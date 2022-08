Suomalaisten huipputreenareiden yhteistyö tuottaa tulosta – huippulahjakkuus oli jälleen omaa luokkaansa

Stop The Press on voittanut jokaisen kilpailunsa.

Stop The Pressin jatkoa odotellaan suurella mielenkiinnolla.

Stop The Press, vapaasti suomennettuna pysäyttäkää painokoneet ja heti, ei vielä ole niin korkealla tasolla, että sen voitto saisi sentään lehtien urheilusivut uuteen järjestykseen.

Kyseessä on kuitenkin oikein lahjakkaan oloinen aihio. Vasta kolmannen startin juossut, ja yhtä monta kertaa ylivoimaisesti voittanut 4-vuotias otti Vermon raveista illan suurimmat setelit kuitattuaan niin sanotusta Tuplaa Voittosumma-lähdöstä 5 000 euron tienestit.

Stop The Press otti keulapaikan heti hallintaansa ja täräytti 11,4-vauhtisella päätöspuolikkaalla omille teilleen.

Moni muukin on aloittanut uransa kolmella voitolla, mutta erityisen mielenkiintoiseksi Stop The Pressin tekee se, että ruunan omistaja on yksi koko ravimaailman arvostetuimmista valmentajista Timo Nurmos.

Tukholman seudulla vaikuttava torniolaislähtöinen Nurmos lähetti hevosen Tapio Perttusen treeniin kesällä.

– Se mikä oli tässä parasta, niin vielä toisessa lämmityksessä ruuna kävi aika kuumana, mutta startissa pysyi hyvin käsissä, kuten hevosen kuuluukin. Se oli tärkeää. Tällä on tosi iso kapasiteetti, Perttunen kehui TotoTV:n voittajahaastattelussa.

Suomessa syntynyt Stop The Press on aloittanut niin lupaavasti, että jatkoa seurataan suurella mielenkiinnolla. Derbyssä sitä ei nähdä, mutta ehkä syksyn muissa isoissa kilpailuissa.

– Kasvattajakruunu on ainakin 4-vuotiaille sellainen kisa, johon voisi olla mahdollisuus ja on siellä muitakin hyviä kisoja, Perttunen sanoi.

Vaikka hevosen omistaa Ruotsin absoluuttiseen valmentajaparhaimmistoon lukeutuva Nurmos, niin ainakaan vielä Stop The Press ei ole suuntamassa takaisin länsinaapuriin.

– Hyvin paljon ollaan keskusteltu muista asioista Timon kanssa, mutta tosi vähän tästä hevosesta, Perttunen naurahti.

Perttusen toisen voiton Toto65-kohteissa toi 3-4-vuotiaiden Tammasarjasta Nemea Kaka.

Uransa 15 startin juossut 4-vuotias otti uransa avausvoiton vasta viime viikolla Loviisasta. Kyseessä oli silloin vasta toinen kilpailu Perttusen treenistä.

– Tämä tuli Juho Ihamuotilalta erittäin hienossa kunnossa ja siitä oli helppo jatkaa. Tänään tamma tuli viimeisen tuhannen kolmatta ja kyllä se on yrittävä hevonen, Perttunen kommentoi.

Ravien kaksi ylintä sarjaa olivat Hannu-Pekka Korven valmennettavien juhlaa.

Avoimessa lähdössä tallipäällikön itsensä ajama Arctic Lover ei jättänyt parhaasta mitään epäselvyyttä. Suur-Hollolan finaalin kuudes oli omaa luokkaansa johtavan rinnalta.

– Hevonen oli liiankin paineissaan. Autoa lähestyessä oli ongelmia, ja vähän lähdön jälkeenkin, se ei meinannut pysähtyä olleenkaan. Onneksi matkalla meni ihan ok. Eiköhän seuraavaksi ajeta SM-lähdössä, Korpi sanoi.

30 000 euron ykköspalkinnolla Suomen Mestaruus ajetaan Vermon Derby-päivänä syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Illan kakkossarjassa tallikaveri My Sweden oli keulajuoksun jälkeen vailla vastusta.

– Se oli paljon mennyt eteenpäin Forssan edellisestä startista. Tämä on lahjakas ja nopea hevonen. Ei ollut mitään hätää tänään, mutta pikkuisen ruuna saisi olla matkalla rauhallisempi, kuski Ari Moilanen sanoi.

Mikko Haavisto valmentaa vain kolmea hevosta, joista jokainen on voittanut Vermossa Toto65-lähdön viimeisen kymmenen kuukauden aikana.

Kolme viikkoa sitten Heavy Secret ja Explosive Secret voittivat omat lähtönsä ja keskiviikkona 4-vuotiaat ruunat täräyttivät kaksoisvoittoon Teräsmiesliigan stayermatkalla. Heavy Secret iski loppusuoralla johtavan takaa ohi keulassa viilettäneestä tallikaveristaan.

– Juoksunkulku meni juuri niin kuin suunniteltiin taustajoukkojen kanssa. Hevonen oli huippuhyvä taas ja tuolta sisältä, kun pääsee kirii, niin se kirii kyllä älyttömän lujaa, Heavy Secretin ohjastaja Olli Koivunen totesi.

Mikko ja Ulla Haavisto kuuluvat myös molempien Three Julyn jälkeläisten omistajiin ja kasvattajiin.

– Ihan uskomaton fiilis, tämä on mahtavaa. En osaa sanoa mikä tässä on taustalla, nämä tuntuvat vain ryhdistäytyneen. Meillä on hyvä tiimi taustalla ja ilman hyvää tiimiä raviurheilu ei olisi ehkä näin mukavaa, Ulla Haavisto tunnelmoi.

Ranskassa syntynyt ja Suomessa kilpauransa tehnyt Three July on viime vuosina saanut vain muutamia tammoja.

– Ollaan tykästytty oriin. Meillä on jo sen paras jälkeläinen Lovely Secret. Vähän ne on vaikeita, mutta kyllä niiden kanssa amatööritkin pärjää, Haavistoi sanoi.

Kaksoisvoitto ei ollut kaukana myöskään kohteiden ainoassa kylmäverilähdössä. Mika Mäkelän valmennettavista paljon enemmän odotettiin keulaan päässeeltä suursuosikki Viisorilta.

Viimeisen sanan sanoi kuitenkin selästä iskenyt tallikaveri Mitori, joka Antti Teivaisen taiten ajamana iski loppusuoralla tylysti ohi. Ukkoherra kiri niukasti toiseksi ennen Viisoria.

Mäkelälle voitto ja Viisorin kukistaminen ei tullut yllätyksenä.

– Mun mielestä nämä ovat olleet samantasoisia hevosia koko ajan. Tästä kehkeytyy varmaan ajan saatossa parempi hevonen, se on minun näkemys. Se treenaa koko tallin hevosista pienimmillä pulsseilla, treenari Mäkelä sanoi Mitorista.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 10.8

Toto65-1: 3 My Sweden

Toto65-2: 1 Heavy Secret

Toto65-3: 3 Mitori

Toto65-4: 13 Nemea Kaka

Toto65-5: 5 Arctic Lover

Toto65-6: 2 Stop The Press

Kuusi oikein -tuloksille: 996,77 euroa

Viisi oikein: 21,48 euroa