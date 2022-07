Nuori hurjapää kulkee ällistyttäviä vauhteja – nappaako se 100 000 euron jättipotin?

Parvelan Retun poikkeuksellinen voitontahto voi nousta myös sen kuninkuusjahdin suurimmaksi esteeksi.

Parvelan Retu on voittanut 49 kilpailustaan peräti 43.

Tänä viikonloppuna Forssassa ravattavien Kuninkuusravien seuratuimmasta osallistujasta ei ole kahta sanaa.

Oriveteläisen Petri Laineen, 54, valmentaman Parvelan Retun viime viikkojen otteet kaviourilla ovat saaneet monet vertaamaan sitä jo kaikkien aikojen suomenhevoseen Vieskeriin.

Edesmennyt Viesker voitti peräti viisi ravikuninkuutta vuosina 1996–2000.

Kuninkuuskilpailu on Laineen 7-vuotiaalle tähtihevoselle vasta uran ensimmäinen, mutta se on monen asiantuntijan papereissa heti suurin voittajasuosikki.

Mahdolliseksi kompastuskiveksi voi kuitenkin muodostua korskean oriin hurja kilpailuvietti, joka on viime aikoina purkautunut lähtöhetkellä yliyrittämisenä ja laukkoina.

Niihin sillä ei ole huippukilpailussa varaa.

Pikakelaus Parvelan Retun kilpauraan kertoo kaiken oleellisen oriin poikkeuksellisesta lahjakkuudesta.

Se voittanut 49 startista peräti 43, joukossa kaikki suurimmat kotimaan kilpailut sekä muun muassa Pohjoismaiden mestaruus. Tilipussi on karttunut reilusti yli puolella miljoonalla eurolla.

Parvelan Retu kiri ykköseksi kylmäveristen Suur-Hollola-ajossa heinäkuun alussa.

Laineen mukaan hurjan menestyksen taustalta löytyy syntymässä saadun lahjakkuuden lisäksi yhdistelmä kuuliaista harjoitteluasennetta ja poikkeuksellisen kovaa voitontahtoa. Kuten minkä tahansa lajin huippu-urheilijalla.

– Retu on harjoituksissa todella hieno ajettava. Se käyttäytyy rauhallisesti ja kuuntelee kuskia, eikä kohella mitään turhaa. Kilpailuissa intoa on sitten niin paljon, että välillä vähempikin riittäisi. Loppumatkasta hurja voitontahto on tietysti hyvä asia ja ori menee omasta halustaan muiden edelle.

Tätä hurjaa ominaisuuttaan se näytti viime starteissaan Lahdessa ja Mikkelissä, kun kiihdytysvaiheen laukka pudotti sen alussa kauas kärjestä. Loppumatka taittui suomenhevoselle ällistyttäviä, lähes lämminverivauhteja, eikä jättänyt maalisuoralla epäselvyyttä porukan alfauroosta.

– Lahdessa se halusi niin nopeasti muiden matkaan, että jalat eivät ehtineet pään mukaan. Eihän sellaisen laukan jälkeen olisi millään pitänyt enää ehtiä voittoon.

Vaikka alla on epäonnistumisia, treenari ei ainakaan myönnä viikonlopun starttihetkien aiheuttavan ylimääräisiä sydämentykytyksiä. Kuskin paikalle hyppää vakiokuski Hannu Torvinen.

– Turha sitä on jännitellä, kun ei sieltä aidan takaa kuitenkaan pysty enää vaikuttamaan.

Vanhan sanonnan mukaan kuninkuuskilpailua ei voi voittaa vielä lauantaina, mutta hävitä voi. Seppele jaetaan kolmen matkan ja yhteensä 6 809 metrin taipaleen yhteisajan perusteella.

Kilpailu käynnistyy lauantaina 2 100 metrin matkalla ja huipentuu sunnuntaina 1 609 metrin ja 3100 metrin lähdöillä.

Mikäli sama hevonen voittaa kaikki osalähdöt, se kuittaa peräti 100 000 euron jättipotin.

Kokonaiskilpailussa Parvelan Retun pahimmiksi vastustajiksi ennakoidaan kolmatta perättäistä ravikuninkuutta metsästävää Evarttia ja väsymätöntä, mutta epävarmaa Vixeliä.

– Retu on nyt huippukunnossa, eikä se ole ollut starttien jälkeen vielä koskaan väsynyt, joten uskon sen suorittavan hyvin viikonlopun kolme matkaa. Ensisijaisesti toivon, että saataisiin ehjät juoksut, eikä jäisi siinä mielessä mitään jossiteltavaa. Mutta olisihan se tyhmää sanoa, etteikö Retun kaltaisen hevosen kanssa olisi myös jonkinlaisia odotuksia.

– Mutta ei minun maailmani kaadu, vaikka seppelettä ei Forssasta tulisikaan.

Petri Laine luottaa Parvelan Retuun.

Kun oriit rymistelevät kuninkuuskilpailun avausmatkalle lauantaina iltapäivällä, suuren yleisön katseet kiinnittyvät toiseksi ulommaiselta lähtöradalta matkaan ampaisevaan Parvelan Retuun.

Ori tuskin on siitä itse kovinkaan tietoinen. Se vain haluaa ohittaa kaikki ja mahdollisimman nopeasti.