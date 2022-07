Her Royal Highness vei Tammavaltikan trillerin ja huipensi hienon uransa

Tämän hetken parhaat 4-vuotiaat suomenhevoset löytyvät Teemu Okkolinin tallista.

Her Royal Highnessin kirikyky oli jälleen valttia. (arkistokuva)

Forssan kuninkuusravilauantai huipentui lämminveristen Tammavaltikan ratkaisumatkaan. Perjantain jälkeen 2640 metrille sijalta 11 lähtenyt Isabel B.R. voitti päätöskisan, mutta se ei riittänyt kokonaiskilpailun voittoon.

Kun kahden osamatkan ajat ynnättiin yhteen, voittaja leivottiin Jukka Torvisen ohjastamasta ja Tiina Poikolaisen valmentamasta Her Royal Highnessista. Se löi kokonaiskilpailussa niukasti Gal Gadot Racingin ja Isabel B.R:n.

Her Royal Highness oli perjantain pikamatkalla kakkonen ja lauantaina kolmas. Kahden päivän urakasta palkittiin yhteensä 21 000 euron tienesteillä. Samalla uran palkintosumma ylitti niukasti 100 000 euron rajan.

– Mahtava huipennus uralle! Tammaa on astuteltu ja jos se saadaan tiineeksi, tämä on tietenkin viimeinen kausi, valmentaja kertoi.

Poikolaisen mukaan 9-vuotiaalta Her Royal Highnessiltä löytyy se kuuluisa kultainen juoksupää. Halu kilpailla kantoi uran suurimpaan voittoon sen loppumetreillä.

– Ihan mahtava tamma, tosi yritteliäs. On ollut hankaluuksia, mutta myös hienoja hetkiä. Hevonen on ollut meillä 3-vuotiaasta saakka.

Isabel B.R. kiri lauantaina mahtavasti voittoon parijonosta ja sai helposti otteen kärjessä juosseesta Gal Gadot Racingista.

– Juuri valmentaja Jonna Irrin kanssa puhuttiin, että harvoin harmittaa voitto näin paljon. Eilinen vain meni niin pieleen kuin voi mennä. Tamma olisi ansainnut myös kokonaiskilpailun voiton, ohjastaja Olli Koivunen jossitteli.

Avausmatkan perjantaina voittaneen Special Topmodelin kisa pilaantui kiihdytysvaiheen laukkaan lauantaina.

4-vuotiaiden suomenhevosten Pikkuprinssissä Teemu Okkolinin tallin Topin Muisto ravasi jo kolmannen suurkilpailuvoittonsa putkeen. Ori oli aivan omaa luokkaansa kärkipaikalta. Ypäjä Pormestari seurasi voittajan takaa kakkoseksi ja Kojolan Costi oli kolmas.

Okkolinin mukaan 15 000 euron arvoinen voitto tuli helposti, ja siltä se myös näytti. Kuski sai keskittyä tuuletteluun rattailla maalilinjalla.

– Tosi lahjakas hevonen, jolle tekeminen on todella helppoa. Ei voi kuin kehua.

Topin Muistosta leivottiin Pikkuprinssi.

Ennen T75-kohteita ravattiin historian ensimmäinen 4-vuotiaiden suomenhevostammojen Pikkuprinsessa. Okkolinin juhlat jatkuivat, kun Hentun Liisa oli selityksittä paras ja tienasi 7500 euroa.

Ohjastaja-valmentaja arvioi, että lupaava tamma pystyy pistämään ikäluokan oriit ja ruunatkin tiukoille jatkossa.

Suomenhevoset ravasivat lauantaina myös Pilvenmäki Specialin loppukilpailussa. 10 000 euron ykkösrahat vei Villi Viekkaus.

Juha Jalosen ajokki näytti loppukurviin mentäessä vielä kaikkea muuta kuin voittajalta. Harvinaisen vinha loppuveto viidettäkin rataa pitkin kantoi kuitenkin voittoon ohi joukkoa johtaneen Renum Helgan.

– Loppusuoran alussa uskoin, että aika lähelle kärkeä tullaan, mutta johtohevonen oli aika kaukana. Selvästi kuitenkin ehdittiin ohi lopulta.

Ohjastajan mukaan Villi Viekkaus on nopea ja vahva. Kiihdyttäminen on ollut toistaiseksi hevoselle hankalinta ravikilpailuissa.

Villi Viekkauksen valmentaja on ohjastajan veli Harri Jalonen. Perheessä harrastetaan raveja jo kolmannessa polvessa.

Jenni ja Jani Oinosen tallin Ithinkiama Genius on yksi tämän kesän huippuravien menestyjistä. Se hurmasi ylivoimavoitollaan jo Suur-Hollola-raveissa ja St. Michelissä, ja jatkoi lauantaina Kuninkuusraveissa.

Taktiikkakin oli ennallaan. Tuulennopea Ithinkiama Genius kiihdytti keulaan ja karkasi lopussa kauas muiden ulottuvilta. Veli-Pekka Toivanen nautti kyydistä ohjissa tuttuun tapaan.

Nimensä mukaisesti Ithinkiama Genius tietää, mitä ravikilpailuissa pitää tehdä.

– Hevonen on tullut elämänsä kuntoon. En usko, että se pystyy tuosta enää hirveästi parantamaan. Ori keskittyy sataprosenttisesti työhönsä ja tyytyy siihen mitä kuski pyytää, Toivanen kuvaili.

Järjestäjät ilmoittivat kuninkuusravilauantain yleisömääräksi 17638.

3-vuotiaiden lämminveristen voimasuhteista saatiin päivitystä tasoitusajossa, jossa ikäluokan ykkönen Corazon Combo ei ollut mukana. Tilanteen käytti voitokkaasti hyväkseen Massimo Hoist, jonka ohjasti voittoon Mika Forss.

Jukka Hakkaraisen valmentama Massimo Hoist on takavuosien huipputamman Venicen esikoinen. Ori sai maukkaan juoksun kärjen takana ja ravasi 2140 metriä kilometriaikaan 14,7.

– Kuskin mukaan Massimo Hoist on vauva vielä, se ei oikein ymmärrä mistä kilpailemisesta on kyse. Hätäisen hevosen kanssa pitää olla tosi varovainen. Kuski tiesi sen, ja tässä on lopputulos, Hakkarainen sanoi.

Ohjastaja Forssin mukaan Massimo Hoist vain väläytti kapasiteettiaan lauantaina. Keskeneräinen kilpailija lienee parhaimmillaan vasta tulevina vuosina.

Oikea T75-rivi

T75-1: 3 Topin Muisto

T75-2: 2 Ithinkiama Genius

T75-3: 2 Massimo Hoist

T75-4: 5 Hetviina

T75-5: 1 Evartti

T75-6: 14 Villi Viekkaus

T75-7: 11 Isabel B.R.

Seitsemän oikein tuloksille: 1575,59 euroa

Kuusi oikein: 14,84 e

Viisi oikein: 2,16 e