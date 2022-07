Uskomaton Parvelan Retu teki mahdottomasta mahdollisen – ”Olihan posketon esitys”

Alun laukassa kymmeniä metrejä jäänyt Oriveden ihmeori nousi vielä voittoon kylmäveristen Suur-Hollola-ajossa.

Kylmäveristen Suur-Hollola-ajo vaikutti vesittyvän pahemman kerran jo ensi metreillä suosikki Parvelan Retun laukan myötä, mutta mitä vielä! Käsittämättömiä suorituksia aikaisemminkin tehnyt ori pisti tällä kertaa vielä paremmaksi ja kiersi porukan viimeisellä kierroksella suvereenisti. Viimeisenä kukistui Härmän Nordic Kingin juhannuksena vienyt Evartti.

– Olihan tuo ihan posketon esitys. Ei tuommoista kyytiä ole saanut ennen suomenhevosen rattailla, ohjastaja Hannu Torvinen ihasteli.

Viimeiset kaksi kierrosta kellotusten mukaan 18,6-kyytiä kulkeneen Parvelan Retun laukan paikkaus vetää vertoja jo Vieskerin legendaariselle Elitkampen-voitolle alkulaukan jälkeen. Toinen peräkkäinen Suur-Hollola-voitto tuli sunnuntaina ajalla 21,5/2180 metriä.

Juuri starttitilanne on ollut 7-vuotiaalle kompastuskivi ennenkin.

– Intoa on niin paljon. Vaikka päivän lähtisi voltista itsekseen, niin ei se laukkaa, mutta kun kavereita on rinnalla, niin se on mahdottoman paineissaan, Torvinen selvitti.

– Lähdettiin sitten tavoittamaan pikkuhiljaa porukkaa ja koitettiin ajaa sisärataa pitkin.

Puolimatkassa pääryhmään lyöttäytynyt valjakko seurasi kirilenkillä tovin kolmatta rataa, mutta takasuoran lopussa Torvinen heitti ajokkinsa jo neloskaistalle.

– Kun saatiin pääporukka etusuoralla kiinni, niin ei meillä ollutkaan mennyt voimia niin paljon kuin olisi voinut kuvitella. Loppusuoran alussa tuntui, että näinköhän tämä kerkeää. Mutta se haluaa aina mennä ohi kaverista. Sen kilpailumoodi on ihan mahdoton.

Myös valmentaja Petri Laine oli tuoreeltaan suojattinsa suorituksesta hämillään.

– En olisi ikinä uskonut, että kiertää vielä koko porukan. Ajattelin, että hyvä jos puolenvälin paikkeilla ollaan tuollaisen lähtölaukan jälkeen. Olisin ollut tyytyväinen siihenkin. On tämä jotain ihan käsittämätöntä. Huh-huh, vielä tulee Evartista ohitse, Laine huokaili.

38 000 euron arvoisen täysosuman myötä Lakos Team Oy:n omistaman Parvelan Retun voittosumma kipusi päälle puolen miljoonan euron rajan.

Reilu viikko sitten Härmässä kylmäverieliitin kukistanut Evartti näytti olevan vahvoilla tälläkin kertaa, kun se keulaan 21,5-vauhtisen avauskierroksen päätteeksi edettyään vetäisi loppukaarteessa jo turvallisen tuntuisen eron vastustajiinsa. Vähän ennen maalia sen ohjastaja Santtu Raitala sai todeta yhden olevan liian kova.

– Onhan Retu ihan valtava hevonen ja se on näyttänyt, ettei mikään ole sille mahdotonta. Tämän päivän suoritus oli ihan älytön. Evartti oli superhyvä tänään, mutta Parvelan Retu vielä parempi, Raitala antoi tunnustusta kilpakumppanilleen TotoTV:n haastattelussa.

Laukkojen sävyttämässä kisassa kolmatta rataa ensimmäisenä hevosena kirilenkillä tarponut Vixeli oli kolmas. Pelihevosista Stallone pilasi laukkaan.