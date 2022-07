Petri Ripatti teki mieleenpainuvan hevoskaupan hankkiessaan Get Involvedin talliinsa.

Petri Ripatti on suurimmilta osin itse hoitanut ajotehtävät Get Involvedin rattailla.

Elettiin syyskuun 29. päivää vuonna 2020, kun mikkeliläinen Petri Ripatti, 57, suunnitteli hankkivansa ravihevosen länsinaapurista Ruotsista.

Huutokaupassa oli tarjolla mielenkiintoinen nimi, nelivuotias lämminverinen Get Involved, joka oli samana iltana startissa Eskilstunan raviradalla Tukholman kupeessa.

Ripatti saattoi antaa ajatusten karkailla seuraavasti: hevonen tekee hyvän ja täysipainoisen esitys kisassa, minkä jälkeen hän hyvillä mielin hoitaa huudon kotiin.

Toisin kävi.

Get Involved tarkoittaa suomennettuna sekaantumista johonkin. Mikäli Ripatti olisi ikimuistoisena iltana tehnyt liian pitkälle menevät johtopäätökset, hänen olisi kannattanut suunnitella kaikkea muuta kuin sekaantumista kauppaan millään tavalla.

Ennen Eskilstunan h-hetkeä Get Involved järjesti verryttelyajossa näytöksen eikä Ripatti ollut uskoa mitä omalta tietokoneen ruudulta näki.

– Ruuna nousi takajaloilleen pystyyn ja suunnitteli ilmeisesti kiipeävänsä mainosaitoihin. Kuski putosi kyydistä, mutta hevonen ei päässyt kuitenkaan irti. Itse startissa Get Involved otti kiitoritolat heti lähtöön.

Ripattia ei huolestuttanut, vaikka Get Involved ei pysynyt amatöörikuski Jörgen Carlströmin näpeissä.

– Temppuilevaa k**ipäätä en halunnut hommata. Aikaisemmissa kisoissa hevonen käyttäytyi normaalisti, joten aavistelin, että kyseisessä startissa oli jotain erikoista. Jälkeenpäin kuulin, että sillä oli jotkut erikoislaput testissä ja hevonen meni niistä sekaisin.

Talvi on Get Involvedin kulta-aikaa.

Ripatin mukaan ostohinta oli reilut 90 000 kruunua (8621 euroa). Hän hankki ruunan perheensä tukemana ja mukaan lähtivät myös Vesa Kälviäinen sekä Jarmo Luhtanen. Molempien kanssa Ripatilla on parinkymmenen vuoden historia hevosten omistamisesta.

– Hevonen oli mielestäni kohtuullisen edullinen siihen nähden, kuinka hyvä menijä on kyseeessä.

Ripatti myöntää, että mieleenpainuvassa tapahtumaketjussa oli ripaus tuuriakin mukana.

– Se oli meidän onnenpotkumme, että asiat menivät kuten menivät. Hevosen outo käyttäytyminen karkotti muut ostajakandidaatit kauemmaksi.

Ripatin ja Get Involvedin yhteinen taival ei ollut aluksi ruusuilla tanssimista ja voittosamppanjoiden kanssa läträämistä. Ripatti taustajoukkoineen tiesivät kuitenkin hevosen kyvyt. Ensimmäinen ykkössija tuli vasta reilun puolentoista vuoden jälkeen, tämän kauden huhtikuussa.

Tuolloin Ripatti yllätti vastustajat alussa ja pääsi keulapaikalle omien sanojensa mukaan ”uunottamaan” vastustajiaan.

Talven aikana Get Involved nousi hyvään kuntoon ja saattaa hyvinkin niittää lisää menestystä, kun kelit syksyllä hidastuvat. Ripatti ja Get Involved alkavat vasta pääsemään vauhtiin.

– Hevonen teki talven aikana hyviä esityksiä. Kimpassa on mukana raviurheilevaa perhettä ja heidän mukaansa Get Involved ei ollut viimeisessä kisassaan parhaimmillaan ja sai jäädä ansaitusti lepotauolle.

Ripatin mukaan Get Involvedia samalla hoidettiin ja varoaikojenkin takia tauko oli pakko pitää.

– Get Involvedilla pystyy ajamaan talvella, kun hokit eivät haittaa sitä. Keskikesällä on hyvä huilata, kun silloin hevosen vauhti ei välttämättä riitä parhaille.

Ohjastaja-valmentaja-omistajan mukaan käsissä on kilpailija, joka tarvitsee tarkan juoksun pystyäkseen voittamaan lähtöjä. Se ei toisaalta heitä pyyhettä kehään, vaikka hommat eivät mene suunnitellusti.

– Se on yksinkertaisesti hyvä ja rehti menijä. Ei se johtohevosen rinnalta voita lähtöjä, mutta juoksee siitäkin maaliin asti ja ottaa asiallisia sijoituksia.

Get Involved nähdään viivalla seuraavan kerran illalla Jyväskylässä. Ripatti ei lähde soitellen sotaan, mutta tosimielellä kuitenkin.

– Hevonen on ollut hyvän tuntuinen treeneissä. Yleensä ruuna on vaatinut yhden startin alle, mutta ei me kumartelemaan hirveästi lähdetä. Se lähtee puolikovaa matkaan, ja alkuun on tarkoitus satsata sen verran kuin hevonen pystyy lähtemään. Sisäradalle olisi hyvä päästä.

Ripatti näkee, että sijoittuminen kärjen tuntumaan on mahdollista.

– Tuntuu siltä, että nelossija vakiintui meille sen jälkeen, kun hankin hevosen. Jyväskylässä ruuna pystyy olemaan kolmannen-neljännen sijan paikkeilla.