Linja-auton kuljettajan armoton fysiikkainen ruuna iskee tauolta – ”Ei sen kanssa yllätä enää mikään”

Raviharrastaja Pasi Peltonen ja Varma-Konsti ovat nousseet monen symppisvaljakoksi. Tarina jatkuu keskiviikkona Vermossa.

Linja-auton kuljettaja Pasi Peltonen ja hänen kotikasvattinsa Varma-Konsti ovat yhdenlainen kulttivaljakko alati ammattimaistuvassa ravipiirissä.

Hevosen syntytarina poikkeaa jo monen muun vastaavasta. Varma-Konstin isä on Peltosen oma Varma-Saundi, jolla ei muita jälkeläisiä ole ja se menettikin sukukalleutensa tuotettuaan taloon tämän omasukuisen jälkeläisen Varma-Konstin. Varma-Konstikin sai jatkaa sukua pari vuotta sitten, kunnes sen oli aika kokea monen oriin karu kohtalo eli ruunaus ja isänsä tapaan vain yhden jälkeläisen tuottaneena.

Varma-Saundi juoksi urallaan 9 starttia ilman totosijoja ja saavutti ennätyksen 35,1ke, ei siis lähtökohtaisesti ihan kuuminta siitosorimateriaalia, mutta pojasta on polvi parantunut.

Peltonen ohjastaa harvakseltaan siviiliammattinsa ohessa ja oikeastaan ainoastaan omia hevosiaan. Ajolinjat ovat välillä vähän laajamittaisia ja kuin linja-auton ratissa, mutta mies ei ota siitä isompaa stressiä ja menestystäkin tulee useammin kuin monella ammattilaisella.

Varma-Konstin 33 startista Peltonen on ajanut 30 ja myös kaikki sen uran 10 voittoa. Kolme kertaa kyydissä on ollut ammattikuski, eikä Varma-Konsti ole heidän kanssaan yltänyt kertaakaan edes totosijoille. Varma-Konsti kilpailee niin lupaavasti, että palkintosumma ei tule jäämään nykyiseen 17670 euroon ja ennätyksessä 27,9ake on myös ilmaa.

6-vuotias on osoittanut armottoman fysiikkansa, mutta myös epävarmuutensa. Kolme kertaa hevonen on ennättänyt ykköseksi laukasta huolimatta, eikä se ole koskaan moittinut raskaampiakaan juoksuja.

Keskiviikkona Vermossa ruuna palaa suunnitellulta tauolta, joka lipsahti Peltosen mukaan vieläkin enemmän loman puolelle, kuin oli tarkoitus.

– Keväällä tuli aika tiuhaan kovia startteja ja ihan tarkoituksella jäätiin hetkeksi tauolle. Se on ollut kolme kertaa valjaissa ja pulahtanut pari kertaa uimassa. Ei meidän ihan noin helpolla ollut tarkoitus olla, mutta kun tuli muuttujia. On ollut näitä helteitä, eikä päivällä viitsi ajaa. Viileämmille tunneille on puolestaan nyt sattunut itselle työhommia, Peltonen selventää.

Menestys ei saa silti tauoltakaan olla ohjastaja-valmentajan mukaan yllätys.

– Ei sen kanssa yllätä enää mikään, on se tehnyt niin monta niin upeaa esitystä. On se toki yleensä saanut tauon aikana vähän enemmän liikettä, joten saa nyt sitten nähdä, miten tämä vaikuttaa.

Varma-Konstin suurin akilleen kantapää on ollut kiihdytysvaihe, jossa se on yli-innokkuuttaan ottanut lukuisia laukkoja. Peltonen ei lupaa hevosen käynnistyvän Vermossa varmasti ravia, mutta viime viikon harjoitusravikäynti toi positiivista signaalia.

– Oltiin Jyväskylän harjoitusraveissa kolme kiihdytystä auton takana ja hevonen lähti yllättävästi joka kerta ravia ja hyvin. Silloin oltiin tosin ulkoradoilla, kun parhaat paikat oli jo viety, kun ehdin harjoitukseen, mutta positiivinen juttu se silti oli.

– Vermossahan meillä on meille "liian hyvä paikka", kun on peräti kolmonen. Tämän kanssa olisi ihan paras kiihdyttää vaikka 8-radalta muiden ulkopuolelta, kuin tuolta porukan keskeltä, mutta koitetaan nyt tuosta sitten päästä ravilla.

Laukkariskin lisäksi Peltosta askarruttavat kesäkelit, kun ruuna on nimenomaan vakuuttanut vielä voimallaan enemmän, kuin vauhdeillaan.

– Tämä on nyt vähän tällainen kokeilu, että riittävätkö Konstin vauhdit ollenkaan kesäkeleillä. Ajetaan pari starttia ja katsotaan miten käy. Jos tuntuu, että tähän vuodenaikaan mennään meille liian kovaa, niin palataan sitten hitaammilla keleillä totisemmin asiaan, Peltonen päättää.