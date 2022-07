Kurri Jari Boko oli vailla vastusta Isla-ajossa – "Tämä on tuottanut vain mielihyvää"

Topin Muisto hallitsi suomenhevosten Pikkupelimannia alusta loppuun.

Kaustisen kaksipäiväiset karkelot käynnistyivät perjantai-illan raveilla. Ohjelmassa oli kaksi suurkilpailua, 4-vuotiaiden suomenhevosten Pikkupelimanni ja vuotta vanhempien lämminveristen Isla-ajo.

Isla-ajossa tammat saavat 20 metriä etumatkaa ja ne ovatkin olleet niskan päällä. Vuodesta 2008 lähtien ajetussa kisassa tammat olivat ennen tätä päivää voittaneet yksitoista kertaa ja oriit ja ruunat vain kolmesti.

Veijo Heiskasen osaomistama, valmentama ja ohjastama Kurri Jari Boko ei välittänyt tilastoista, vaan leiskautti toisesta ulkoa alkaneen kirin päätteeksi ylivoimaiseen voittoon.

Ava Di Emelin oli keulasta toinen ennen Power Blasteria.

– Ajattelin, että ajan jo ensimmäisellä takasuoralla johtavan rinnalle, ja vähän toivoin jos pääsisi keulaan asti. Santtu (Raitala, Endless Storyn kuski) käänsi kuitenkin eteen, mutta hyvä siinäkin oli ajella. Ihan täyttä ei tarvinnut ajaa missään vaiheessa ja voitto oli helppo, Heiskanen sanoi.

Kurri Jari Boko on viime syksyn lyhyttä periodia lukuun ottamatta ollut koko ajan Heiskasen valmennuksessa.

– Tämä on ollut loistava koko uran. Se ei ole tuottanut meille kertaakaan pettymystä ja tekee aina parhaansa.

Heiskanen omistaa Kurri Jari Bokon yhdessä Valley Media Oy:n kanssa. Tämän päivän urakointi palkittiin 15 000 eurolla.

– Se on niin hieno mies, ettei sitä ymmärräkään. Tämä kilpailumenestys on vähän niin kuin kirsikka kakun päällä. Ori on kaikinpuolin niin miellyttävä ja tosi spesiaali. Aivan kuten Veijo sanoi, se ei ole meitä koskaan pettänyt ja tuottanut aina vain mielihyvää, Valley Media Oy:n edustaja Satu Laakso ihaili.

Kurri Jari Boko noteerasi kilometriajan 12,7/2120 metriä. SE-tulosta pitää hallussaan Atupem, joka paineli neljä vuotta sitten Isla-ajossa kolme kymmenystä kovempaa.

Pitkän ja menestyksekkään uran Ruotsissa tehnyt ja viime vuonna Suomeen palannut Heiskanen ei ole ollut mikään jokavuotinen vieras Keski-Pohjanmaan ravipyhätössä.

Heiskanen muisti kuitenkin heti, koska oli viimeksi ajanut Kaustisella.

– Vuonna 1985, kun täällä oli kuninkuusravit. Voitin silloinkin.

Pikkupelimannissa oli kauden tähän asti isoin ykköspalkinto 4-vuotiaiden suomenhevosten lähdöissä, sillä voittajalle oli luvassa 14 000 euron potti.

Koitoksen suosikiksi oli luotettu seitsemän startin jälkeen tappioton Hentun Liisa. Tamma oli kuitenkin tänään laukkapäällä, hyppy tuli lähtöön ja uudelleen matkalla. Teemu Okkolinin suojatti kuulutettiin lopulta hylätyksi.

Hentun Liisan tallikaveri Topin Muisto oli sen sijaan terävänä heti ensimetreistä lähtien. Juha Utalan ajokki avasi omaa vauhtiaan keulaan, sai vetää mieleistään vauhtia ja piti lopussa varmoin ottein muut kurissa.

Toiseksi sijoittui johtavan rinnalta vahvan juoksun tehnyt Carri ennen voittajan taakse ainakin jonkin verran pussiin jäänyttä Farakia. Muut jäivät laukkarikkaassa lähdössä kauas kärkikolmikosta, sillä totokamppailussa ollut Kojolan Costi laukkasi loppusuoralla.

– Hevonen toimi ihan loistavasti, niin kuin olisi ollut jo useamman kerran auton takana ja lähti hyvin matkaan. Sopivaa vauhtia mentiin, ei tarvinnut mennä tuon kovempaa, mutta sekin päivä vielä koittaa. Nämä ovat hyviä startteja, kun pysyy paine ohjissa maaliin asti, Utala sanoi.

Kilometriajan 30,2a/2100 noteeranneen Topin Muiston omistaa Talli Märkälärvit Lahdesta ja sen on kasvattanut Topi Piikkilä. Lahjakkuuden hoitaja on puolestaan Emmi Kivelä.

Topin Muisto voitti aiemmin kesällä Jyväskylässä ajetun SHKL Cup-finaalin, joten ori on vienyt nimiinsä molemmat kauden isot 4-vuotiskilpailut.

Seuraava isompi kilpailu 4-vuotiaille on Kuninkuusraveissa ajettava Pikkuprinssi.