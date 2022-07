Hallitseva ravikuningas näytti huimaa rytminvaihtokykyään – nuori ennakkosuosikki sai taipua toiseksi

Evartti voitti kuninkuuskilpailun avausmatkan.

Kuninkuuskilpailun avausmatka käynnistyi odotetusti. Starttiraketti H.V. Tuuri täräytti keskeltä rataa kärkeen ja Evartti pääsi sen perään. Parvelan Retulla otettiin laukan pelossa alku varmistellen ja ison ennakkosuosikin asemat löytyivät porukan hänniltä.

Kirikierroksen alkupuolella hyökkäykseen lähtenyt Parvelan Retu jyräsi tapansa mukaan vahvasti loppuun, mutta viimeisen sanan sanoi Santtu Raitalan naruttelema Evartti.

Hallitseva kaksinkertainen ravikuningas sai loppukurvissa sujuvasti kiritilaa ja suorastaan lensi hurjalla spurtilla kärkeen. Päätöspuolikas oli 19,5-vauhtinen ja Evartti tuli loppusuoraa huomattavasti kovempaa.

Parvelan Retuun eroa tuli lopulta 0,7 sekuntia. Sekunnin päähän jäänyt Vixeli oli kolmas.

Voittoaika oli 21,9ake/2100 metriä.

– Viimeisellä takasuoralla oli vielä sellainen olo, että nyt voi olla se päivä, ettei saada kiritiloja. Viimeisessä kurvissa kärkikolmikko lähti kiihdyttämään vauhtia ja päästiin nousemaan ulos. Polle tuntui siltä, että nyt voi veto kestää maaliin asti, Evartin hovikuski Raitala totesi.

– Yhden osalähdön voittoa tärkeämpää oli, että jälleen kerran taustavoimat ovat onnistuneet saamaan hevosen huippukuntoon sille viikonlopulle mistä kaikki haaveilee. Huomisesta tulee huippumielenkiintoinen päivä, Raitala sanoi kiitellen samalla valmentaja Antti Ojanperän tiimiä.

Raitala olisi halunnut Evartille kengitysmuutoksia, mutta valmentaja piti pään kylmänä.

– Kahteen otteeseen koitin aamupäivällä tingata eikö kenkiä riisuta tähän lähtöön pois. Antti sanoi vaan, että heppa on aika hyvä, eikä ruveta nyt siihen. Olin vähän pahoillani, että tänne on tähdätty ja ruvetaan balanssin kanssa leikkimään. Antti on aina ennenkin tiennyt mitä Evartin kanssa tekee, Raitala sanoi.

– En halunnut kenkiä vielä tänään riisua, katsotaan sitten huomenna. On se ennenkin mennyt kunkkareissa ihan hyvin kengät jalassa, Ojanperä totesi.

Evartti saapui kilpailupaikalle jo perjantaina.

– Hevonen oli tosi virkeä, kun täällä hengailtiin. Tahtoo olla, että nämä orit vain viihtyvät reissussa, melkein tulee virtaa lisää. Kunkku oli samanlainen, Ojanperä sanoi tallinsa toiseen ravikuninkaaseen Jokivarren Kunkkuun viitaten.

Ojanperä nauttii kuninkuusravien tunnelmasta.

– Tämän pitää olla fiilistelyä. Niin paljon tulee talvella mietittyä tätä viikonloppua, että pitää osata ottaa rennosti.

Parvelan Retun valmentaja Petri Laine ei ollut pettynyt tappioon.

– Täysin tyytyväinen olen hevoseen. Hevonen oli ihan oma itsensä startin jälkeen. Niin kuin sanoin jo ennakkohaastatteluissa, että Evartti oli oma ennakkosuosikki koko kisaan. Sille, eikä muillekaan koville oriille ole häpeä hävitä, Laine sanoi.

Kuninkuuskilpailun tilanne avausmatkan jälkeen:

1. Evartti 2.51,9

2. Parvelan Retu 0,7 sek

3. Vixeli 1,0

4. H.V. Tuuri 1,2

5. Välkyn Tuisku 1,6

6. Sheikki 2,2

7. Veeran Poika 2,3

8. Uljas Suomalainen 2,5

9. Herra Heinämies 2,9

10. Kujanpään Jyräys 3,6

11. Enon Vilppi 4,4

12. Rokin Maxi 7,0