä jossiteltavaa jäänyt. Fransson teki hyviä juoksuja kivenkovissa lähdöissä.

Tällä kaudella tehtävät eivät ole olleet löysempiä. V.G. Voitto on kulkenut kovaa koko kauden ja myös Pro on kehittynyt hyväksi menijäksi. Voittosumma on ehtinyt nousta 85 300 euroon.

– Vastus ei ole tällä kaudella helpottunut. Fransson on usein ollut toinen tai kolmas ja tehnyt tosi hyviä esityksiä.

Helposti ravaavan Franssonin kulta-ajat saattavat olla vasta tuloillaan. Niemistö on erittäin luottavainen tulevaisuuden suhteen.

– Fransson menee helpon oloisesti tällä hetkellä. Se tulee vielä parantamaan ja kehittymään, kun suuri ja isoliikkeinen hevonen voimistuu ja vahvistuu iän myötä.

Niemistö on laitellut Franssonia maltillisesti ajan kanssa. Lauantaina koittava finaali on kauden kahdeksas startti.

– Syksyyn on koitettu tähdätä. Maltti on pidetty matkassa hevosen kanssa, ettei sen kanssa starttailla liian paljon. Ei se ainakaan taaksepäin ole tällä hetkellä treenien perusteella menossa.

Fransson / Mikko Niemistö hoiti Derbyn karsintalähdön voitokkaasti.

Derbyn karsinnan Fransson hoiti tyylikkäästi keulasta. Voittoaika 25,9a/2140m oli 1,4 sekuntia kovempi kuin V.G. Voiton karsinta-aika. Ulospäin näytti, että voimia jäi käyttämättä vaikka millä mitalla.

– En osaa sanoa, paljonko voimia jäi sisään. Tasaisemmalla vauhdilla Fransson olisi pystynyt menemään kovempaakin.

Niemistön toivoo, että huippukunto on tällä hetkellä käsillä. Treeneissä ei hänen mukaansa ole näkynyt mitään negatiivista, eli lähtökohdat viikonlopun kisaan ovat hyvät.

Muutoksiakin on luvassa. Optimaalista suorituskykyä haetaan etukenkien riisumisella ja jenkkikärryillä.

– Vermossa (6. heinäkuuta) ori juoksi ensimmäistä kertaa ilman etukenkiä ja oli mielestäni selvästi parempi. Silloin hevonen ei vain ollut yhtä hyvässä iskussa kuin tällä hetkellä. Uskon, että etukenkien riisumisesta tulee joku pykälä lisää.

Niemistö kokeili jenkkikärryjä Härmässä pari kuukautta sitten. Tuolloin tuli laukka loppukurvissa.

– Härmässä ei ollut apuaisoja ja viimeisen kurvin laukka johtui siitä. Tällä kertaa apuaisalliset jenkkikärryt laitetaan perään.

Niemistö on luottavainen lauantain startin suhteen.

– Aika liki Franssonin pitäisi olla, jos se on vähänkään samanlainen kuin karsintalähdössä. Porukka on kuitenkin tosi kova ja totosijaa haetaan.

Taktisista kuvioista Niemistö avasi sen verran, että alussa lähdetään täyttä matkaan. Tämän jälkeen mennään hevosen ehdoilla.

– Keulaan tähdätään, kun sieltä ori on numeroa parempi kuin muualta. Ketään ei ainakaan ilmaiseksi lasketa eteen. Nähtäväksi jää, riittääkö 25-alkuinen aika voittoon vai pitääkö mennä 24 läpi.