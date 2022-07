Virkistävän kovaa puhetta tallin uudesta vahvistuksesta: ”Ensi vuonna voitetaan Suur-Hollola”

Marschall Match aloittaa Veijo Heiskasen tallista.

Kotimaisessa raviurheilussa on vallalla kulttuuri, jossa ei mässäillä urheilullisilla tavoitteilla tai menestysodotuksilla. Kynttilää pidetään perisuomalaiseen tyyliin mieluusti vakan alla, ettei tulisi luvattua liikoja. Koska jos tulee, jälkiviisastelijat saavat lättysyötön lapaan kurapalautetta varten. Tai ehkä pettyneet omistajat siirtävät hevosen toiseen talliin, kun toiveista ei tullutkaan totta.

Joskus vika voi olla myös kysyjässä.

Vastaavasti hevosten heikkouksia vähätellään, jotta kukaan ei pahoita mieltään tai vastustajat eivät käytä niitä hyväkseen.

Varsinkin positiivisten tavoitteiden verhoaminen on harmillista. Kaikkien kohdalla niitä ei voikaan olla, mutta tähtäimet ja odotukset kuuluvat urheiluun kuin kinkku joulupöytään. Niitä rohkeasti julkistamalla suuri yleisö saisi kaivattua tarttumapintaa raviurheilijoihin, oli kyse sitten hevosesta tai sen taustavoimista. Sitä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, kun lajilla ei mene kovin hyvin.

Euroopan johtavassa ravimaassa Ruotsissa muun muassa vuoden valmentajaksi noussut Veijo Heiskanen on toista maata. Hänen lausunnoistaan ei tarvitse tulkita rivivälejä.

Kuten nyt, kun lämminveriravurit Marschall Match ja Massive Shine kilpailevat Vermossa keskiviikkona.

Marschall Match debytoi Heiskasen treenistä. Reima Kuislan omistama hevonen on startannut viimeksi marraskuussa.

Puhelun aluksi valmentaja kertoo, ettei ongelmia ole ollut ja tallilla ollaan oikein tyytyväisiä uuteen suojattiin.

– Ei ole ollut muita ongelmia kuin hevosen hyvyys! Hyvällä mielellä aloitetaan ruunan kanssa. Tietysti lähtöpaikka on huono ja taukoa on alla, mutta minulla on fiilis, että Marschall Match tekee hyvän juoksun. Se tulee suht’ valmiina starttiin.

Sitten tulee puhe kilpailullisista tavoitteista. Marschall Match tiedetään kyvykkääksi hevoseksi, joka on pärjännyt muun muassa Ruotsin kivikovissa V75-lähdöissä.

– Tämän vuoden kisa meni jo, mutta ensi vuonna voitetaan Suur-Hollola.

Tässä kohtaa toimittaja nauraa. Ei siksi, että tavoitteessa olisi mitään huvittavaa, vaan hämmentyneen epäuskoisena. Eihän Suomessa kukaan koskaan sano noin ääneen!

– Ei ollut tsoukki, vaan totta. Minulla on niin hyvä fiilis hevosesta, se on tosi kiva leikkikaveri, Heiskanen toistaa.

Suur-Hollola-ajo on Suomessa syntyneiden lämminveristen klassikkokisa. Tämän vuoden otatuksen ja loppukilpailun 96 000 euron palkintoshekin vei Run For Royalty 2,5 viikkoa sitten.

Mikä tarina siitä tulisikaan, jos Marschall Match voittaisi Jokimaalla vuoden päästä. Ja vaikka ei voittaisi, matkaa seurataan nyt suurella mielenkiinnolla joka tapauksessa.

Entäpä Massive Shine, joka vasta aloittelee ravurinuraansa.

Heiskanen sanoo, että vauhtia tai jaksoa ei ole löytynyt harjoituksissa niin, että hevoselta olisi realistista odotella menestystä keskiviikkona. Rahasija eli sijoitus kärjen tuntumassa olisi hyvä saavutus valmentajan mielestä.

– Toivottavasti Massive Shinen jakso löytyy kilpailujen myötä, koska treenata sitä ei voi enempää.

Olisipa Suomen raviurheilussa tusinan verran enemmän veijoheiskasia. Ei olisi ainakaan tylsää.