Over My Shoulderin kehityskaari hämmästyttää – ”Tosi kova potentiaali”

Nuoren tamman meno kiihtyi jo SE-lukemiin Vermossa.

Juho Ihamuotilan valmentama Over My Shoulder on uusi SE-hevonen.

Ryminällä 4-vuotiskauteensa tullut Over My Shoulder jatkoi voitokasta menoaan Derbyn tammasarjassa keskiviikkona Vermossa. Tamman tulos ei ollut vähempää kuin uusi Suomen ennätys.

Santtu Raitalan ajokki ratkaisi pelin edukseen jo ensimmäisessä kaarteessa, missä se otti oman paikkansa kärjessä.

Valjakko lisäsi tempoa tasaisesti niin, ettei yksikään vastustaja kyennyt missään vaiheessa nousemaan edes sen kupeelle. Hurjavireinen Over My Shoulder lasketteli maalisuoralla hyvävoimaisen näköisenä omille teilleen.

Juho Ihamuotilan valmentaman tamman aika 2640 merin matkalla oli 15,0, joka alitti keskipitkän matkan volttilähetyksen vanhan SE:n kolmella kymmenyksellä.

Voice Of Reason ja Bluehill’s Sparkle kirivät muille totosijoille suvereenin voittajan takana.

Juoksua tallikaarteessa seurannut Ihamuotila oli luonnollisesti mielissään näkemästään.

– Over My Shoulder on mennyt tosi paljon eteenpäin viime kaudesta. Se on hyvin rennon ja jaksavan näköinen, Ihamuotila sanoi.

– Aika näyttää, mihin asti tamma etenee, mutta sillä on tosi kova potentiaali. Sillä ajettiin viime kaudella intohimoisesti tammojen kovissa 3-vuotislähdöissä sen takia, koska sen kapasiteetti on ollut aina tiedossa.

Over My Shoulder ei saavuttanut viime vuonna yhtään voittoa, mutta tällä kaudella se on ravannut jo kolme ykkössijaa neljässä startissa.

Teemu Okkolinin tallin kovakuntoiset suomenhevoset olivat näkyvässä roolissa keskiviikkona. Jaetun kylmäverisarjan yhdessä erässä ne ravasivat komean kaksoisvoiton.

Juha Utalan ajama Eivari johti joukkoa, ja tallipäällikön itsensä ohjastama Wuuga taivalsi sen rinnalla. Tallikaverukset jatkoivat vahvaa menoaan loppuun asti muiden edellä, eikä niiden keskinäinen järjestyskään muuttunut maalisuoralla.

– Onneksi Wuuga rauhoittui alkumatkalla, ja pääsimme sopuun matkavauhdista. Eivari piti aika helposti asemansa, vaikkakin Teemun hevonen antoi kyllä täyden vastuksen, Utala sanoi.

Myös Helmen Humun odotettiin tuovan voiton Okkolinin tallille. Ori sortui kuitenkin lähtölaukkaan, jonka jälkeen se ei huikeasta nousustaan huolimatta aivan kyennyt lyömään päähaastajaansa Brameeta.

Kaksikko otti tuimasti yhteen jo viikkoa aikaisemmin Vermossa, ja silloinkin Bramee vei täpärän voiton.

Suosikin laukka ei yllättänyt Brameen ohjastajaa Jukka Torvista.

– Teemun hevonen oli sisäpuolellamme niin paineissaan lähtöauton takana, että sen laukka näytti hyvin mahdolliselta. Sen jälkeen olikin ideana ajaa Brameella kärkeen, Torvinen kertoi.

– Helmen Humu teki karsean juoksun, ja näiden hevosten järjestys voi joskus kääntyä toisinkin päin. Bramee on ollut tosi hyvä, ja jos se pitää tasonsa, sillä kelpaa kyllä päästellä kilpaa, ohjastaja kehui Kaisa Tupamäki-Kukkamon suojattia.

Eivarin kärryillä juhlinut Utala ajoi voiton myös jymy-yllättäjällä Damianolla. Valjakon juoksu sujui kuin elokuvissa sisäradalla, ja se pääsi aloittamaan lopulta voittoisan kirinsä maalisuoralla johtaneen Angela Matterin perästä.

Ohjastaja ei ollut läheskään yhtä yllättynyt Juuso Holttisen valmennettavan menestyksestä kuin pelurit.

– Lähtöpaikkamme oli sellainen, että hyvä reissu oli väkisin tulossa. Damiano ei ollut huono viimeksi Forssassa, ja siltä otettiin tänään vielä kenkiä pois. Ruuna oli koko ajan hyvän tuntuinen. Saimme sopivasti luukun lopussa, ja hevonen kiitti siitä, Utala sanoi.

Toto65-kohteissa pääsivät kunniakierrokselle myös takarivistä vahvan juoksun tehnyt Markku Niemisen tallin Like Di Serafino ja keulasta huippukovassa lopetuksessa varmasti hallinnut Juha Lindroosin valmentama Vonkari. Molempia ajoi illan kolmoisvoittaja Raitala.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 22.6.

Toto65-1: 7 Over My Shoulder

Toto65-2: 1 Eivari

Toto65-3: 4 Bramee

Toto65-4: 8 Damiano

Toto65-5: 9 Like Di Serafino

Toto65-6: 6 Vonkari

Kuusi oikein -voitto-osuus 526,08 euroa. Viisi oikein 8,80 euroa.