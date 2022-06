Huipulle rynnineen Mas Capacityn kauden suuri maali häämöttää Jokimaalla – "Tähän on tähdätty viime vuoden finaalista lähtien”

Viime vuoden Suur-Hollola-kakkonen on jälleen huippuiskussa kauden päätähtäimen kynnyksellä.

Viikonloppuna Lahdessa ravattava Suur-Hollola-ajo on monille suomalaisille lämminverihuipuille kilpailukauden suurin ja tärkein maali.

Klassikkokisan voittaja kirjauttaa nimensä yhteen kotimaisen raviurheilun himoituimmista kunniatauluista ja poistuu kotimatkalle 96 000 euroa rikkaampana.

Viikonlopun kokonaisansiot voivat kohota jopa 106 000 euron suuruiseksi, mikäli voitto kilahtaa tilille myös lauantaina ravattavassa välierässä, joita on ohjelmassa kaikkiaan kolme.

Paikkoja auringossa, sunnuntain huipennuksena ravattavassa finaalissa, on jaossa jokaisen välierän neljälle parhaalle.

Katja Melkon valmennustallin Mas Capacitylle tuleva Suur-Hollola-viikonloppu on kauden ehdoton kohokohta.

Ruuna oli lähellä jättipottia jo viime vuoden kilpailussa, mutta tuolloin Mas Champ oli kirissä niukasti vahvempi.

Mas Champia ei nähdä Jokimaalla puolustamassa titteliään, mutta Mas Capacityn taustavoimien revanssihenki on silti korkealla

– Suur-Hollolaan on alettu tähtäämään jo melkein heti viime vuoden finaalista lähtien, Melkko naurahtaa.

– Tätä viikonloppua kohti on edetty ja koitettu saada hevonen mahdollisimman hyväksi.

Viime vuonna Mas Capacityn taustavoimat pääsivät tuulettamaan Suur-Hollola-välierän voittoa.

Valmistautuminen Suur-Hollola-ajoon on sujunut treenarin mukaan toivotusti, vaikka viimeisimmästä kilpailusta Seinäjoki Racesta on vierähtänyt jo kaksi kuukautta aikaa.

– Ei ole ollut mitään murheita. On ollut vain pikkaisen vaikea löytää sopivaa lähtöä, kun ruuna joutuu kisaamaan Ruotsissa jo kultadivisioonatasolla.

– Mas Capacitya on valmisteltu kovasti kotona, ajettu kovempaa ja sitten herkistelty. Kunnossa hevonen on, sen tiedän, treenari sanoo jämäkästi.

Katja Melkon ja Janne Sorosen valmentama Elian Web voitti Suur-Hollola-ajon vuonna 2020.

Lauantaina ravattavaan välierään Mas Capacity kiihdyttää matkaan numerolla seitsemän eli eturivin toiseksi uloimmalta lähtöradalta. Rattaille hyppää viime vuoden hopeasijan ohjastanut Antti Teivainen.

Ennakkoon pahimmat vastustajat Majestic Man, Magical Princess ja Knows Best pääsevät matkaan seitsemänvuotiaan sisäpuolelta, mikä voi mutkistaa huomattavasti tehtävää.

– Paikka on tietysti hankala, etenkin kun tämän ravitekniikka on sellainen, että ulkoradoilta on vaikeampi kiihdyttää.

– Mas Capacity on iän myötä vahvistunut ja riskistynyt, mutta se on välillä itse itsensä pahin vihollinen. Aina ei vielä lämmityksenkään jälkeen tiedä millainen kilpailusuoritus sieltä on tulossa. Tämä osaa yllättää, molempiin suuntiin, treenari hymähtää.

Kirvestä ei ole heitetty ainakaan etukäteen kaivoon sen suhteen, etteikö viime vuoden hopeasija voisi kirkastua kullaksi tämän vuoden kilpailussa.

Mas Capacityn tallikaveri Elian Web vei Suur-Hollola-ajon nimiinsä vuonna 2020.

– Viime vuoden kilpailu ainakin osoitti, että ruuna selvittää kahden perättäisen päivän kilpailun. Mas Capacity on Suomen lähtöihin tosi hyvä hevonen ja olihan se jo viime vuonna ihan voitossa kiinni.

– Miksipä se ei siis voisi siitä kakkossijasta vielä parantaa, Melkko pohtii suojattinsa voittosaumoja.