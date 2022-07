Nimi oli enne perinteikkäässä ikäluokkakilpailussa – V.G. Voitto suvereeni

Ari Moilanen narutteli voitot illan päälähdöissä.

Vermon lämpimässä kesäillassa oli jaossa kauden toistaiseksi isoimmat rahat vain 5-vuotiaille kylmäverisille rajatussa lähdössä, vuodesta 1968 lähtien ajetussa Tawastsjernan Muistoajossa.

Ikäluokan herruudesta ovat kamppailleet viime kesästä lähtien Siirin Valtsu ja V.G. Voitto. Ensin mainittu ei tämän päivän kisaan osallistunut, joten V.G. Voitto lähti taipaleelle suursuosikkina.

Varhain keulapaikalle päässyt ori ei ollutkaan yllätettävissä, sillä Ari Moilasen ajokki hallitsi kevyeen tyyliin loppuun asti.

Fransson oli toinen ennen Vieskoffia.

– Hevonen oli oikein hyvän ja rennon tuntuinen koko matkan, ei ollut mitään hätää missään vaiheessa. Loppusuoran alussa tuli niin paljon painetta ohjiin (Franssonin hyökätessä rinnalle), että piti siinä vähän ottaa kiinni, ettei vain käy mitään, Moilanen sanoi voittajahaastattelussa.

Viime vuoden Kriteriumin sankari V.G. Voitto tekee kovaa jälkeä, mutta kaikkeaan lahjakkuus ei vielä anna itsestään irti. Voittaesittelyssäkin ori tapansa mukaan vain hirnahteli ilmoittaen muille olemassaolostaan.

– Se on vielä hyvin lapsellinen kaveri. Kotona ori on kiltti käsitellä ja tosi kiva hevonen, mutta kyllä sielläkin sillä juttua riittää muille. Mikkelin Varsakunkussa jatketaan puolentoista viikon päästä, hoitaja Kaisa Tamminen totesi.

Kilometriajan 23,4a/1620 metriä noteeranneen V.G. Voiton omistaa ja on kasvattanut inkoolainen Grönforsien perhe, jolla on pitkä kokemus raviurheilusta

Seppo Suurosen valmentaman V.G. Voiton tilipussi kasvoi 10 000 euron ykköspalkinnon myötä yli sadantuhannen euron.

Suuronen on nyt Tawastsjernan Muistoajon voitokkain valmentaja neljällä täysosumalla yhdessä legendaarisen Tuomo Mäkelän kanssa. Moilanen puolestaan narutteli kisassa viidennen voiton. Kellään muulla ei ole enempää.

Moilanen jatkoi samalla kaavalla Kujanpään Jyräyksen kanssa myös avoimen luokan kylmäveristen Isokengässä. Ori eteni ensimmäisessä kurvissa tuulenhalkojaksi pitäen muut varmasti kurissa. Rinnalla juossut Rokin Maxi oli ainoa, joka edes hieman pystyi haastamaan.

Kärkiparin yhteisikä on lähes 30 vuotta, sillä Kujanpään Jyräys on 14-vuotias ja Rokin Maxi vielä vuotta vanhempi.

– Tämä on tehnyt hyviä kausia monena vuotena, mutta nyt ori tuntuu olevan elämänsä kunnossa. Uskon, että se pysyykin tällaisena, kun vaan pääsee tasaisesti ajamaan kilpaa, Moilanen totesi Heikki Pyykön valmennettavasta.

Lähdössä oli jaossa myös pisteitä kuninkuusravirankingiin.

– Vähän sillä mielellä näitä lähtöjä on kahlattukin, että päästäisiin kuninkuuskilpailuun. Tämä on niin rento kaveri, että kolme lähtöä kahdessa päivässä tuskin haittaa, Moilanen sanoi.

Kujanpään Jyräys oli jälleen ykkönen. (arkistokuva)

Kujanpään Jyräys juoksee todennäköisesti muutaman viikon päästä Kuninkuusraveissa ja tulevina vuosina siellä voidaan nähdä myös Lumettaja. Ennen Toto65-kohteita ajetussa lähdössä ori voitti ylivoimaisesti noteeraten hienon tuloksen 21,6a/1620 metriä.

Terho Rautiaisen 7-vuotias suojatti tiputti ennätyksestä kertaheitolla 2,4 sekuntia ja nousi kauden nopeustilastossa sijalle yhdeksän.

Suomenhevoset olivat Vermossa keskipisteessä, mutta radalla nähtiin luonnollisesti myös lämminverisiä.

Nopeamman rodun ykkössarja oli enintään 45 000 euroa tienanneiden monté eli raviratsastus-lähtö.

Rahallisesti hieman epäsopivassa sarjassa juossut Campari Jet sai raskaan reissun toisella ilman vetoapua, mutta työntyi kolmen hevosen tasaisesta rintamasta hienoa juoksupäätä osoittaen ykköseksi.

– Johtavan rinnalla ei ollut ihannepaikka, mutta hevonen oli niin paineissaan auton takana, että oli pakko antaa lähteä ja oli riski, että käy näin. Tämä on vielä vähän vekkuli, ei tee aina ihan täyttä totta, mutta kyllä se siitä, Janita Antti-Roiko sanoi valmennettavastaan.

Italiasta talvella Suomeen ostettu 4-vuotias on voittanut kaikki viisi starttiaan uudessa kotimaassaan.

Kärrylähtöjen isorahaisimmat lämminveriset nähtiin avauskohteen enintään 36 000 euroa tienanneiden kohtaamisessa.

Selvästi parhaaksi osoittautui parijonosta omaa vauhtiaan loppusuoraa kirinyt Morris Match.

– Ensimmäisen 400-500 metrin aikana tuli jo luottavainen olo, kun kärjellä hirtti kaasu kiinni. Me saatiin tarkkailla rauhassa ja vasta loppusuoran alussa tarvitsi kääntää hyökkäykseen, ohjastaja Olli Koivunen totesi.

Kyseessä oli varsinainen kotivoitto, sillä Sirpa Tienhaaran valmennettava asustelee Vermon ratatallilla.

Muut Toto65-kohteiden voittajat olivat johtavan rinnalta aivan omaa luokkaansa ollut Let's Get It Up ja parijonosta kovan kirin esittänyt Captain Cloud. Se oli myös illan nopein voittaja tuloksella 12,8a/1620 metriä.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 6.7

Toto65-1: 4 Morris Match

Toto65-2: 8 Campari Jet

Toto65-3: 4 V.G. Voitto

Toto65-4: 4 Let's Get It Up

Toto65-5: 6 Kujanpään Jyräys

Toto65-6: 5 Captain Cloud

Kuusi oikein -tuloksille: 92,92 euroa

Viisi oikein: 2,38 euroa