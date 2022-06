Hillittömät suomalaisjuhlat: Evartti on myös Pohjolan kuningas – ”Nauttii helteestä, joka helli kroppaa”

Kaksinkertainen ravikuningas Evartti näytti oriin munat myös ulkomaisille vieraille Härmässä.

Nordic Kingissä nähtiin hillittömät suomalaisjuhlat lauantaina.

Jättipalkintoisen kilpailun voittajaksi ei Powerparkin radalla ravannut pelättyjen ulkomaalaisvieraiden ykköshaastajaksi povattu Parvelan Retu, vaan sisukkuuden perikuva Evartti

Takarivin lähtöpaikan epäiltiin olevan liian korkea este Evartille voitolle, mutta lihaksensa huippuvetreiksi helteessä saanut hevonen ei murehtinut voilokkinsa numeroa.

Kahden viime vuoden ravikuninkaan vauhti oli maalisuoralla suorastaan ylivertaista.

Norjalaissuosikki Odd Heraklesilla ei ollut keulapaikalla turvan koputtamista, kun ohjastaja Santtu Raitala antoi Evartille lopullisen kirimerkin. Odd Herakles piti kakkossijan, ja todellinen jättiyllättäjä Välkyn Tuisku venyi kolmanneksi.

Ruotsin ässä Månlykke A.M. taipui Odd Heraklesin kupeelta neljänneksi.

Muista suomalaistähdistä Parvelan Retu ja Stallone olivat epäonnisia. Ensin mainittu laukkasi ensimmäisessä kurvissa hyvistä asemista, kun vastustaja hidasti vauhtia turhan nopeasti sen edessä, eikä hyvä loppuveto nostanut sitä enää kuutossijaa korkeammalle.

Stallone alkoi puolestaan kadottaa raviaan viimeisessä kaarteessa, kun se oli iskeytynyt kärkikaksikon kantaan ja sortui laukalle.

Santtu Raitala voitti molemmat Powerparkn suurkilpailut lauantaina.

Antti Ojanperän tallin Evartti on kokenut upealla urallaan niin paljon myös dramatiikkaa, että suuret voitot ovat sen taustajoukoille aina hyvin tunteellisia. 50 000 euron arvoinen Nordic King ei tehnyt poikkeusta.

– Kun ottaa huomioon kaikki vaiheet, jotka koko joukkomme on joutunut kokemaan Evartin kanssa, tuntuu järkyttävän hyvältä. On uskomatonta, että hevonen on edes hengissä ja täysin käsittämätöntä, että se pystyy voittamaan tällä tavalla maailman huiput, Raitala sanoi.

– Voi olla toistakin mieltä, mutta minusta tämä oli absoluuttisesti kovin kylmäverilähtö, joka on ikinä ajettu. Mukana olivat parhaiden suomenhevosten lisäksi myös Ruotsin ja Norjan kovimmat kylmäveriset.

Lue lisää: Sydämet sulattanut ravikuningas ansaitulla lomalla trillerimäisen kauden jälkeen – ”Olin 95-prosenttisen varma, että kuolisi”

Lue lisää: Kyyneleet virtasivat vuolaasti kuninkuus­raveissa – hengen­vaarassa olleet Antti ja Evartti tekivät mahdottomasta mahdollisen

Evartin voittotulos Härmässä oli 19,4a, joka sivusi sen ennätystä. Aika jäi vain kymmenyksen Costellon nimissä olevasta kilpailuennätyksestä.

Evartti aloitti kirinsä viimeisellä takasuoralla Stallonen takana.

– Kolmosradan juna lähti kulkemaan hyvin. Meille tuli loppukurvissa vielä hetkeksi mahdollisuus levätä toisessa parissa ulkona. Evartti oli siinä vaiheessa tosi hyvän tuntuinen ja lähti hullun halukkaasti etenemään maalisuoralla.

Raitala kertoi, että Evaritilla oli kolmannen kerran eläessään vedettävät korvapallot. Hän piti niiden käyttöä pienenä riskinä, vaikka halusi ne itse oriin varustukseen.

– Ensimmäisellä kerralla Evartti laukkasi, kun korvapallot vedettiin. Päästin silti avata hevosen korvat, koska tänne ei tultu häviämään, Raitala kertoi.

– Evartin kiri kantoi hienosti perille. Se nauttii helteestä, joka helli sen kroppaa. Ori pystyy antamaan silloin kaikkensa.

Valmentaja Ojanperä osasi odottaa suojatiltaan kovaa panosta, vaikka lähtöpaikka huolestutti häntäkin vähän.

– Koska Evartti tykkää kovasti lämmöstä, kävimme sillä lenkillä melkein joka päivä tällä viikolla. Tämä oli vuoden ensimmäinen lähtö, jossa uskoimme hevosen olevan oikeasti todella hyvä. Tähän asti Evartti oli ollut vähän vajaa, Ojanperä kuvaili.

Santtu Raitala tuuletti yleisölle ylivoimaisen Evartin rattailta.

Huipputason lämminveristen maililla oli nokalla myös merkittävä potti. 20 000 euron ykkösrahat erittäin vaiherikkaassa juoksussa rohmusi rataennätyksen 10,2a ravannut Global Withdrawl. Sitäkin ajoi Raitala.

Kilpailun todellinen värittäjä oli italialainen Bubble Effe.

Lähtölaukassaan jäänyt vieras revitti matkalla käsittämättömiä kyytejä keulaan asti. Fysiikan lait tulivat hevosella kuitenkin vastaan jo maalisuoralla, missä sen askel painoi sen verran, että tuorevoimaiset Global Withdrawl ja Kurri Jari Boko kirivät sen edelle.

Raitala suitsutti takarivistä startannutta voittoajokkiaan.

– Global Withdrawl teki kiertämällä silmittömän hienon esityksen. Se ei päässyt lähtöpaikan takia käyttämään hyväkseen parasta asettaan, eli kovaa lähtönopeutta ja siltä löytyi kova pala myös loppuun, Raitala kertoi.

Valmentaja Matias Salo oli luonnollisesti myös hyvin onnellinen voittajaseremonioissa.

– Global Withdrawl teki tosi hienon suorituksen. Koska se on äärettömän nopeana hevosena päässyt usein johtopaikalle, se on saanut keulariippuvaisen hevosen maineen. Tänään se kuitenkin todisti muillekin tulevansa hyvin myös takaa, Salo sanoi.

– Paitsi että Global Withdrawl on valtavan nopea kova hevonen, sillä on myös tosi hieno luonne. Se pitää rankata urani valmennettavista tosi korkealle, treenari kehui puoli sekuntia ennätystään kohentanutta ruunaa.

Kovien lämminveritammojen voitto meni italialaiselle Caramel Clubille, joka räväytti huonoimmalta lähtöpaikalta todellisen katapulttikirin.

Alessandro Gocciadoron valmentama ja norjalaisen Tom Erik Solbergin ajama 4-vuotias oli jäänyt ilman menestytä alkukaudella, mutta nyt sitä tuli korkojen kera.

Huippulupaavasti uransa 2-vuotiaana aloittaneen, mutta sen jälleen alle odotusten kulkeneen tamman voittoaika oli uusi ennätys 11,0a.

Täydet pisteet rajuvauhtisessa kisassa saivat myös toiselta radalta ilman vetoapua toiseksi rutistanut Endless Story ja hurjan ulkoratojen alkurevityksen jälkeen kolmanneksi sinnitellyt Goodygoodytwoshoes. Huikeasti tänä vuonna kehittynyt Endless Story paransi ennätystään peräti kahdella sekunnilla lukemiin 11,3a.

Toto75-kierroksen suurin suosikki Hipsun Poju oli täyden luottamuksen arvoinen.

Heikki Mikkonen tarjosi suoritusvarmuutta kovasti lisää saaneelle suojatilleen oivan reissun keulavaljakon imussa, mitä ori kirmasi lopussa kevyin askelin helppoon voittoon. Sille näytti jäävän paljon voimia talteen.

– Hipsun Pojun huumorissa oli nuorempana sanomista, ja se jätti välillä hommat kesken, mutta viimeisen 1,5 vuoden aikana sille on tullut kovasti sitkeyttä lisää. Hevonen ottaa nykyään kilpailut oikealla tavalla, Mikkonen iloitsi.

– Odotuksia pitää nostaa, koska Hipsun Poju tekee tällaisia esityksiä. Se voi pystyä jatkossa vaikka mihin vain, jos saa edelleen sitkeyttä lisää.

Credit To Love ja Zogo Match kävivät huikean kiritaiston voitosta kovavauhtisella pikamatkalla. Tuomaristo joutui turvautumaan maalikameran apuun ennen kuin pystyi julistamaan Jukka Torvisen ajaman Credit To Loven senttipelin voittajaksi.

Ruunan esitys oli mitä mainioin, sillä se joutui taivaltamaan johtaneen Prince Paleman kupeella kuolemanpaikalla. Sen aika oli uusi ennätys 11,3a.

– Credit To Lovelta otettiin tänään ensimmäisen kerran kengät pois. Hevosen balanssia on kevennetty pikku hiljaa, ja nyt turvauduttiin tällaiseen uhkarohkeaan ratkaisuun. Se näköhään kannatti, valmentaja Anne Kangas iloitsi.

– Ruuna on tosi hyvä hevonen, joka voisi olla jopa avoimella tasolla, ellei sillä olisi omia terveysmurheitaan. Keväällä sitä haittaa siitepölyallergia, ja sen polvia on jouduttu myös operoimaan.

Toto75-voittoihin ravasivat myös Viesmanni ja Vilkkeen Velmu.

Lahjakas Viesmanni on iskenyt voittoputkeen sen jälkeen, kun siirtyi keväällä Jouni Miettisen valmennukseen. Ykkössija oli takajoukosta komean kirin esittäneelle oriille kolmas peräjälkeen.

Teemu Okkolinin tallin Vilkkeen Velmu palasi reilun kahden kuukauden loukkaantumispaussilta hyvässä kunnossa. Pieneksi kauneusvirheeksi keulassa juosseelle hevoselle jäi haparoinniksi pariin otteeseen maalisuoralla muuttunut ravi.

Oikea Toto75-rivi, Härmä 25.6.

Toto75-1: 12 Viesmanni

Toto75-2: 1 Hipsun Poju

Toto75-3: 7 Credit To Love

Toto75-4: 11 Caramel Club

Toto75-5: 8 Vilkkeen Velmu

Toto75-6: 10 Global Withdrawl

Toto75-7: 10 Evartti

Seitsemän oikein -voitto-osuus 390,87 euroa. Kuusi oikein 3,90 euroa.