Keskustelua herättäneen kutsun saanut Makethemark ei lähde lyötynä matkaan

Petri Salmelan valmentama Makethemark juoksee kolmannen kerran St Michel-ajossa.

Tämän vuoden St Michel-ajon isoimmat ennakkospekulaatiot ovat liittyneet lähinnä hevosvalintoihin, etenkin kaksi viimeistä paikkaa saaneiden ruotsalaishevosten Chapuyn ja Makethemarkin kutsut klassikkokisaan ovat herättäneet keskustelua erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Makethemarkin valmentaja Petri Salmela suhtautuu asiaan kokeneen konkarin tyyneydellä.

– Olen jo niin vanha jäärä, etten lue sosiaalista mediaa tai ainakaan ala ottamaan keskusteluihin kantaa. Siinä vaan likaisi omat kätensä. 90-luvun alkupuolella oli meillä ihan samanlainen tilanne. Plant The Seedin kutsuminen St Micheliin herätti polemiikkia. Voittaja Smooth Blend meni silloin maailmanennätyksen ja Plant The Seed oli toinen uudella SE-tuloksella, Salmela muistelee.

Stall NIAN omistama Makethemark voitti St Michel-ajon vuonna 2019 ja oli seuraavana vuonna kolmas. Jälkimmäisestä kisasta on myös peräisin orin ennätys 09,3a/1609 metriä.

Salmela ei ole lähdössä nytkään Mikkeliin vain osallistumisen riemusta.

- Ei me etukäteen lähdetä lyötynä matkaan, kyllä tämä paikkansa täyttää. Lähtöpaikka on tietysti vähän ulkona tuollaiseen lähtöön ja täytyy vaan toivoa, että koko matka mentäisiin kovaa. Jos kaikki menee putkeen, niin ori pystyy pärjäämään. Sillä on kuitenkin niin kova rutiini kansainvälisistä tehtävistä.

Urallaan hurjat 1,1 miljoonaa euroa tienannut Makethemark on päässyt kahtena viime vuotena starttiin yhteensä vain yhdeksän kertaa, eikä voittoja ole tullut kyseisistä kisoista yhtään.

9-vuotiaan Makethemarkin viime esitykset ovat kuitenkin olleet valmentajan mieleen.

– Astuttamisten vuoksi kauden aloitus meni vähän pieleen, mutta kuntokäyrä on nyt nousevalla mallilla. Bodenissa ja viimeksi Lindesbergissä ori tuli voimat tallella maaliin ja voi sanoa, että molemmilla kerroilla jäi jossiteltavaa. Bodenin jälkeen jo tuli ajatus, että tällä voisi tähdätä St Micheliin.

Yhtään yksittäistä vastustajaa Salmela ei nosta ylitse muiden.

– Nyt mukana ei ole mitään Face Time Bourbonin kaltaista maailmanhuippua, joten lähtö on avoin ja voittajaehdokkaita on monta. Mister Hercules on hyvä nouseva hevonen, mutta vielä vähän kääntämätön kortti, koska sillä on ajettu lähinnä 5-vuotislähtöjä. Ainoassa startissaan kultadivisioonassa se laukkasi. Alessandro Gocciadoron hevonen (Zeudi AMG) on varmasti myös kova.

Salmela nostaa suomalaiskolmikosta erityisesti yhden nimen, Pekka Korven valmentaman Run For Royaltyn.

– Pekan kanssa puhuttiin Eskilstunassa (E3-raveissa) pitkään ja hän uskoi hevoseen paljon.

Kyseisen keskustelun jälkeisenä päivänä Run For Royalty voitti Suur-Hollola-ajon. Muut suomalaisedustajat ovat Next Direction ja Global Withdrawl.

Bodenissa ja Tukholmassa valmennustalliaan pitävä Salmela on tuttu vieras Mikkelin vuoden päätapahtumassa.

– St Michel-viikonloppu on minulle Suomessa kesän kohokohta. Hyviä raveja on toki muitakin, mutta Mikkeliin on aina kiva tulla ja kun vaan sattuu olemaan sellaisia hevosia, joilla voisi pärjätä, niin aina on pyritty tulemaan. Se on ollut sellainen perinne jo ihan 90-luvun alkupuolelta asti. Meillä on aina ollut hyvät välit Mikkelin radan kanssa.

St Michel-ajo juostaan sunnuntaina aikataulun mukaan noin kello 16.35. Ykköspalkinto on 80 000 euroa ja luvassa on vielä 10 000 euroa lisää, jos alittaa voimassa olevan rataennätyksen. Voittaja saa lisäksi paikan Hugo Åbergs Memorialiin.