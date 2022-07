Vastoinkäymisistä kärsineen Atupemin juoksupää on kultaa – vei nimiinsä Joensuu-ajon: ”Olisin treenannut sitä, vaikka sillä ei olisi koskaan startattu”

Atupem on rauhallinen tilanteessa kuin tilanteessa. Myös voittotaistossa.

Rajuista vastoinkäymisistä uransa varrella kärsinyt Atupem palasi jälleen kerran takaisin. Antero Tupamäen valmentama silmäterä vei Joensuu-ajon nimiinsä ajalla 12,5a/2140m. Tilille kilahti kymppitonnin ykköspalkinto.

Atupem on nopea startista, mutta Joensuussa sillä ei satsattu ensimmäisille metreille. Lähtöauton irrottua nopein oli Majestic Man, joka torjui haasteen heittäneen Callela Ikaroksen.

Martin de Bos piti kolmannella puolikkaalla huolen reippaasta temposta ja kesti hyvin, mutta Atupemin herkälle kirille sekään ei voinut mitään. Lopetus oli peräti 09,5-vauhtinen.

– Kiri oli aika valtava ja tykkäsin siitä kovasti, leveästi voittajaseremonioissa hymyillyt ohjastaja Santtu Raitala kommentoi.

Kolme viikkoa sitten Suur-Hollolan finaalissa Atupem jäi johtavan rinnalle eikä menestynyt. Kauden neljä starttia olivat kuitenkin tehneet tehtävänsä yhdeksänvuotiaaseen oriiseen.

– Hevonen on ottanut tosi hyvin askelia (parempaan suuntaan). Suur-Hollola vei sitä eteenpäin. Lämmityksessä tuntui siltä, että kroppa on paremmin auki (kisaa varten) ja hevonen huipputällissä.

Atupem on saanut nimensä Suomessa koripalloa pääsarjatasolla pelanneelta Shawn Atupemilta. Loukkaantumisista johtuneita takapakkeja on riittänyt.

– (Loukkaantunut) jalka on koko ajan tuntunut paremmalta ja paremmalta. Pettymyksiä tuli kahteen vuoteen kolme, kun jalka reagoi. Usko oli koetuksella, mutta olisin treenannut Atupemiä, vaikkei se olisi koskaan startannut, Tupamäki valaisi.

Atupem on voittanut uransa 52 startistaan 28 kappaletta. 10 000 euron ykkössijan myötä voittosumma kohosi yli 320 000 euron.

Cartivet Meeting-finaalin voiton vei nimiinsä suosikki Magazine Match. Se eteni johtavan rinnalle etusuoralla, minkä jälkeen vauhti kiihtyi tuntuvasti. Loppukurvissa kaikki näytti olevan hallinnassa, ja 11,5-vauhtisessa lopetuksessa se dominoi maalisuoralla helposti.

– Tämä on meneväinen hevonen, mutta se rauhoittui, kun päästiin Sky Musclen selkään viimeisellä takasuoralla. Loppukurvia Magazine Match tikkasi tosi voimakkaan tuntuisesti ja tuntui, että kova hevonen saa olla, joka ohi tulee, kolme Toto75-ykköstä narutellut Raitala kertoi.

Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettava nosti 10 000 euron arvoisella voitolla uran tienestit 36 500 euroon. Voittoaika oli 14,0/2160m.

Magazine Match on yksi nelivuotiaiden kauden pääkilpailun Derbyn ennakkosuosikeista.

– Hevosen psyyke on mennyt starttikokemusten myötä eteenpäin. Niin kauan kun Magazine Match keskittyy olennaiseen ja säästää energiansa viimeiselle suoralle, niin se on hyvä hevonen. Korvat ovat kiinni ja hevonen juoksee avovehkein, eli meillä on oljenkorsia käytettävänä, Raitala näki.

Raitalan illan kolmas voittaja oli matalan suomenhevostaiston vienyt Profiili. Antti Ojanperän valmennettava näytti vahvuutensa kolmella kilometrillä.

Kuusivuotiskunkussa suosikki Ville Kalle otti alun varman päälle ja jäi joukon viimeiseksi. Ori otti laukan etusuoralla, mikä avasi oven ykköshaastaja Vauhtikselle. Tämä ei jättänyt tilaisuuttaan käyttämättä vaan nappasi kymppitonnin ykkösrahat vakuuttavasti.

Ohjastaja Henri Bollströmillä oli etukäteistaktiikka mietittynä. Suunnitelma muuttui matkan aikana.

– Alussa oli tarkoitus ajaa keulaan asti, mutta vauhti oli kiihtyvää eikä tarvetta siihen ollut.

Bollströmin näppituntuman mukaan Seppo Suurosen valmennettava pystyy parempaan.

– Meillä oli paljon varaa matkan aikana. Ei hevonen tänään ollut notkeimmillaan, mutta voitti kuitenkin helposti, kun aukaisin korvat.

Henri Bollström ohjasti voitokkaasti Vauhtista kuusivuotiskunkussa.

Vixeli viimeisteli voitokkaasti kuninkuuskisaan, mutta helpoimman kautta ykkössija ei irronnut. Tapio Perttusen ajokki laukkasi lähtöön ja joutui kiertämään yli puolet matkasta kolmatta rataa pitkin, kun kirikäsky kävi toisessa kaarteessa.

– Viitosradalta se ei lähtenyt vetämään. Lähteminen on tälle peikko, kun haluja on liikaa päästä muiden mukaan. Innokkuus voi kostautua lähtölaukalla, Perttunen sanoi.

Maalisuoralla Jokivarren Kunkku laittoi hanttiin, mutta Vixeli oli yksinkertaisesti päättänyt voittaa.

– Jokivarren Kunkku antoi hyvän vastuksen ja Vixeli sai tosissaan juosta, että pääsi ohi.

Lämminveristen mailin taistossa Amazing Warrior näytti kirikykynsä. Parin kuukauden paussilta palannut ruuna oli valmis kilpailemaan ja pinkoi herkän näköisesti ykköseksi 3. ulkoa.

Temposta piti huolen 08,5-vauhtisessa avauksessa ulkoratojen kautta keulaan edennyt Lake's Action. Se yritti loppukurvissa pakoon, mutta Amazing Warrior tavoitti karkulaisen viimeisellä satasella.

– Loppukurvissa oli hyvät tosi hyvät tuntemukset. Hevonen oli tosi hyvän tuntuinen ja kyseli, että milloin hyökätään, kuskina toiminut valmentaja Iikka Nurmonen kertoi.

Kauden kolmas voitto irtosi 11,5-vauhtisessa lopetuksessa ajalla 12,0a/1640m. Joensuun rataennätyksestä jäätiin neljä kymmenystä.

Toto75-rivin pelatuin hevonen Rallston tykitti viidennellä peräkkäisellä voitolla tulosrivistön täydelliseen iskuun. 10,5-lopetuksessa voitto tuli parastaan antamatta.

– Voitto oli tosi helppo tänään. Rallston on ottanut startit oikealla tavalla ja saanut lisää kovuutta niistä, ohjastaja-valmentaja Jani Ruotsalainen kertoi.

OIKEA TOTO75-RIVI, JOENSUU 23.7.

Toto75-1: 9 Magazine Match

Toto75-2: 8 Amazing Warrior

Toto75-3: 16 Profiili

Toto75-4: 5 Vauhtis

Toto75-5: 3 Rallston

Toto75-6: 6 Atupem

Toto75-7: 12 Vixeli

Seitsemän oikein -tuloksille 16,88 euroa

Kuusi ja viisi oikein -tulokset jäivät ilman voitto-osuutta.