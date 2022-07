Saako konkaritamma vihdoin uran kirkkaimman kruunun – aiempien vuosien suosikki pääsee iskemään nyt haastajan asemasta

12-vuotias Hetviina juoksee jo viidennen kerran kuningatarkilpailussa.

Hiekkatie tuntuu hetken jo päättymättömältä, mutta heti pihalle saavuttaessa mieli rauhoittuu ja ymmärtää, että tässä paikassa viihtyvät niin eläimet kuin ihmiset. Kaukaisuudessa siintää jylhät metsämaisemat ja taivaalla pääskynpoikaset suorittavat omia lento-opintojaan.

Maan tasalla isäntäperheen Miina-koira toivottaa häntä iloisesti heiluen vieraat tervetulleeksi. Isäntäperheen Senni-tytär puolestaan esittelee valkoista lemmikkipupua.

Olemme saapuneet Petäjäveden Kuivasmäellä sijaitsevalle Tupamäen legendaariselle tilalle.

Monenlaista kaksi- ja nelijalkaista vipeltäjää näillä tiluksilla on varmasti nähty vuosisatojen saatossa, mutta hevoset ovat aina olleet merkittävässä roolissa. Niin myös tässä jutussa.

Antti Tupamäki, tilan nykyinen isäntä, lähtee esittelemään hevosia. Tallin vierustalla olevassa tarhassa kauroja rouskuttaa kaikkien aikojen eniten tienannut suomenhevosruuna Polara. Se ei tällä kertaa ole jutun päätähti, vaan hieman edempää löytyvä Hetviina.

12-vuotias huipputamma valmistautuu jo viidennen kerran kuningatarkilpailuun.

Seuranaan tammalla on 25-vuotias shetlanninponi Froodo. Eikä jää epäselväksi ovatko ne pelkkiä tarhatovereita, sillä kyseessä on selvästi hyvät ystävät.

Froodo on ollut aiemminkin Hetviinan mukana kuninkuusravireissuilla. Niin myös tulevana viikonloppuna, jolloin Hetviina myös yöpyy ensimmäistä kertaa väliyön muualla kuin kotitallissa.

– Tamma jää Ypäjälle Sanna Kiisken talliin. Hänen puolisonsa Joonas Forsman kävi täällä nuorena olemassa monet kesät ja ollaan hyvät kaverit. Onneksi on tuo poni mukana, enkä usko, että vieraassa paikassa yöpyminen tuottaa suurempia ongelmia. Sittenhän se nähdään, Tupamäki sanoo.

Froodo ja Hetviina ovat kuin paita ja peppu. Froodo teki itsekin hienon kilpauran juoksemalla muun muassa ponien SE-tuloksen.

Tänä vuonna keskustelua on herättänyt uusi systeemi, jossa niin sanoitusta Kohti Kuninkuusraveja-lähdöistä saa rankingpisteitä ja kymmenen eniten pisteitä kerännyttä saa varman paikan seppelejahdissa.

– Ei se ole kilpailuttamiseen meidän kohdalla vaikuttanut, kun parhaat tammat tuolla uudellakin mallilla ovat mukana. Se tuntui tässä mallissa oudolta, että oli usea lähtö, jossa paaluhevoset saivat samat pisteet kuin takamatkan hevoset. Eikä Hetviina olisi edes päässyt kaikkiin lähtöihin mukaan, kun sillä on jo sen verran voittosummaa, Tupamäki sanoo.

– Hyvää mallissa on, että tammalähdöt ovat lisääntyneet. Tuntuu, että melkein joka viikko olisi päässyt jossain töräyttämään kilpaa.

Hetviina oli etenkin kahtena viime vuotena kisan iso ennakkosuosikki, mutta paras sijoitus kuningatarkilvassa on ollut toistaiseksi neljäs. Sitä voi pitää pienenä pettymyksenä hevoselle, joka on kautta aikojen kahdeksanneksi eniten tienannut suomenhevostamma ja ainakin ennen viikonloppua aktiivikilpureista se eniten tienannein.

- Ei ole vaan onnistuttu niissä kisoissa. Vaikka tamma on ollut hyvä, niin aina on ollut jotain. Pitää muistaa, että se on niin kova kilpailu, että kaiken pitää mennä putkeen. Ehkä ajosuorituksissakin olisi voinut tehdä jossain kohtaa jotain toisinkin, Tupamäki spekuloi.

Hetviina oli vuosi sitten ehtinyt tähän aikaan voittamaan jo kuusi avointa tammalähtöä, mutta tänä vuonna täysosumia ei ole tullut yhtään.

- Ei se ihan sellainen ole ollut kuin parhaimmillaan, ei huono, mutta ei parhaimmillaan. Ja on siinä sekin, että nuoremmat haastajat parantavat koko ajan, Tupamäki toteaa viitaten erityisesti Ciiran Tähteen ja Suven Samettiin.

Jos oli Hetviina kahden viime vuoden ennakkosuosikki, niin nyt tamma pääsee lähtemään haastajan asemasta.

– Ei siitä ainakaan haittaa ole. Monestihan se menee niin, että suosikkia vastaan vähän ajetaan, Tupamäki toteaa ykskantaan.

Tupamäkeä ei nähdä tällä kertaa itse valmennettavansa rattailla, sillä Hetviinan kärryille hyppää Iikka Nurmonen. Muutokseen ei liity dramatiikkaa.

- Omistaja sanoi, että aja vain itse jos haluat, mutta voisi vaihtelun vuoksi kokeilla jotain toistakin. Se kävi, ei minulle niin suurta väliä ole ajanko itse. Santtu (Raitala) ajoi yhden startin, mutta hänellä oli jo kuningatarkilpailuun Lakan Leija. Iikka ajoi Vermossa Hetviinalla ja se meni hyvin. Iikka on hyvä kuski ja isojen kisojen mies, Tupamäki sanoo.

Hetviina kiri kyseisessä Vermon startissa terävästi toiseksi samalla ajalla voittaneen Ciiran Tähden kanssa.

Hetviina ja Antti Tupamäki.

Uusi kuski voi tosin tuoda täysin uudenlaisen jännitysmomentin valmentajalle.

– Kyllähän se aina tuollaiset isot kisat vähän jännittää rattailla, mutta se kaikkoaa esittelyyn tultaessa. Saa nähdä miten nyt käy, kun joutuu aidanvierustalta seuraamaan, on se varmasti niin erilaista. Voi olla aika jännät paikat tiedossa, Tupamäki sanoo naurahtaen.

Hetviinan talvitreenit ja viimeisten viikkojen viimeistelyt eivät ole poikenneet aiemmista vuosista. Pientä hienosäätöä Forssaan voi olla luvassa.

– Iikan kanssa oli puhetta, että laitetaan kevyemmät kärryt ja ehkä myös jotain kenkien poisottoa voidaan suunnitella, Tupamäki paljastaa.

Kovimmista vastustajista Tupamäki puhuu kunnioituksella.

– Ciiran Tähti on tosi hyvä, sillä ei heikkoja kohtia tunnu olevan ja tuntuu kehittyneen entisestään viime vuodesta. Suven Sametti ja Liisan Tulilintu ovat myös kovia.

Hetviina on juossut urallaan 142 kertaa, joista voittoja on tullut 31 ja muita totosija 29 kappaletta. Voittosummaa on kertynyt lähes 270 000 euroa. Tamman omistaa Rast Oy, jonka takaa löytyy kirkkonummelainen Christer Sandholm. Hän on myös kasvattanut Hetviinan.

Tupamäki, Tupamäen puoliso Heidi Vuori, Hetviina ja Froodo-poni suunnistavat Forssaan lauantai-aamuna. Sunnuntai-iltapäivän päätösmatkan jälkeen selviää matkaako Kuivasmäen hiekkateitä pitkin takaisin kotiin iloinen vai vielä iloisempi seurakunta.

Hetviinan silmistä hehkuu viisaus ja luokkahevosen olemus.

Forssan kuninkuusravien pääkilpailut juostaan 30.7-31.7. Lauantaina ajetaan avausmatka 2100 metriä ja sunnuntaina koittaa mailin ja 3100 metrin kisat.