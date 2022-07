Ciiran Tähti vankisteli entisestään asemia kuningatarkilvan suosikkina.

St Michel-päivän suomenhevostammojen maililla oli jaossa viimeiset pisteet ennen kahden viikon päästä koittavia kuninkuusraveja.

Liekö viimeinen näyttöpaikka ollut mielessä, sillä lähdössä totisesti mentiin, eikä meinattu. Tosin vauhtia pitivät yllä hieman yllättävät hevoset, keulassa juossut Pitska ja rinnalla löylyä lyönyt Piskon Pouta. Avauspuolikas oli 18,5-vauhtinen ja kierroskin paineltiin 19,9.

Loppusuoralla vereksemmät voimat luonnollisesti jylläsivät, kun viime vuoden kuningatarkilpailun kärkikaksikko Ciiran Tähti ja Suven Sametti iskivät voittokamppailuun.

Vaikka Ciiran Tähti joutui vetämään kirissä tuttua kilpakumppaniaan, niin silti se vastasi lopussa oikein varman oloiseen voittoon. Hurjan juoksun tehnyt Piskon Pouta kesti kolmanneksi ennen kuningatarpaikan varmistanutta Taksvenlaa.

Seppo Suurosen valmentaman 8-vuotiaan Ciiran Tähden voittoaika oli hieno 21,2a/1609 metriä. Suomenhevostammoista ainoastaan ravikuningattaret I.P. Vipotiina, Akaasia ja Saaga S ovat painelleet kovempaa.

– Vauhti ei tuntunut oikein miltään ja tosi hyvin meni juoksu, kun ei tarvinnut kääntää toiselta radalta mihinkään. Heti, kun Tapsan (Tapio Perttunen, Suven Sametin kuski) hevonen tuli rinnalle, niin tämä lähti vastaamaan ja tuli vielä voimissaan maaliin, Ciiran Tähden hovikuski Esa Holopainen ihasteli radan voittajahaastattelussa.

Viime vuonna toiseksi kuningatarkilpailussa sijoittuneella Ciiran Tähdellä on vastaavan tason säilyttäessään hyvä mahdollisuus saada urallaan himoittu seppele, kenties jo kahden viikon päästä Forssassa.

– Nyt kaikki näyttää kyllä todella hyvältä. Tässä on niin monta hyvää puolta ja tamma on kehittynyt entisestään viime vuodesta. Seppo on osannut jälleen kerran ajoittaa kuntopiikin oikeaan aikaan, Holopainen sanoi.

Suomenhevosten Varsakunkku-kilpailusarjan finaalissa ykköspalkinto oli muikea 20 000 euroa, jolla se on vuoden kolmanneksi isoin 5-vuotislähtö Derbyn ja Villinmiehen Tammakilvan jälkeen.

Tammat saivat 20 metriä etumatkaa, mutta pakilta lähteneet kovat oripojat valtasivat nopeasti kärkipaikat.

Suursuosikki V.G. Voitto marssi toisessa kurvissa keulaan ja karkasi lopussa omille teilleen. Fransson kuittasi välimatkan päässä arvokkaat kakkosrahat. Pro ehti laukkaamaan kärkiryhmästä loppukurvissa, mutta ehti kovan loppuvedon päätteeksi kolmanneksi. Tammoista paras oli neljänneksi venynyt Onnen Häivä.

– Voltissa tämä vähän riehuu, mutta päästiin hyvin matkaan. Sitten ajettiin vain eteenpäin ja kaikki oli tosi helppoa tänään. Tässä on ainekset ihan mihin tahansa. 25-vauhdeissakin se vielä saattaa hirnua niin, että kärryt vain tärisee, hovikuski Ari Moilanen sanoi ja viittasi samalla V.G. Voiton iloiseen luonteeseen.

Seppo Suurosen valmentaman huippulahjakkuuden omistaa ja on kasvattanut Grönforsien perhe.

– Tämä kasvatushomma lähti vähän uudestaan käyntiin tyttären ansiosta. Ei osattu kuvitellakaan, että näin hyvä hevonen vielä tulee, vuosikymmenien ajan hevosia kasvattanut Jukka Grönfors sanoi.

V.G. Voitto ja Ari Moilanen ovat viime aikoina hallinneet suvereenisti 5-vuotislähtöjä. Niin myös Mikkelin Varsakunkku-finaalia.

4-vuotiaiden lämminveristen Eugen Pylvänäisen muistoajossa kansaa kohahdutti suursuosikki, italiaano Caramel Clubin toivottoman paha lähtölaukka.

Näin 10 000 euron ykköspalkinnosta jäi kamppailemaan kuusi suomalaisvaljakkoa. Mitään taistelua voitosta ei syntynyt, sillä Janne Korven eeppisen hienoa kesää täydentänyt Magic Madonna oli keulapaikalta täysin suvereeni.

Planbee seurasi johtavan takaa välimatkan päässä toiseksi ennen selvästi pienimmällä voittosummalla kisaan lähtenyttä Campari Jetia.

– Olin katsonut suosikin aiempia startteja ja se myös näytti ennen lähtöä niin paineiselta, ettei laukka tullut yllätyksenä. Oli ilman sen laukkaakin luottoa omaan. Oli niin kovat paineet vielä loppukurvissa, ettei viitsinyt enää pitää. Ajattelin, että kyllä tämä tulee niin kovaa loppusuoraa, että antaa vaan mennä, Korpi sanoi isä Pekka Korven valmennettavasta.

Magic Madonnan omistavat sekä ovat kasvattaneet Star Racing Oy ja Jokikunnan Tila Oy.

Sama 10 000 euron ykköspalkinto oli myös St Michel-sunnuntain perinteisellä stayermatkalla. Maalia lähestyttiin viiden hevosen tasaisessa rintamassa.

Pisimmän korren vei sisäradan Unique Creation. Exaudio Vici laukkasi hieman ennen maalia kakkossijan. Näin muut totosijat menivät Main Stagelle ja Martin De Bosille.

Tapio Perttusen ohjastama ja valmentama Unique Creation voitti viime kaudella hurjat 16 kertaa. Tänään tuli vasta kauden toinen täysosuma.

– Ruuna on nyt ehdottomasti parempi kuin viime vuonna, mutta lähdöt ovat koventuneet kaiken aikaa, eikä voittaminen ole enää niin helppoa, Perttunen sanoi.

Unique Creationin omistavat Anne & Kaarina Metz.

Perttunen ajoi toisen 75-voiton Harjujen Roomeolla.

Ennen Toto75-kohteita ajettiin Maailmanmatkaajat-lähtö, jossa hiihtäjä Iivo Niskanen, jääkiekkoilija Antti Pihlström, pesäpalloilija Juha Puhtimäki sekä uransa jo lopettaneet lumilautailija Janne Korpi ja estejuoksija Jukka Keskisalo ajoivat kilpaa samassa lähdössä suomalaisten ja ruotsalaisten huippukuskien kanssa.

Voiton vei Antti Teivaisen ohjastama Big Chip. Urheilijoista paras oli Antti Pihlström, joka kannusti Light Upin kolmanneksi.

– Meille ei tästä ole mitään maksettu. Oli hienoa, kun pyydettiin ja tottakai lähdettiin mukaan. On hienoa kun tällaisia järjestetään. Toivottavasti näillä saadaan kiinnostusta aikaan myös sellaisten ihmisten parissa, jotka eivät niin paljoa raveja seuraa, ja ennen kaikkea positiivisessa mielessä, uran toisen startin sanonut Iivo Niskanen sanoi.

Niskanen saatetaan nähdä seuraavan kerran ohjastuspuuhissa jo ensi perjantaina Vieremällä.

Iivo Niskanen jäi päivän lähdössä hännille, mutta hymy ei hyytynyt olympiavoittajan kasvoilla.

Oikea Toto75-rivi, Mikkeli 17.7.

Toto75-1: 11 V.G. Voitto

Toto75-2: 1 Harjujen Roomeo

Toto75-3: 9 Unique Creation

Toto75-4: 4 Magic Madonna

Toto75-5: 6 Ciiran Tähti

Toto75-6: 1 Run For Roaylty

Toto75-7: 1 O.P. Roc

Seitsemän oikein -tuloksille: 1460, 31 euroa

Kuusi oikein: 14,18 euroa

Viisi oikein: 1,89 euroa