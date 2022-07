Paljastaako Kartier kuninkuusravipotentiaalinsa? ”Keskiviikon startti on tosi tärkeä”

Sekä näyttöjä että rankingpisteitä tarvitaan, jotta paikka kauden pääkisassa varmistuu.

Heikki Mikkosen Kartier on ennen keskiviikon kisaa kuninkuuskisarankingissa sijalla 10.

Kuninkuusravien pääkilpailuihin halajavilla hevosilla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa kerätä pisteitä sekä kohennella asemia rankingissa. Erityisen akuutti tilanne on Kartierilla, joka on tällä hetkellä oriiden sarjataulukon kymmenentenä. Listan 10 parasta saavat suoran paikan seppelejahtiin.

Kartier keikkui kärjessä keväällä, mutta nyt kun H-hetkeen on enää 3,5 viikkoa, osallistuminen kuninkuuskilpailuun on kaikkea muuta kuin varmaa. Takaa moni hevonen voi painella ohi sarjataulukossa vielä ja Kartierin kunto on arvoitus.

Alla on kehno suoritus 2,5 viikon takaa Kouvolan kavioliigalähdöstä.

– Hevonen oli haluttoman oloinen jo kiihdytyksessä. Aluksi laitoin asiaa kurakelin piikkiin, mutta onneksi myöhemmin löytyi muutakin vikaa siihen, ettei ori jaksanut mennä kuin kierroksen. Keuhkoputkessa oli aika paljon räkää, ohjastaja-valmentaja Heikki Mikkonen kertoo.

Kartier siis kilpaili Kouvolassa piilevästi sairaana. Kun tilanne selvisi, hevosta lääkittiin valmentajan mukaan lievästi.

– Koska kuninkuusraveihin on enää vähän aikaa ja ennen sitäkin on ajettava kilpaa, kovia lääkkeitä ei voitu antaa. Eläinlääkärin kontrollissa keuhkot olivat kuitenkin jo puhtaat.

Heinäkuun viimeisen viikonlopun kuninkuuskilpailu Forssassa olisi 12-vuotiaalle Kartierille uran ensimmäinen.

Vermon Isokenkä keskiviikkona on Kartierille ja Mikkoselle tärkeä näytön paikka monellakin tapaa. Paitsi että Kartier tarvitsee lisää pisteitä, sen on myös näytettävä valmentajalle, että iskukyky edellyttää kovaan kisaan lähtemistä.

– Keskiviikon startti on tosi tärkeä. Jos hevonen on taas huono, pitää miettiä tarkkaan, kannattaako Forssaan lähteä vaikka paikka saataisiinkin. Tilannetta ei ole nyt helppo ennakoida. Kesä on ollut meille vähän hankala, ei ole saatu oria sellaiseen vireeseen kuin talvella hokkikengillä. Oikeastaan vain kesäkuun alun Kajaanin-startti oli hyvä.

Pilvenmäelle ei matkattaisi pelkästään osallistumisen ilosta.

– Kuninkuuskisa on tietysti sellainen, että osallistuminen on sekä minun että omistajan (Päivi Korvenranta) mielessä. Mukava siellä olisi olla mukana. Mutta sen verran pitää kunnioittaa kanssakilpailijoita, että jos meidän hevonen ei ole kunnossa, ei lähdetä toisen kunnossa olevan hevosen paikkaa viemään. Jotta mukaan olisi järkevää lähteä, Kartierin pitäisi olla sellaisessa mallissa, että voisi taistella teoriassa sijoituksista puolivälin paikkeilla.

Taso suomenhevosten huipulla on tällä hetkellä aivan hurja. Hallitseva kuningas Evartti loisti Nordic Kingissä juhannuksena ja nuori supertähti Parvelan Retu Suur-Hollola-ajossa viime viikonloppuna.

– Kaiken pitää olla kondiksessa, että kannattaa lähteä ajamaan kolmea kovaa lähtöä kahdessa päivässä. 70-prosenttisella hevosella ei kannata. Minun silmissäni Kartier ei huonone hevosena yhtään, vaikka Kunkkareihin ei päästäisi, valmentaja vakuuttaa.

Hevonen on jo 12-vuotias, joten mahdollisuuksia ei tule enää montaa.

Mikkonen kertoo, että Kartierin valmistautuminen tähän kauteen ei ollut optimaalista, kun hevonen loukkaantui viime vuonna. Voi olla, että rankka kausi näkyy jo otteissa.

– Ei olisi suuri ihme, vaikka ori vähän huonontaisikin jo. Hevonen oli aika kevyellä treenillä viime vuoden lopun ja tapaninpäivästä asti on ajettu kilpaa melko säännöllisesti. Nyt kesällä tulivat vielä siitoshommat, Kartier on astunut 13 tammaa luomuna.

Silti on mahdollista, että ori palaa tasolleen keskiviikkona ja menestyy. Huippuhevoset tapaavat ylittää odotuksia tiukoissa paikoissa.

Treenarin toiveet nousivat hieman maanantain viimeistelyharjoitusten perusteella.

– Ensimmäisessä tervehtymistä seuranneessa treenissä viime viikolla Kartier oli vielä tahmea, mutta maanantaina kun myös ajettiin reippaammin, se oli jo paremman tuntuinen. Keskiviikkona on sillä lailla merkki päällä, että optimivarustuksella mennään ja pärjätä yritetään. Toivotaan, että ori suorittaa hyvin. En odota että se voittaa, kakkostila Kujanpään Jyräyksen takanakin olisi hyvä.