St Michelin tapahtumarikas jännitysnäytelmä päättyi riemukkaisiin suomalaisjuhliin

Run For Royalty on St Michel-ajon voittaja vuosimallia 2022.

Run For Royaltylle heinäkuu on ollut täydellinen. Nyt kiiltokuvamaista oria juhlittiin St Michel-ajon sankarina.

Mikkelin keskikesän klassikkokisa St Michel-ajossa nähtiin tulista kilvanajoa jo ensimetreistä lähtien, kun suomalaistoivot Global Withdrawl ja Next Direction iskivät rajusti yhteen.

Global Withdrawl voitti hevosten kiihdytyskisan ja riisti väkisin keulapaikan haltuunsa ensimmäisessä kurvissa. Kovan avauspuolikkaan jälkeen vauhti ei päässyt suuremmin rauhoittumaan missään vaiheessa. Mister Herculeksella yritettiin ajaa johtavan rinnalle, mutta sinne lähdön suosikkia ei päästetty, koska Next Directionilla puolustettiin paikkaa.

Näin Örjan Kihlströmin ajokki joutui puskemaan loppumatkan raastavasti kolmatta rataa ilman vetoapua.

Lähdön kolmas suomalaishevonen Run For Royalty oli lähdön aikana hieman pimennossa johtavan takana, kunnes viimeisessä kurvissa katseet alkoivat kääntyä yhä useammilla katsojilla mustan orin suuntaan. Janne Korpi käänsi ajokkinsa loppukurvissa toiselle ja siirtyi kärkeen 200 metriä ennen maalia.

Vielä tässä vaiheessa voittajan nimestä ei ollut varmuutta, sillä ulkoratoja pitkin rynnistivät kovat ulkomaalaiset Mister Hercules, Zeudi AMG ja Esprit Sisu.

Yleisöön menevässä kamppailussa yllättäjänä matkaan lähtenyt Run For Royalty villitsi suomalaiskatsojat puristamalla Korven tuulettaessa ykköseksi. Voittajaa seurannut Makethemark yllätti puikkaamalla toiseksi. Suomalaisjuhlia täydensi keulasta hienosti kestänyt Global Withdrawl kolmannella sijalla.

Jännitys ei kuitenkaan ollut vielä täysin ohi, sillä tuomaristo tarkasteli muutaman minuutin ajan saiko Run For Royalty sääntöjen vastaisesti vapaat kiriväylät. Mitään vilpillistä tilanteessa ei kuitenkaan havaittu.

Run For Royalty noteerasi tuloksen 09,7a/1609 metriä. Suomessa syntyneistä hevosista ainoastaan Next Direction on painellut kovempaa.

– Tiesin, etten pysty pitämään keulapaikkaa, kun täällä on tosi vaikea lähteä tuolta ykkösradalta. Sitähän ei voinut tietää moniko pääsee ohi. Juoksu meni meidän kannalta lopulta suotuisasti, mutta kyllä mekin jouduttiin ajamaan. Vaikka vauhti oli kovaa, niin se oli nykivää ja tapahtumia riitti.

– Huomasin kyllä loppusuoralla, että ulkoa ja sisältä tulee hevosia, mutta koko maalisuoran oli kutina, että voitan, Korpi kertasi juoksun vaiheita.

Run For Royalty voitti Korven ajamana jo kaksi viikkoa sitten Suur-Hollola-ajon.

- Huikea fiilis, ihan huikea. Suur-Hollola tuntui jo tosi hyvältä, mutta siellä oltiin suosikkeja ja tässä oltiin altavastaajia, niin ehkä tämä tuntuu vielä pikkuisen paremmalta. Ja tietysti, kun tämä on kansainvälinen lähtö, eikä näitä varmaan tulevaisuudessa montaa pääse voittamaan.

Lumilautaurallaan muun muassa neljä kertaa olympialaisiin osallistunut ja kaksi kertaa MM-pronssia saavuttanut Janne Korpi on ajanut tänä vuonna kilpaa Hippoksen tietokannan mukaan vain 25 kertaa. Heinäkuun osuus on 14 starttia ja näistä kisoista Korven ajokit ovat tienanneet yhteensä hulppeasti noin 210 000 euroa.

Run For Royaltylle ykkösnumero oli enne.

Jenina Hamarin hoitama Run For Royalty on juossut tänä vuonna neljä starttia voittaen jokaisen.

– Tämä on huippulahjakas hevonen ja tuntuu hienolta, että nyt se pääsee näyttämään kykyjään. Tämä on kaikin puolin hieno hevonen, ei tuollaista hevosta meidän tallissa ole montaa ollut. Kyllä tällä voi ajaa koviakin hevosia vastaan, on se niin hyvä. Tietysti näissä lähdöissä pitää aina olla vähän tuuriakin, että pystyy pärjäämään, valmentaja Pekka Korpi sanoi.

Run For Royaltyn omistaja ja kasvattaja on Kinttulan Kartano, jonka taustalta löytyy Per Borup ja Mathias Furuhjelm.

– Ei voi sanoin kuvailla tunteita, suuta kuivaa ja vatsaa vääntää. Tämä on odottamatonta ja uskomatonta, Furuhjelm tunnelmoi.

Run For Royalty, lempinimeltään Räyhä-Roope, tienasi voitostaan 80 000 euroa. 8-vuotiaan oriin uratienestit kohosivat 430 000 euroon.