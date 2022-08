Ava Di Alessia oli paras Tammakriteriumissa – "Tässä on ominaisuudet kehittyä ihan huippuhevoseksi"

Global Withdrawl hallitsi Suurmestaruusajoa alusta loppuun.

Sukunimi Korpi on ollut kova sana kesän isoissa suurkilpailussa. Niin myös Teivossa ajetussa 3-vuotiaiden lämminveristen Tammakriteriumissa.

Hannu-Pekka Korven valmentama Ava Di Alessia haki keulapaikan ensimmäisellä takasuoralla 09,5-vauhtisen avauspuolikkaan päätteeksi ja vastasi lopussa ikäluokan kuningattaren elkein 24 000 euron arvoiseen voittoon.

Ava Di Alessialle ainoan uhan tarjosi johtavan selästä iskenyt Carla Combo, jota ajoi Hannu-Pekan pikkuveli Janne Korpi ja valmentaa isä Pekka Korpi. Kolmanneksi sijoittui Truthisoutthere.

– Koitin vain nätisti ajaa keulaan, mutta vauhti meni turhankin kovaksi. Eihän se tietenkään ollut optimaalinen tilanne, mutta silti oli hyvä tunne, tämä meni niin helpon tuntuisesti. Tamma on tosi juoksija ja tässä on ominaisuudet kehittyä ihan huippuhevoseksi, Ava Di Alessiaa ajanut Hannu Torvinen kehui radan voittajahaastattelussa.

Hannu-Pekka Korpi myös omistaa yhtiönsä kautta huippulahjakkuuden yhdessä kasvattajatalli Fire Circle Stablen kanssa.

- Tämä tuli 1,5-vuotiaana ja oli niin näyttävän näköinen, että ajattelin siitä tulevan jonkinlainen juoksija. 2-vuotiskeväänä hevonen alkoi ottaa heti hyvin vauhtia ja liikkui tosi kevyesti. Kun ekan kerran oltiin hiitillä ihmettelin menikö se niin lujaa. Tämä pystyy vielä kehittymään, en ole vielä yhtään trimmannut sitä, Korpi sanoi.

Ava Di Alessian ura käsittää 12 starttia, joista se on voittanut kahdeksan. Voittosumma kohosi iltapäivän arvovoiton myötä noin 67 000 euroon.

Isoa rahaa jaettiin myös lämminveristen Suurmestaruusajossa. Ykköspalkinto oli jopa 2000 euroa suurempi kuin Tammakriteriumissa.

Ennakkosuosikki Global Withdrawl piti odotetusti sisäradalta keulat ja kovasta matkavauhdista huolimatta erkani loppusuoralla selkeästi ykköseksi.

Consalvo kiri kolmannesta ulkoa toiseksi ennen johtavan takana matkannutta Majestic Mania.

– Tuntui matkalla, että tänään voidaan joutua tiukille, mutta loppusuoralla se irtosi tosi hienosti. Tässä on monta hienoa ominaisuutta. Se on hirveän kiva ajaa, on tosi motivoitunut menemään ja lähtönopeus on varmaan Euroopan eliittiä. Niillä avuilla se pärjää vielä pitkälle, ohjastaja Santtu Raitala sanoi.

Ruotsissa ikäluokkalähdöissä pärjännyt, mutta sen jälkeen ongelmista kärsinyt Global Withdrawl siirtyi syksyllä 2020 Matias Salon talliin.

– Aina on oma täpinä, kun on iso palkinto, mutta jotenkin tänään oli poikkeuksellisen iso luotto hevoseen. Hevonen on koko ajan parantanut, joten ei tämän kauden menestykset ole enää niin paljoa yllättäneet kuin silloin alussa. Ruuna on kotona aika kevyellä laitolla. Se on löytänyt huippukuntonsa, niin ei ainakaan valmentamalla pilata, Salo totesi hymyssä suin.

Kokkolan Auto-Center Oy:n omistama 7-vuotias Global Withdrawl on juossut Salon treenistä 22 starttia, joista voittoja on tullut 11 ja tienestejä kertynyt yli 110 000 euroa. Koko uran voittosumma on noin 310 000 euroa

Global Withdrawl oli Suurmestaruusajossa numero yksi.

Lämminveristen kakkossarjassa Amazing Warrior toisti saman kuin Global Withdrawl eli ykkösradalta koko matkan johdon. Iikka Nurmosen ohjastama ja valmentama ruuna vastaili loppuun asti ohitusta yrittäneelle Lake's Actionille.

– Hevonen on tosi nopea ensiaskelilla ja saatiin pidettyä keulat. Hyvä vastus tuli lopussa ja viimeiset 300-400 metriä tultiin kovaa, Nurmonen sanoi.

Ykkösrata ja koko matkan johto olivat voiton sapluunana myös All Star Mintin kohdalla.

Jarmo Kuuselan valmentama 5-vuotias ravasi jo viidennen peräkkäisen voiton.

– Aina hevonen on tiedetty hyväksi, mutta vähän tämä on tullut yllätyksenä. Se on koko ajan kehittynyt starttien myötä, ruunaa ajanut Tapio Perttunen sanoi.

3100 metrin stayermatkalla nähtiin alussa totista kilvanajoa, kun kinasteleva kärkipari hurjasteli avauskierroksen peräti 12,0-vauhdilla.

Juha Utalan taiten naruttelema Morris haki keulapaikan haltuunsa kärkiparin saatua vihdoin selvitettyä välinsä ja karkasi kirivaiheessa ylivoimaiseen voittoon.

– Viimeisellä takasuoralla funtsin olenko laskenut kierrokset väärin, kun oli vielä niin makeat suitset. Hienosti irtosi ja oikein todella helppoa oli. Aina se on ollut hyvä, mutta siinä oli vaikeita vuosia välissä. Hienoa, että se on taas samalla mallilla kuin Derbyn aikoihin, maalilinjalla iloisesti tuulettanut Utala sanoi.

Morriksen valmentajalle Kari Savolaiselle päivä oli hieno, sillä Truthisoutthere oli Tammakriteriumissa kolmas.

Vaikka lämminveriset olivat pääosassa, niin radalla nähtiin myös kylmäverisiä. Molemmat rodun Toto75-kohteet menivät Ari Moilasen ajokeille. Aina hienosti menestyneen Hakkaraisen perheen Panthera kiri vastustamattomasti kärkeen, vaikka lähti 40 metrin takamatkalta.

– Tosi hieno fiilis, kun tämä suku on ollut meillä pitkään, nähnyt hevosen syntymän ja nyt näkee sen voittavan tällaisen lähdön. Sillä on tosi kova kilpailuvietti. Tiina Hakkarainen tunnelmoi.

Kilpailuvietistä kertoo olennaisen 8-vuotiaan Pantheran statistiikka. 32 starttia ovat tuoneet 15 voittoa.

Hieman isompirahaisten lähdössä jo kauden seitsemännen voiton napannut Viisori veti paalulta lähteneenä alusta loppuun.

– Hevonen meni itsekin aika reipasta ja ajattelin, ettei jäädä odottelemaan takamatkan hevosia. Tämä on suomenhevoseksi poikkeuksellisen helpporavinen, Moilanen sanoi Mika Mäkelän valmennettavasta.

Kylmäveristen avoin lähtö ajettiin jo ennen Toto75-kohteita. Kuninkuuskisan kakkonen Parvelan Retu oli siinä täysin omaa luokkaansa keulajuoksun jälkeen.

– Kunkkarit tuntui tehneen vain hyvää. Nyt se oli rennompi ja rauhallisempi. Se on tärkeä juttu jatkoa ajatellen, orin hovikuski Hannu Torvinen totesi.

– Jos vain kelit ovat hyvät, niin eiköhän ainakin PM-lähtöön jatketa, orin valmentaja Petri Laine sanoi.

Turussa ajettava kylmäveristen Pohjoismaiden Mestaruus ajetaan lauantaina 8.10.

Oikea Toto75-rivi, Teivo 13.8.

Toto75-1: 1 Amazing Warrior

Toto75-2: 14 Panthera

Toto75-3: 1 All Star Mint

Toto75-4: 2 Morris

Toto75-5: 3 Ava Di Alessia

Toto75-6: 3 Viisori

Toto75-7: 1 Global Withdrawl

Seitsemän oikein -tuloksille: 11,26 euroa

Kuusi ja viisi oikein: ei voitto-osuutta.