Pekka Korven huippulahjakkuudet ovat valmiina klassikkokilpailuun

Corazon Combo ja Cupido Combo juoksevat Eskilstunan E3-finaalissa lauantaina.

Suomen ja koko ravimaailman legendoihin kuuluvalla Pekka Korvella on monta rautaa tulessa viikonloppuna. Lauantaina hänen valmennettavistaan starttaa neljä hevosta Suur-Hollola-Ajon välierissä ja kaksi oriiden ja ruunien E3-finaalissa Eskilstunassa.

Korpi ajaa itse Eskilstunassa Corazon Comboa. Huippulahjakkuus on tehnyt puhdasta jälkeä voittamalla kaikki 12 starttiaan. Kyseessä on todella harvinainen temppu. Korven toinen valmennettava lähdössä on Cupido Combo.

Molemmat lahjakkuudet voittivat Bergsåkerissä ajetut karsintalähdöt.

Haastattelua tehdessä Korpi oli hevosten kanssa valmistautumassa finaalin Julmyran tukikohdassaan.

– Oriit matkustivat tänne hyvin, eikä sen suhteen pitäisi olla mitään normaalista poikkeavaa. Näillä helteillä hevosille pitää vain muistaa antaa nestettä ja elektrolyyttejä, Korpi toteaa.

Julmyran hevosvalmennuskeskuksesta matkaa kilpailupaikalle on enää noin 120 kilometriä.

Kuten Korven tyyliin kuuluu, niin mitään erikoisia virittelyjä ei ole tehty ennen miljoonan kruunun ykköspalkinnon finaalia.

– Viimeistelyissä ei ole tehty mitään toisin kuin ennen karsintojakaan. Eikä näin kuumilla keleillä viitsi ajaa hevosia läkähdyksiinkään. Corazon Combolle tulee ensimmäistä kertaa jenkkikärryt perään.

Kaikki starttinsa voittanut Corazon Combo starttaa E3-finaaliin yhtenä suosikeista.

Vastustajat ovat luonnollisesti kivikovaa luokkaa, kuten aina E3-finaaleissa.

– Kaikki siinä lähdössä on kovia. Erityisesti ykkösradalta starttaava Bedazzled Sox, joka lähtee hyvin liikkeelle, ja samoin Jerry Riordanin Pure Atlas. Pärjäämään lähdetään silti molemmilla hevosilla.

Corazon Combo on huomattavasti enemmän pelattu kuin Cupido Combo.

– Ei niissä hevosina suurta eroa ole. Tietysti kun toinen on voittanut kaikki 12 starttiaan, omaa enemmän rutiinia ja toisella on vasta viisi starttia, niin varmasti pelaajatkin ajattelevat Corazon Combon olevan paljon parempi.

Cupido Comboa ajaa finaalissa Santtu Raitala.

Vaikka Korvella olisi monta voittosaumaa kotimaan kamaralla, niin päätös Eskilstunan ja Lahden välillä oli helppo.

– Ei ollut vaikea päätös. Oli se aika selvä, että Eskilstunassa ajetaan, kun on näin hyvät hevoset. Lahdessa ajetaan sitten sunnuntaina. Toivottavasti joku hevosista pääsisi Suur-Hollolan finaaliin.

Korvella on niin hyvät hevoset myös Suur-Hollolaan, ettei ketään saa yllättää mikäli Grand Old Man juhlisi viikonloppuna kahta suurvoittoa.

Oriiden ja ruunien E3-finaali ajetaan lauantaina Eskilstunan ravien lähtönä kymmenen eli aikataulun mukaan noin klo 19.19.

Markku Niemisen valmentama ja Santtu Raitalan ajama Halley Wania starttaa tammojen E3-finaalissa hieman yli klo 18.00