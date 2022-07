V.G. Voitto ei osaa hävitä – nuori superlahjakkuus on jopa tulevien vuosien ravikuningas?

Historian ensimmäiseen Pikkuprinsessaan tuli yllätysvoittaja.

V.G. Voitto dominoi 5-vuotiaiden suomenhevosten ikäluokkaa. Sunnuntaina Kuninkuusraveissa tuli perinteisen Pikkukunkun ykköstila. Voitto oli 15 000 euron arvoinen ja hevoselle viides peräkkäinen.

Suurta ennakkosuosikkia kunnioitettiin ja se pääsi pokkaamaan kärkipaikan toisessa kaarteessa. Sen jälkeen vastustajat ajoivat vain himmeistä mitaleista Ari Moilasen ajokkia vastaan.

Reipas alkuvauhti ei painanut lopussa kintereissä. V.G. Voitto vastaili helposti ykköseksi. Pro haastoi selvästi parhaiten ja Fransson oli kolmas.

– 22-vauhtinen ensimmäinen kierros oli kuin hölkkää. Ori piti vastustajat tosi helposti takana, Moilanen kommentoi.

Seppo Suurosen valmentama V.G. Voitto vei Kriteriumin viime vuonna. Se on myös tämän vuoden suurimman ikäluokkakisan Derbyn ainoa ennakkosuosikki.

Vieskerin vankka poika on niin lahjakas nuori suomenhevonen, että tiedä vaikka Pikkukunkusta tulisi joskus myös ehta ravikuningas.

– Tämä on todella lahjakas 5-vuotias hevonen. Miksei kaikki mahdollisuudet ole titteliinkin, jos kaikki menee hyvin ja ori saa olla terveenä, Moilanen uskoi.

Lähtö viivästyi hieman, kun Suvelan Salaman valjastus petti ja hevonen pääsi irti hetkeksi. Ohjastaja Ville Koivisto selvisi tilanteesta pintanaarmuilla, mutta valjakko joutui jättämään kisan väliin.

5-vuotiaiden tammojen historian ensimmäisessä Pikkuprinsessa-kilpailussa yllätysvoitto alkoi tuoksua jo kiihdytyksessä, kun molemmat suuret ennakkosuosikit Sarikan ja Onnen Häivä laukkasivat ulos.

Tilanteen käytti parhaiten hyväkseen jättiyllättäjä Laurilan Ilona. Se kurotti voittoon maalikameran kuvassa ennen Aamulentoa. Jarmo Saarela ohjasti Tero E. Mäenpään valmennettavaa. Sirun Sikke oli kolmas.

– Suosikkien laukat helpottivat meidän tehtävää kovastikin. Tiukaksi meni lopussa, mutta onneksi pärjättiin, Saarela sanoi.

Pikkuprinsessan voitto oli 7500 euron arvoinen.

– Laurilan Ilonan kausi on ollut vähän katkonainen, mutta ajatukset ovat syksyssä ja Villinmiehen tammakilvassa. Tämä on tosi tasainen ikäluokka. Laurilan Ilonan paras ase on nopeus, Mäenpää kommentoi.