Suurmestariksi ravannut Parvelan Retu hämmästytti jälleen – ”Ei se koskaan ennen tämmöistä ole tehnyt”

Lauantaina tuli Suurmestaruusajon voitto laukasta huolimatta. Ori on suuri ennakkosuosikki Kuninkuusraveissa.

Parvelan Retu teki sen taas. Orista tuli Suurmestari vaikeimman kautta laukan kera Mikkelissä lauantaina. Hirmukuntoinen hevonen lähtee suurena suosikkina Forssan kuninkuuskilpailuun kahden viikon kuluttua.

Parvelan Retu joutui jälleen kerran todellisiin haalarihommiin kirissä. Se temppuili laukalle kokoontumisvaiheessa ennen lähtölinjaa ja joutui spurttaamaan pääjoukon tavoittaakseen. Kun H.V. Tuuri sai vetää pikamatkaa hiljaa kärkipaikalla, takajoukoissa juosseiden kirihevosten tehtävän piti olla vähintäänkin hankala.

Mitä vielä. Parvelan Retu kiersi vastustajansa neljännen radan kautta vaivattoman näköisesti. Se löi H.V. Tuurin puolella valjakonmitalla ja piti myös perässään peesanneen Evartin helposti kurissa loppusuoralla.

Kun kisasta ei tullut vauhtijuoksua, ennätyksiä ei uhattu ja voittoon riitti kilometriaika 20,2a/1609 metriä. Lähdön ykköspalkinto oli 25 000 euroa.

Parvelan Retun laukoista on puhuttu lähes väsymiseen asti. Lauantaina alun harha-askeleet kaikesta huolimatta yllättivät valmentaja Petri Laineen. Aiemmin hyppy ei ole tullut jo kokoontumisvaiheessa hyvissä ajoin ennen kiihdytystä.

– Ei se koskaan ennen tämmöistä ole tehnyt. Näköjään hevosen täytyy tuoda jotain jännitystä tähän touhuun. Ennen lähtöä Retu oli oikeinkin lunki katoksilla, tosi rauhallinen. Tämä juttu tuli ihan yllätyksenä.

Laineen mukaan Suur-Hollola-ajon kahden viikon takainen vielä rajumpi ja kuluttavampi alkulaukan paikkaus ei näkynyt hevosessa millään lailla.

Hannu Torvinen oli alun tapahtumista yhtä äimänä kuin valmentaja.

– Hevonen on vähän erikoinen välillä, ja aavistuksen innokas. Käytiin harjoittelemassa lähtöauton takana ja kaikki meni hyvin, mutta nyt ei päästy edes auton perään. Matkan aikana ori ei laukkaa oikein millään.

Ohjastajan mukaan voitto tuli lauantaina vielä helposti. Parvelan Retun ei tarvinnut antaa kaikkeaan, vaikka se antoi tasoitusta muille.

– Loppumatka oli varma suoritus. Hevonen olisi tänään mennyt samaa vauhtia vielä aika pitkään. Mutta vastustajatkin ovat hyviä ja aina ei passaisi ottaa harha-askelia. Ne alkavat kostautua jossain vaiheessa.

Petri Laine (oik.) sai taluttaa Parvelan Retun taas kerran voittajasereminioihin.

Tulevaisuuden kuninkuusravihevosia vilisseessä enintään 120 000 euroa tienanneiden suomenhevosten ryhmäajossa paras oli Säihkeen Sähinä. 7-vuotiaan hevosen kanssa haaveiltiin kuninkuuskilpailusta jo tänä vuonna, mutta näytöt jäivät vajaaksi, kun kesän kilpailukaudesta tuli hieman rikkonainen lievien sairastelujen vuoksi.

Jukka-Pekka Kauhasen valmentamaa oria ohjasti lauantaina Santtu Raitala. Raitala kannusti ajokkinsa ohi johtaneen Vilkkeen Velmun ja sitä painostaneen Koverin.

– Viimeiseen kurviin ori meni tosi hyväntuntuisesti kärkikaksikon perässä. Se oli hetken aikaa jopa niin voimakkaana, että otti muutaman vaihtoaskeleenkin ennen kuin lähti kirimään. Sen jälkeen se ohitti kärkikaksikon oikein helposti, Raitala kertasi.

– Olen aika vakuuttunut siitä, että Säihkeen Sähinästä tulee avoimen tason hevonen ja kuninkuusravihevonen.

Lämminveristen Tammatähdessä pöytä oli katettu yllättäjille, kun suuri ennakkosuosikki Magical Princess sairastui ja joutui jäämään pois. Tulisesti keulapaikalle kiihdyttänyt Adanna johti pitkään, mutta Tour Knight kurkotti edelle maaliviivalla neljän hevosen tasaisesta viuhkasta.

Tommi Kylliäinen ohjasti Marja Haakanan valmennettavaa, joka polki mailin kilometriaikaan 11,3a.

Tour Knight on petrannut kovasti viime aikoina.

– Sitkeästi on tehty töitä hevosen kanssa ja löydettiin ongelma, mikä sitä on kiusannut. Tämä on lihasvaivainen tamma ja sen asian kanssa on nyt opittu elämään. Tour Knightia liikutellaan tosi paljon ja ruokinta on saatu kohdilleen. Hevosta ei varsinaisesti hierota, mutta selkää pidetään vetreänä kaikilla keinoilla mitä itse osaan tehdä, Haakana kertoi.

Tour Knight (5) kurotti kärkeen tasaisesta rintamasta Tammatähdessä.

Myös muut lauantain ravien kovimmat kisat ajettiin St. Michelin tyyliin 1609 metrin pikamatkalla. Enintään 200 000 euroa tienanneissa lämminverisissä syttyi uusi tähti, kun Jarno Kauhasen talliin siirtynyt Exclusive Matter piti kovia vastustajia pilkkanaan kärkipaikalta.

– Ihan mahdoton hevonen! Meni niin hölkkää kuin hevonen voi mennä. Se olisi mennyt tänään ysiä, jos olisin päästänyt menemään, T75-kaksoisvoittajaohjastaja Tommi Kylliäinen sanoi.

Uusi tuttavuus yllätti Kylliäisen lauantaina nopeudellaan. Kisan kiihdytys oli virallisten väliaikojen mukaan hurjasti 07,8-vauhtinen.

– Luulin että tämä on hidas hevonen, mutta kun ennen lähtöä pikkuisen päästin, huomasin että tämähän onkin nopea ja taktiikka muuttui.

Valmentaja Kauhasen uran toistaiseksi kovin hevonen on ollut Womanizer, joka keräsi radoilta yli 600 000 euron voittosumman ja voitti Kymi GP:n. Treenari sanoi, että jos Exclusive Matter alkaa mennä joskus tosissaan, siitä tulee paras mitä tallissa on ollut.

Tommi Kylliäinen sai tyylitellä Exclusive Matterin rattailla.

Paria sarjaa alempana Ithinkiama Genius jatkoi siitä mihin kaksi viikkoa sitten Suur-Hollola-raveissa jäi. Keulavoitto oli taas oikein helppo ja tuli peräti 07,5-vauhtisesta kiihdytyksestä välittämättä. Veli-Pekka Toivanen ohjasti Jani Oinosen valmentamaa oria.

Exclusive Matterin ja Ithinkiama Geniusin voittoajat 10,4a ja 10,3a nostivat mukavasti fiilistä St. Michel -viikonlopun huomista päälähtöä ajatellen.

Enintään 70 000 euroa tienanneiden suomenhevosten lähdössä Vilivillis oli elementissään. Salamannopea kiihdyttäjä valtasi helposti kärkipaikan. Lopussa Jenni Raappanan valmennettava oli yllättävänkin ylivoimainen.

All Star Mint oli iltapäivän vakuuttavimpia T75-voittajia. Jarmo Kuuselan valmennettava jaksoi kuluttavan juoksun ihailtavasti. 5-vuotias hevonen otti uransa kymmenennen voiton.

– Todella hyvä hevonen näihin sarjoihin, kuten äskenkin nähtiin. Juoksi meni vähän vaikeasti, mutta siitä huolimatta ruuna oli aivan ylivoimainen, ohjastaja Tapio Perttunen kehui.

Lue lisää: Hannu Korven valmennettaville tupla montén SM:stä – voittajasta väännetty kauppaa edestakaisin

Oikea T75-rivi

T75-1: 5 Säihkeen Sähinä

T75-2: 10 All Star Mint

T75-3: 5 Tour Knight

T75-4: 5 Exclusive Matter

T75-5: 4 Vilivillis

T75-6: 4 Ithinkiama Genius

T75-7: 8 Parvelan Retu

Seitsemän oikein tuloksille: 3839,86 euroa

Kuusi oikein: 45,14 e

Viisi oikein: 3,69 e