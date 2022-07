Run For Royalty piti muut takanaan jännittävässä Suur-Hollolassa – Janne Korvelle ohjastajauran suurin voitto

Pekka Korven valmennettavat ottivat kaksoisvoiton.

LAHDEN kolmepäiväiset ravikarnevaalit huipentuivat perinteikkääseen lämminveristen Suur-Hollola-ajoon sunnuntaina.

Jo ennakkoon kisaa pidettiin tasaisempana kuin vuosikausiin ja sitä 96 000 euron ykköspalkinnon finaali oli myös käytännössä.

Vielä 300 metriä ennen maalia voittajan nimestä ei voinut sanoa mitään, niin tasainen huippuhevosten rintama levittäytyi Jokimaan pitkälle loppusuoralle.

Lopulta tiukimman kamppailun voitosta kävivät Pekka Korven valmennettavat. Tallipäällikön itsensä ajama Magical Princess kiri johtavan takaa tulisesti loppumetrit, mutta poikansa Janne Korven naruttelema Run For Royalty piti koko matkan johdon jälkeen muut aisoissa.

Kärkipari kellotti saman kilometrituloksen 12,0a/2140 metriä.

Kolmanneksi pinnisti pitkän kirin päätteeksi Majestic Man ennen pussiin juuttunutta Always Readya. American Hero täydensi Pekka Korven tallin panosta olemalla viides. Kuudes sija meni puolestaan Korven kasvattamalle ja omistamalle Arctic Loverille, jota valmentaa poika Hannu-Pekka Korpi.

Lumilautaurallaan muun muassa neljä kertaa olympialaisiin osallistunut ja kaksi kertaa MM-pronssia saavuttaneelle Janne Korvelle kyseessä oli ylivoimaisesti suurin voitto raviohjastajana.

– Ihan uskomattoman hieno fiilis, kun tätä hommaa on tehnyt vähän niin kuin päivätöikseen useamman vuoden. Kaksoisvoitto talliin ja vielä kun pääsi itse voittamaan, niin aivan mahtava homma, Korpi tunnelmoi radan voittajahaastattelussa.

Korpi löysi yhtäläisyyksiä lumilautakisoihin.

– Tuli tänään samanlaisia fiiliksiä kuin lautaillessa. Se adrenaalini mikä tulee, kun näkee yleisön ja kuulee metelin. Tuli hyvä olo, jopa kotoisa fiilis, Korpi sanoi.

Korpi ajaa verrattaen vähän kilpaa. Tänä vuonna startteja on vasta alle 20. Asiaa ei tosin huomaa ainakaan siitä miten tarkasti ex-huippu-urheilija pystyy kilpailujen tapahtumia analysoimaan.

– Tuo Lahden ykkösrata on vähän sellainen, että se saattaa tuottaa ongelmia ohjille painavalle hevoselle. Onneksi tämä on niin löysillä ohjilla ajettava hevonen, että sille ei tuottanut hankaluuksia. Kiihdytykseen ladattiin kaikki ja lopulta suht helposti saatiin pidettyä keulat.

– Vauhti kiihtyi viimeisellä 700 metrillä tosi nopeasti. Yritin, ettei ihan täyttä tarvitse ajaa vielä viimeisellä takasuoralla, niin jää puhtia loppuunkin. Ja hieman myös sitä, että pysyy paine ohjissa. Eilisessä välierässä, kun ajoin karkuun, niin se alkoi vaan pyöritellä korviaan. Oli sellainen tunne itsellä, ettei se ollut siinä tyhjä, vaikka periaatteessa tuntui siltä. Tänään ori antoi aivan kaikkensa.

Korpi ylisti erityisesti hoitaman Run Ror Royaltyn ajo-ominaisuuksia.

- Aivan mahdottoman mukava ja kiltti hevonen ajaa. Eilenkin Aku (Ari Moilanen) ja Hannu Torvinen tulivat sanomaan, että on sulla hieno ajettava. He ovat ajaneet Run For Royaltya aiemmin. Lisäksi se on oikein tosi juoksija ja pystyy vaihtamaan helposti rytmiä lähdön aikana. Kotioloissa se on iloinen vesseli, huutelee vähän, mutta ei ole mitenkään paha, Korpi ylisti Jenina Hamarin hoidokkia.

Pekka Korpi ei ollut luonnollisestikaan nyreissään, vaikka äärimmäisen kovasta voitontahdosta tunnettu ravilegenda koki niukan tappio Magical Princessin kanssa.

– Ei harmita yhtään. Tosi hieno juttu, että Janne voitti. Vaikea edes sanoa miten ylpeä olen pojasta, Korpi sanoi herkistyen.

Isän ja pojan tunteikas kohtaaminen suurvoiton jälkeen.

Run For Roayltyn omistaja ja kasvattaja on Kinttulan Kartano, jonka takaa löytyy Mathias Furuhjelm ja Michaela Borup. 8-vuotias on heidän perheensä kasvatteja jo kolmannessa polvessa.

Ori voitti Furuhjelmin valmennuksessa Kriteriumin, mutta varsinkin 5- ja 6-vuotiaana se kärsi ongelmista ja starttaileminen oli katkonaista.

Run For Royalty siirtyi 6-vuotissyksynä Korven talliin.

– Siitä löydettiin vika, mutta en itse saanut sitä ratkaistua. Soitin sitten Pekalle ja kaksi viikkoa meni, kun hän ratkaisi ongelman. Hevonen on tullut nyt takaisin ja siitä iso kiitos Pekalle, Furuhjelm ylisti.

– Katsoin hiittivideon ja vähän kävin ajamassa, kun se meille tuli ja yritin etsiä missä on vika. Omasta mielestä se löytyi ja tosi nopeasti lähti siitä korjaantumaan, kun paikallistettiin mikä sillä oli, Korpi sanoi.

Korpi oli myös aikoinaan opettamassa Run For Royaltya.

– Sen tunsi jo varsana, että tämä on normaalia parempi hevonen.

Korven tallille viikonloppu oli yhtä riemujuhlaa. Pelkästään Suur-Hollola-ajon finaalista miehen treenattavat tienasivat 153 600 euroa. Koko viikonlopun saldo Corazon Combon E3-kakkossijoineen oli hulppeasti yli 240 000 euroa.