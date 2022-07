Main ContentPlaceholder

Ravit

Mas For Youn palaset alkavat loksahdella kohdalleen – voitti Jyväskylässä vakuuttavasti

Mas For You ja Amongst Stars veivät suurimmat setelit Jyväskylän Toto65-kierroksella.

Mas For You / Jukka Torvinen oli vakuuttava voittaja Jyväskylän Toto65-kierroksella.

Nelivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu-alkuerän vei vakuuttavalla tyylillä nimiinsä Jukka Torvisen ohjastama Mas For You. Juoksu oli menossa sen osalta haastavaksi, mutta lopulta kaikki kääntyi parempaan päin ja tamma oli maalisuoralla ylivoimainen. Kiihdytyksessä Mas For You ei ehtinyt parhaiden matkaan ja jäi toisen radan veturiksi. Vetoapu oli tulossa Over My Shoulderin muodossa eteen, mutta tämän pakiteltua hännille Mas For You jäi johtavan rinnalle. Keulassa juossut Kiikku's Cashier päästi Mas For Youn etusuoralla eteensä ja tämän jälkeen voittajasta ei ollut epäselvyyttä. Tanja Goman-Niemisen valmentama tamma ravasi ajan 14,1a/2140m. – Vuoden alussa oli tummempia pilviä. Ravisävelet eivät olleet niin hyvin kontrassa kuin viime vuonna. Siinä oli pientä juttua eikä nuoren tamman kohdalla aina voi (tarkasti) sanoa, että mistä johtui. Valmentaja on saanut (palaset) kohdakkain, ja jo viimeksi tamma oli hyvä, Torvinen kehui. Nelivuotiaiden Kasvattajakruunu-alkuerässä voiton vei kovakirinen Amongst Stars. Se sai matkan aikana hyvän selkäjuoksun Sultan Maharajahin takana, mutta joutui tiukkaan paikkaan loppukurvissa keulahevosen väsyttyä äkisti. Samassa ruunan tyyli alkoi murentua. – Olin tyytyväisenä matkan aikana, kun oli hyvä selkä edessä. Sultan Maharajahilla ei ollut paras päivänsä ja väsyi kärkipaikalta. Oli meidän onni, että se hukkasi rytmiään ja sen jälkeen meille rupesi kiritila aukenemaan, Amongst Starsia ohjastanut Santtu Raitala kertoi. Maalisuoralle kaarruttaessa näytti siltä, että suosikki Kiikku's Giant menee menojaan. Amongst Stars oli kuitenkin eri mieltä ja kehitti tulisen loppukirin. – Hevonen haparoi aika lailla ennen kuin löysi rytminsä. Sen jälkeen hevonen tuli tosi vauhdikkaasti ja sai varmasti Kiikku's Giantin kiinni. Raitala myönsi, että nelivuotiaiden ikäluokka on äärettömän kova. – Mutta toisaalta Amongst Stars on mennyt reiluin askelin eteenpäin, hän kommentoi Kari Lehtosen valmentamasta ruunasta. Henri Bollströmin ohjastamalla Vauhtiksella oli tehokkaat viisi päivää. Lauantaina ori voitti Joensuussa Toto75-lähdön ja keskiviikkona oli Toto65-dominoinnin vuoro. Bollström ajoi maltilla ajokkiinsa luottaen eikä voittajasta ollut kirivaiheessa epäselvyyttä. Ohjastaja myönsi, että voitto tuli helposti. Hannu Torvinen narutteli Xanthus Wapidilla voiton, joka ei tullut helpoimman kautta. Torvinen käskytti ajokkinsa etusuoralla johtavan rinnalle, mistä ykkössija tuli parastaan antamatta. – Hevonen voitti nätisti. Tykkään siitä, että tämä on tosi hyvä työkaveri. Se tulee tosi pirteänä raveihin ja tuntuu, että se menee eteenpäin, Torvinen kehui. Torvinen narutteli ykkössijan myös kierroksen Toto65-pankki Bond Eaglella. Lähtönsä suursuosikki Vastatuuli piti pintansa varmoin ottein, ja peräti kuudes peräkkäinen ykkössija irtosi kuolemanpaikalta. – Hyvä hevonen on tullut iän myötä kuntoon, ei siinä muuta, ohjastaja-valmentaja Antti Tupamäki kommentoi nöyrästi. Oikea Toto65-rivi, Jyväskylä 27.7. Toto65-1: 5 Vauhtis Toto65-2: 9 Xanthus Wapid Toto65-3: 4 Vastatuuli Toto65-4: 6 Mas For You Toto65-5: 1 Amongst Stars Toto65-6: 7 Bond Eagle 6-oikein -voitto-osuus: 17,47 euroa. 5-oikein -tuloksile ei voitto-osuutta.