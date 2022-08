Huippulupauksen kiikarissa uran toistaiseksi suurimmat setelit – "Kaikkea ei ole tarvinnut todellakaan vielä antaa"

Ava di Alessia yrittää vankistaa asemaansa 3-vuotiaiden kuningattarena Teivon Tammakriteriumissa.

Ava di Alessia on ollut 3-vuotiaiden tammojen ykkösnimi kesän kilpailuissa.

Loppukesä ja syksy ovat raviradoilla perinteisesti rahakkaiden ikäluokkakilpailuiden aikaa.

Tulevana lauantaina irti pääsevät 3-vuotiaat tammat, kun ohjelmassa on Teivossa ravattava Tammakriterium.

Muhkealla 24 000 euron ykköspalkinnolla varustettu lähtö on Kasvattajakruunun ohella suurin kotimaassa ajettava vain tammoille rajattu ikäluokkakilpailu.

Viime vuosina Tammakriteriumin voittoa ovat juhlineet Dusktodawn Boogien, An-Dorran ja Edwina Ordenin kaltaiset kansainvälisen tason lahjakkuudet.

Tämän vuoden kilpailun suurin ja ainoa ennakkosuosikki on kesän lähtöjä mielin määrin dominoinut Ava di Alessia.

Hannu-Pekka Korven tallin huippulupaus ei ole saanut kotimaassa kunnon vastusta, kun sen kovimmaksi kirittäjäksi uumoiltu Halley Wania on keskittynyt kesällä kruunujahtiin Ruotsin puolella.

Kauden seitsemästä startista viisi on päättynyt voitokkaasti, joukossa heinäkuun alussa Jokimaalla ravattu Tammahambo. Tilipussi on karttunut tänä vuonna 26 000 eurolla.

– Kaikki on mennyt mallikkaasti. Ava di Alessia on saanut kivoja lähtöjä, joissa se on mennyt koko ajan väljästi. Kaikkea ei ole tarvinnut vielä todellakaan antaa, valmentaja kommentoi kauden tähänastista antia.

– Mutta esimerkiksi Markun (Nieminen) Halley Wania on tosiaan kohdattu tänä vuonna vasta kerran. Ja voihan se olla, että syksyä kohden vielä muitakin nousee.

Ava di Alessian taustavoimat pääsivät juhlimaan Jokimaan Tammahambon voittoa heinäkuun alussa.

Tammakriteriumin kärkisija vankistaisi Ava di Alessian asemaa 3-vuotiaiden kärkitammana ja toisi kapealla kalustolla operoivalle Korvelle jo toisen arvovoiton tämän vuoden ikäluokkalähdöistä.

Balsamia haavoihin, joku voisi sanoa.

Siihen ensimmäiseen nimittäin sisältyi poikkeuksellisen suurta dramatiikkaa. Korven valmentama ja jääkiekkoilija Tero Lehterän omistama Imperator häikäisi toukokuun alussa ravatussa Kuopio Stakesissa ja vei 36 000 euron ykkösrahat häikäisevillä otteilla. Vain taivas tuntui olevan hetken aikaa rajana huippulahjakkaalle oriille.

Raviurheilu näytti kuitenkin arvaamattomuutensa heti seuraavina viikkoina, kun hevonen loukkaantui kotioloissa hengenvaarallisesti.

Korven mukaan Imperatorin toipuminen jatkuu ja sen tulevaisuus raviradoilla on edelleen epävarma.

Lue lisää: Tero Lehterälle karmea takaisku! Suurvoiton ravanneen hevosen henki vaarassa

Ava di Alessian kohdalla tummia pilviä ei ole näköpiirissä.

Puolitoista viikkoa sitten ravatun karsinnan voitto tuli pintakaasulla johtopaikalta. Kärkisijan ohjastanut Hannu Torvinen jatkaa tamman rattailla myös loppukilpailussa.

– Finaaliin on valmistauduttu ihan normaalilla kaavalla. Karsinnan jälkeen kysyin kuskilta tarvitseeko varustepuolella muuttaa mitään ja vastaus oli ei. Hannun (Torvinen) ei ole rattailla tarvinnut vielä kertaakaan kääntää edes piiskaa eteenpäin. Aloitetaan nyt tarvittaessa siitä, treenari hymähtää.

Vaarallisimmaksi haastajaksi treenari nostaa isänsä Pekka Korven valmentaman ja veljensä Janne Korven ohjastaman Carla Combon ennen toista karsintavoittajaa Truthitsoutthereä.

– Utalan hevonen (Truthisoutthere) nosti karsinnassa vähän päätään, mutta itse pidän Jannea (Carla Combo) edelleen pahimpana vastustajana. Se voi päästä taas juoksemaan sisärataa meidän perässä. Olettaen tietysti että olemme alussa nopeimpia ja pääsemme keulaan, mutta tähän asti nähdyn perusteella uskoisin niin. Toista rataa pitkin juoksemalla voi olla tässä lähdössä vaikea pärjätä.

Ava di Alessian karsintavoitto irtosi rutiinituloksella 15,5a/2100 metriä. Valmentajan mukaan ruuvia on varaa kiristää finaalissa vielä reilusti, mikäli tarvetta ilmenee.

– Hyvänä päivänä näkisin Ava di Alessialla rahkeet mennä täysi matka 13-ajan alkupuolelle.

Kolmevuotiaiden tammojen täyden matkan SE-lukemat 12,3 ovat Mascate Matchin nimissä.

Ainoa tahra Ava di Alessian huimaan alkukauteen tuli kesäkuun puolivälissä Bergsåkerissa. Tuolloin tamma starttasi suursuosikkina E3-karsintaan, mutta pilasi laukkaan heti kiihdytyksessä. Treenari ei kuitenkaan pelkää erheen toistuvan Teivossa.

– Tamma on välillä auton takana turhan paineissaan, mutta on se usein silloinkin lähtenyt ravilla. Ruotsin kilpailu edelleen harmittaa, kun siellä olisi päässyt mittaamaan ihan kunnolla hevosen kapasiteettia.

Pelaajien on etukäteen vankka luotto Ava di Alessian voittotehtailun jatkumiseen, mutta valmentaja ei lupaile paraatimarssia kohti voittajaseremonioita.

– Odotin tuolta Ruotsin E3-karsinnastakin voittoa, mutta pettymykset ovat osa tätä lajia. Mutta hyvä sauma meillä on ja harvemmin sitä on päässyt näin suurena ennakkosuosikkina näin suureen kilpailuun, treenari herkuttelee H-hetken kynnyksellä.