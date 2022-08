Stallone on Ruunaruhtinas-kisan hallitseva mestari. Punaista mattoa sovitellaan sen kavioiden alle myös tänä vuonna.

Stallonelta voi odottaa terävää syyskautta, sillä toistaiseksi se on vasta käynnistellyt koneitaan. Ensimmäinen tulikoe on perjantain ja lauantain aikana ratkeava Ruunaruhtinas. Perjantaina ruunat kisaavat mailin matkalla ja lauantaina on vuorossa 2600 metriä.

Stallone kävi Ruotsissa Solvallassa ja Norjassa Bjerkessä touko-kesäkuussa painimassa kovia naamoja vastaan. Tuliaisina olivat Elitkamnpenin vajaan 50 000 euron arvoinen kakkossija Odd Heraklesin jälkeen ja kolmossija Månlykke A.M.:n takana.

– Ne olivat hyviä esityksiä hevoselta ja molemmissa kivikovissa lähdöissä tuli kärkipään sijoitukset. Kovia reissuja, mutta ne on ajettu ja keskittyminen on tällä hetkellä seuraavaan kisaan, valmentaja Ossi Nurmonen kertoi.

Iikka ja Katariina Nurmonen Stallonen kanssa Ylivieskan voittajakehässä.

Reissun jälkeen Stallonen tulosrivistöön tuli kirjaimia. Härmässä ruunan laukka lipesi pitkäksi, viimeksi Suur-Hollolassa hyppy tuli ensimmäisellä takasuoralla.

– Vauhti oli ylikovaa, varmaankin 17-pintaan. Hevonen ei kestänyt ravilla vaan laukka tuli ja juoksu meni sitä myöten pieleen.

Nurmonen ei ole heittänyt kirvestä kaivoon, vaikka viime starteissa on vastustanut.

– En ole huolestunut mistään, vaikka pari laukkastarttia onkin alla.

Maaninkalainen on saanut Stallonen kanssa valmistautua rauhassa Ylivieskaa varten. Tallipäällikön äänestä on luettavissa suuri luottamus hevosta kohtaan.

– Viime kisan jälkeen on ollut viisi viikkoa aikaa valmistautua tähän. Rauhallisesti on treeneissä menty, ja mielestäni Stallonen pitäisi olla kunnossa tällä hetkellä. Se on ollut sama hevonen kotona ja menee perjantain startista eteenpäin.

Voittoloimi on puettu kymmenen kertaa Stallonen ylle 42 startissa.

Perjantaina Stallone starttaa loistoasemista viitosradalta mailin matkalle. Iikka-pojan ajama ruuna starttaa lauantaina 2600 metrille kasikaistalta, mistä on Ossin mukaan tarkoitus navigoida eteenpäin, ”kuten muutkin tekevät”.

Stallonella on usein ajettu mailin matkoja, mutta 2600 metrillä ruunaa on nähty vähemmän. Valmentaja on distanssin sopivuuden suhteen luottavainen eikä märkä kelikään haittaa.

– 2600 metriä käy meille hyvin sinä mielessä, kun muille se ei välttämättä passaa. Sadekeli saattaa joillekin olla ongelma, mutta Stallone klaaraa senkin.