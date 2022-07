Lahjakkuudet intoutuivat Jokimaalla huippuvauhteihin – Irondanger juoksi uudet SE-lukemat

Kyseessä oli 3-vuotislahjakkuudelle vasta uran seitsemäs kilpailu.

Lahden Jokimaan huipputasokkaissa raveissa helle lämmitti yleisöä ja hevosten lihaksia. Kun myös kavioura oli viritetty optimaaliseen kuntoon, niin radalla paineltiin todella lujaa.

3-vuotiaiden oriiden ja ruunien Hambossa nähtiin esitys, joka sai katsojat haukkomaan happea.

Savon mailta Lahteen saapunut Irondanger sai vaativan juoksun toisella ilman vetoapua, mutta räväytti kärkeen jo viimeisellä takasuoralla ja vastasi lopussa helpon oloisesti ainoalle uhkaajalleen Blackbeardille.

Muut jäivät kärkikaksikosta kauas. Jälkijoukoista parhaaksi kurkotti Laxvikens Amiral.

Irondangerin voittoaika armottoman kovassa vauhtijuoksussa kirjattiin 13,0a/2140 metriä. Tulos alittaa kymmenyksellä voimassa olleen SE-tuloksen.

– Tämä menee parhaiten vapaalta radalta ja oli ideaalitilanne, että ajauduttiin johtavan rinnalle ja ajettiin kovaa. Loppukurvissa rupesin pyytämään lisää vauhtia ja hyvin se antoi sitä. Vastustaja (Blackbeard) kun tuli kuuloetäisyydelle, niin heti lähti vastaamaan. Rautainen hevonen, oria ajanut Veli-Pekka Toivanen sanoi radan voittajahaastattelussa.

Irondangerin vuotta vanhempi isoveli Nineeleven lukeutuu ikäluokkansa parhaimmistoon.

– Nyt alkaa olla jo tunne, että tämä on parempi kuin se. En tiedä olenko ajanut parempaa 3-vuotiasta, lukuisia huippuhevosia eri maissa treenannut Toivanen kehui.

Irondanger tulee loistavaa jälkeä pienellä kalustolla tekevien Jari ja Jenni Oinosen tallista.

– Oinoset valmentavat ihan omin päin ja itse käyn siellä kengittelemässä. Yhteistyö on saumatonta ja simppeliä. Kaikki on sujunut hyvin, Toivanen kehui.

Jari Oinonen tuuletti voittoa railakkaasti tallikurvissa.

- Jalat meinasivat pettää alta, kun kuulin voittoajan. Jotenkin tuntuu uskomattomalta, että meille on sattunut tällainen hevonen. Vellu (Veli-Pekka Toivanen) sanoi jo ensimmäisen startin jälkeen, että tämä voi olla parempi kuin Nineeleven, Oinonen tunnelmoi.

Lahjakkuus ei huimasta suorituksestaan ole vielä valmis kilpahevonen, kuten ei voi vaatiakaan vasta seitsemän starttia juosseelta 3-vuotiaalta.

– Vielä kun saataisiin varsapöllöilyt pois. Ei säikkyisi niin pahasti varjoja ja sen sellaista. Nineeleven jäi maksamatta pariin ikäluokkalähtöön, tämä on pyritty maksamaan kaikkiin, Oinonen sanoi.

Oriin nimen taustalla on hauska tarina. Oinonen on syntynyt Rautavaaran pitäjässä ja asuu nykyään Nilsiässä vain 200 metrin päässä Rautavaaran rajasta. Rautavaaran voisi kääntää englanniksi Irondangeriksi.

Hambon voitosta 10 000 euroa tienanneen lahjakkuuden omistaa Kuopioon rekisteröity IJJ-Stable.

Oinosten ja Toivasten juhlat eivät päättyneet Irondangerin voittoon. Toto75-kohteen voittoon kaasutteli myös keulapaikalta 08,0-vauhtia päätöspuolikkaan hurjastellut Ithinkiama Genius.

– Kengät otettiin pois ja siitä tuli hirveästi lisää vauhtia. Ei ollut mitään hätää, Toivanen sanoi.

3-vuotiaiden tammojen Hambossa Ava Di Alessia oli johtopaikalta täysin murskaava. 10,5-vauhtisessa lopetuksessa Hannu-Pekka Korven treenattava oli kuin lentoon lähdössä.

Valmentajan pikkuveli Janne Korpi narutteli isä-Pekan valmentaman Carla Combon toiseksi ennen Fortunewheelgardenia.

– Jannen hevonen lähti hyvin haastamaan loppukurvissa, mutta meillä oli vielä paljon varaa ja voitto tuli tosi helposti, Ava Di Alessiaa ajanut Hannu Torvinen totesi.

Lahjakkuus laukkasi toissa viikon E3-karsinnassa suosikkina lähtöön. Miljoonan kruunun ykköspalkinnon finaali ajettiin lauantaina ja siinä Ava Di Alessian kova kilpakumppani Halley Wania oli kolmas.

– Tämä olisi varmasti pystynyt olemaan samoilla sijoilla. Harmittaa, että se kilpailu meni ohi, mutta yksi lähtö ei onneksi määrittele hevosen uraa. Isoja lähtöjä tulee jatkossakin, Torvinen sanoi.

Ava Di Alessia tienasi Hambo-voitostaan 10 000 euroa. Tamman omistavat Fire Circle Stable & Hoopee Racing Oy.

Myöskään 4-vuotiaiden tammojen Best Princessissa parhaasta ei jäänyt minkäänlaista epäselvyyttä.

Dusktodawn Boogiella kierrettiin alkumatkasta pahimman uhkaajan Magic Madonnan rinnalle ja sitten mentiin. Kierros paineltiin täydellä matkalla 11,5-vauhtia. Dusktodawn Boogie löi keulahevosen viimeisellä takasuoralla ja loppu oli pelkkää tyylittelyä.

Valmentaja, ohjastaja ja tamman myös omistama Kenneth Danielssen sai aloittaa riemukkaat tuuletukset jo maalisuoran puolivälissä. Muut totosijat menivät Sahara Flamesille ja Busy Combolle.

– Ei tarvinnut edes ajaa viimeisellä 200 metrillä. Tämä on fantastinen hevonen. Mielestäni paras 4-vuotias Suomessa. Kiitos yleisölle ja kaikille, jotka ovat minua vuosien saatossa kannustaneet, liikuttunut Danielssen sanoi.

Hienon tuloksen 12,7a/2140 metriä painellut Dusktodawn Boogie on 26 startistaan voittanut 14 kertaa. Tämän päivän 10 000 euron ykköspalkinnon myötä voittosummaa on kertynyt jo lähes 200 000 euroa.

Oriiden ja ruunien Nelivuotispokaalissa iso suosikki Shackhills Twister paineli vielä viisi kymmenystä kovemman tuloksen. Se jää vain kolme kymmenystä SE-tuloksesta.

Jari Kinnusen suojatti ei ollut keulapaikalta yllätettävissä. Voittajan takana matkannut Mr Stahl oli ainoa, joka pysyi tuntumassa. Kolmanneksi kiri Magazine Match.

– Tämä ei ole vielä huippukunnossa. Tästä lähdetään rakentamaan Derbyä kohden, se on kauden ehdoton päätähtäin, Kinnunen totesi valmennettavastaan.

Kinnunen paljasti mielenkiintoisia asioita Shackhills Twisterin valmennuksesta.

– Viime kesänä tehtiin täyskäännös. Soitin Vermosta kotiin palatessa ihmispuolen valmentaja Seppo Torisevalle ja siitä lähtien hän on ollut mukana valmennuksessa. Hän valmentaa vähän kaikkia urheilijoita, esimerkiksi voimistelijoita, uimareita ja hiihtäjiä. Mitään ravitaustaa hänellä ei käsittääkseni ole. Yhteistyö on tuonut paljon uutta, erityisesti vauhtikestävyyden saamiseen, Kinnunen sanoi.

Shackhills Twister on jo tuttu näky seremoniaringeissä. 19 startista lahjakkuus on voittanut 13 kertaa.

Suomenhevostammojen avoimessa tammalähdössä isoksi suosikiksi luotettu Ciiran Tähti runnoi eleettömästi ykköseksi, vaikka joutui puskemaan lähes kierroksen kirin kolmatta ilman vetoapua.

Taksvenla kiri johtavan takaa napakasti toiseksi ennen kovan juoksun johtavan rinnalta tehnyttä Varjonovaa.

– Tosi helposti tuli tänään ohi kärkihevosista. Tämä on nyt lähestymässä aivan huippukuntoa ja kaikki näyttää nyt oikein todella hyvältä. Sillä on nopeutta, jaksoa ja on nykyään melko ravivarmakin. En osaa sanoa mikä on paras puoli, kun tammalla on niin paljon hyviä ominaisuuksia, Ciiran Tähden hovikuski Esa Holopainen ihasteli tuloksen 23,7a/2140 metriä noteerannutta tammaa.

Hoitaja Kaisa Tammisen paljasti Ciiran Tähden olevan melkoinen vesipeto.

– Kolmena päivänä viikossa on aisoissa ja muina päivinä uidaan. Tamma ui hienosti ja tykkää siitä. Heti kun jäät lähtivät, niin vähän ratsastelinkin sillä vedessä.

L.M.V. Stable Oy:n omistama ja Seppo Suurosen valmentama Ciiran Tähti tienasi voitostaan 4000 euroa.

Radalla nähtiin myös hallitseva ravikuningatar Suven Sametti, joka juoksi jo ennen Toto75-kohteita ajetussa nuorten suomenhevostammojen lähdössä.

Tapio Perttusen suojatti lähti jahtaamaan muita peräti 80 metrin pakilta, mutta kiersi kirivaiheessa kilpasisaret tyylikkäästi.

Suven Sametille oli tarjolla iltapäivän sarjakattauksessa avoimen tammalähdön lisäksi myös kylmäveristen Suur-Hollola-ajo.

– Kyllä sitä piti vähän miettiä mihin lähtöön ilmoitetaan. Räknäsin, että kun se pystyy menemään 24-alkuisen tuloksen täydestä voltista, niin pitkästä pakista huolimatta pitäisi olla tässä lähdössä hyvät mahdollisuudet. Ei se kuitenkaan koskaan helppoa ole, Perttunen analysoi.

Perttunen tiesi mitä teki, sillä Suven Sametti paineli tuloksen 24,1/2240 metriä. Muhkea voittosumma paisui tämän iltapäivän voiton myötä 8000 eurolla.

- Hyvin ollaan aikataulussa kuningatarkilpailua ajatellen. Tämä on nyt edellä siihen nähden mitä oli viime vuonna tähän aikaan. Se on riskistynyt ja saanut luonnollisesti rutiinia. Vielä on varaa parantaa, Perttunen sanoi.

Oikea Toto75-rivi, Lahti 3.7.

Toto75-1: 10 Ciiran Tähti

Toto75-2: 3 Ava Di Alessia

Toto75-3: 6 Irondanger

Toto75-4: 9 Dusktodawn Boogie

Toto75-5: 3 Shackhills Twister

Toto75-6: 6 Ithinkiama Genius

Toto75-7: 5 Parvelan Retu

Seitsemän oikein -tuloksille: 13,31 euroa

Kuusi ja viisi oikein: ei voitto-osuutta.