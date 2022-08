Kykyhevonen avaa uusista käsistä - ”Ehkä se selviää sitten startissa”

Vincent C.D. on voittanut ehjät starttinsa Suomessa. Uuden valmentajan tehtävä on saada hevonen unohtamaan laukat.

4-vuotias Vincent C.D. siirtyi talvella Ruotsista Suomeen ja Anne Kankaan valmennukseen. Ori aloitti komealla voitolla, mutta Ruotsissa jo vaivannut epävarmuus seurasi mukana Pohjanlahden yli. Hevonen on voittanut molemmat ehjät starttinsa uudessa kotimaassaan, mutta laukannut kolmessa muussa itsensä ulos kärkikamppailuista.

Viimeisimmän hylkäystuomion jälkeen valmentaja vaihtui Pia Huusariin, jonka tiimissä Haminan Neuvottomassa vaikuttavat myös puoliso Roi Iltanen ja heidän tytär Pinja Iltanen.

– Meillä on muitakin saman omistajan hevosia ja ollut aiemminkin useita. En tiedä taustoista sen enempää, kuin että tätä tarjottiin meille ja otettiin talliin, Roi Iltanen kommentoi vaihdosta lyhyesti.

Iltanen kertoo ihastuneensa hevoseen lyhyen tutustumisjakson aikana.

– Hieno ja fiksukäytöksinen ori. Sen puoleen siinä ei ole toivomisen varaa.

– Vaikea sanoa, miksi se laukkaa starteissa niin paljon. Olemme käyneet sen kanssa ratahiitillä ja sillä on hienot potkut, eikä se siellä ole laukkonut. Ei vaikka on ollut kavereita ympärillä. Ehkä se selviää sitten startissa. Kyllähän näissä hevosissa on paljon sellaisia, jotka käyttäytyvät kilpailutilanteessa ihan eri lailla, kuin harjoituksissa. Raveissa on kuitenkin ihan erilainen hälinä ja monia häiriötekijöitä.

Uuden valmennettavan kohdalla on ihan ymmärrettävää, että taustajoukotkin ovat odottavalla kannalla ennen ensimmäistä yhteistä starttia.

– Mitään syytä ei ole stressata niitä mahdollisia laukkoja etukäteen. Minä vien hevosen kuskille ja hänen hommansa on suoriutua radalla. Pohditaan sitten tarkemmin lähdön jälkeen, että mitä muutetaan, jos jotakin ihmeellistä tapahtuu.

– On se perstuntumalta sellainen hevonen, että kyllä sen kanssa pitäisi raveissa pärjätä ja onhan se aina pärjännytkin, kun on malttanut kulkea ravia.

Huusari-Iltanen -kolmikolta starttaa keskiviikkona toinenkin kyvykäs, mutta epävarma hevonen, Gambler Sisu. Sen kohdalla laukkaprosentti on viime aikoina kutistunut oikeaan suuntaan.

– Meillä on ollut tiedossa hevosen ongelmakohdat ja olemme saaneet sitä koko ajan paremmaksi. Nyt se menee kotitreenissä jo suorassa ja kuten haluan, eikä se ole enää isoista asioista kiinni, että se alkaa suorittamaan starteissakin luokkansa edellyttämällä tasolla. Ihan hyvinhän se on mennyt, mutta pystyy vielä nähtyä parempaankin. Ruunan pitäisi kyllä nousta sarjoissaan vielä ihan jonkin verran, mutta jokunen startti ollaan vielä vähän matalalla profiililla ja tyytyväisiä ehjiin juoksuihin, Iltanen pyörittelee.

Tallin illan kolmas hevonen Peak Lightning juoksee Gambler Sisun kanssa samassa lähdössä ja sai heikoimman mahdollisen lähtöpaikan. Sen kanssa Iltanen olisi niistä asemista tyytyväinen rahasijaan.