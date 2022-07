Ilouutinen kontrollikäynniltä! Huipputamman ura on päättymässä, tähtäin silti tiukasti kuningatarkisassa

Voitokas Liisan Tulilintu odottaa varsaa, jonka isäori on Fiiling.

Jos kaikki menee hyvin, suomenhevosten avointen tammalähtöjen monivuotisen väriläiskän Liisan Tulilinnun suorituksista radoilla ei saada nauttia enää kauaa. Hevonen on tiineenä ja siirtyy siitostammaksi tämän kilpailukauden päätyttyä.

– Tulilintu siemennettiin juhannusviikolla, ja tiistaina kontrollissa todettiin että tamma on kantavana. Jos tiineys pysyy ja varsa tulee, tämä on hevosen viimeinen kilpailukausi, valmentaja Harri Kotilainen kertoo.

11-vuotias Liisan Tulilintu aloitti kilpailut Kotilaisen valmennuksesta keväällä 2018 ja nousi nopeasti tammojen parhaimmistoon. Se tunnetaan varsinkin ruudikkaasta luonteestaan ja hurjista vauhtivaroistaan. Palkintorahoja hevonen on tienannut radoilta lähes 200 000 euroa.

– En olisi uskonut tällaiseen voittosummaan silloin ensimmäisenä keväänä kun hevonen tuli meille. Sen verran haastavalta tapaukselta se vaikutti. Taas yksi hyvä esimerkki, että ei pidä tuomita etukäteen, Kotilainen nauraa.

Vaikka uran päätös on jo lähellä, Liisan Tulilintu ei jäähdyttele vielä millään lailla. Alla on arvokas voitto Härmän Nordic Queenista ja tähtäin on tiukasti kuningatarkilpailussa, joka ravataan Forssassa reilun kahden viikon päästä.

Viime vuoden seppelejahdista jäi hampaankoloon, sillä vaikka hevonen voitti kaksi osamatkaa kolmesta, avauslähdön heikko suoritus pudotti sen kokonaiskisan viidenneksi.

Nopeus on Liisan Tulilinnun paras ase.

Liisan Tulilintu on viivalla myös St. Michel -raveissa sunnuntaina.

– Lähtöpaikka on hyvä ja Mikkelin rataprofiili suosii, joten odotukset ovat kärkitaistoon.

Vedonlyöjät pohtivat kovasti, kuinka kantavana kilpaileminen vaikuttaa ennakkosuosikin suorituskykyyn.

– Sen kokemuksen perusteella mitä minulla tällaisista hiukan kuumansorttisista tammoista on, uusi tilanne vaikuttaa kilpailusuoritukseen ennemmin positiivisesti kuin negatiivisesti. Olettaisin, että tamma rauhoittuu ja hyvässä lykyssä yrityshalua tulee lisää. Mutta sen näkee varmaksi vasta kun ajetaan kilpaa.

Uusi varustekokeilukin on luvassa. Nyt ei tarvitse ainakaan säästellä enää, kun ura on päättymässä.

– Tammalle ei ole juuri koskaan tehty varustevirityksiä, mutta nyt saatetaan lisätä sille joko käännettävät tai puolikkaat silmälaput. Toivotaan niistä pientä piristystä.

Tiistain harjoituksissa Liisan Tulilintu ei ollut makeimmillaan, mutta Kotilainen ei ole asiasta huolissaan.

– Tammalla on ollut joskus keskikesäisin siitepölyallergiaan viittaavia oireita. Tiistain treenin jälkeen hevonen puhalsi hieman tavallista enemmän, mutta syynä saattoi olla sekin, että oli kuuma keli ja hevonen lähti lenkille käytännössä suoraan laitumelta. Toivotaan sunnuntaille hellekelejä viileämpää säätä.