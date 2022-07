Kaksi Teemu Okkolinin valmennettavaa kilpailee Eri-Aaronin patsaskilpailussa.

Teemu Okkolinin tallin suomenhevoslupaus Sirun Sikke ylsi viime syksynä Kriteriumin finaaliin ja keräsi koko 4-vuotiskaudelta mukavat noin kymppitonnin ansiot.

Suurin osa Kriteriumissa kohdatuista hevosista on jatkanut menestyskulkuaan tänä vuonna, mutta Sirun Sikellä on ollut hankalaa. Neljästä kilpailusta kaksi on tuottanut hylkäystuomion ja toissa keskiviikkona Tawaststjernan Muistoajossakin tuli hervoton laukka keskellä takasuoraa.

– Viimeksi oltiin mukana megakovassa V.G. Voiton voittamassa lähdössä. Viimeiselle takasuoralle käännyttäessä vastustaja laukkasi meidän edestä ja kuski otti hevostaan kiinni. Minäkin jouduin ottamaan Sirun Sikkeä kiinni, minkä jälkeen tamma ei saanut enää rytmistä kiinni ja laukkasi.

Okkolinin luotto suojattinsa kykyihin ei ole haihtunut.

– Ei missään nimessä! Sirun Sikke on kyvykäs hevonen ja paljon tauluaan paremmassa kunnossa. Siitä on voinut tulla väärä kuva laukkojen vuoksi, tamma ei ole mikään hyppyheikki. Se vain kävi liian kuumana volttilähdöissä, joten keskitytään autolähtöihin jatkossa.

Keskiviikkona Sirun Sikke kilpailee helpommassa tehtävässä kuin pitkään aikaan. Eri-Aaronin patsaskilpailussa Vermossa vastaan asettuu 4-7-vuotiaita kilpureita, johon on otettu mukaan erikoisen sarjamäärityksen vuoksi vain 1.27,8 tai hitaamman ennätysajan juosseita hevosia.

Okkolinin tallista tulee myös kisan suosikki, 6-vuotias Eivari. Sitä ohjastaa Okkolinin tytär Oona Halme, 19.

– Oona on ajanut hienosti ja saa jatkaa ohjissa ilman muuta. Sirun Sikke on meidän hevosista hankalampi ajaa ja sopii siksikin paremmin minulle.

Eivari juoksi kesäkuussa kolmen voiton putken, mutta toissa viikolla Forssassa hevonen ei ollut parhaimmillaan.

– Siihen juoksuun ei oltu tyytyväisiä, ori teki tasapaksun erityksen. Sen olisi pitänyt olla ilman muuta parempi. Silloin oli helteet päällä, minkä vuoksi ei ehkä viimeistelty hevosta niin reippaasti kuin olisi tarvinnut. Nyt on annettu enemmän liikuntaa ja uskoisin että Eivari on paljonkin parempi keskiviikkona, jo lyhyemmän starttivälin vuoksi.