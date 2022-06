Parvelan Retu maltillisen odotuksin Härmän superkisaan – ”Ulkomaiset hevoset tosi kovia”

Vain viidesti urallaan hävinneen Parvelan Retun voittojuhlat yllättäisivät valmentajan juhannuksena.

Valmentaja Petri Laine on oppinut luottamaan Parvelan Retuun, mutta Nordic Kingissä superoriin voitto yllättäisi hänet.

Härmässä lauantaina juostava Nordic King on Suomen ravihistorian kovin kylmäverikilpailu.

Isäntien kivikova kolmikko Evartti, Parvelan Retu ja Stallone saa vastaansa ulkomaiset monsterit, norjalaisen Odd Heraklesin ja ruotsalaisen Månlykke Å.M.:n. Kiivaan mailin kisan voittaja kuittaa kunnian lisäksi ruhtinaallisen 50 000 euron potin.

Voitoista voittoon lähes koko uransa kulkeneen Parvelan Retun valmentaja Petri Laine tiedostaa Nordic Kingin huikean tason. Hän on hyvin maltillinen ellei peräti pessimistinen odotuksissaan.

– Tämän kovempaa lähtöä ei voisi olla. Nordic King on selvästi Retun uran tiukin kisa. Jos se saisi edes rahaa, Laine aprikoi.

– Rehellisyyden nimissä on sanottava, etten usko Retun voittoon, koska ulkomaiset hevoset ovat tosi kovia.

Laine hiukan pehmentää lausuntojaan heti perään.

– Toisaalta Stallone ei jäänyt kauas voitosta Odd Heraklesia ja Månlykkeä vastaan Ruotsissa ja Norjassa, ja Retu on jonkun kerran lyönyt Stallonen, valmentaja huomauttaa.

Parvelan Retu on lauantaina uransa kovimmassa tehtävässä.

Laine uskoo, ettei viime syksyn Pohjoismaiden mestarin nousujohteisesti alkukaudella edennyt kuntokäyrä käänny ainakaan laskuun Härmässä.

– Toivon, että oriin päivänvire olisi lauantaina tapissaan. Maanantaina vähän säikäytti, kun Retu yskähteli joitakin kertoja, mutta kun samaan aikaan tammojamme tutkimassa ollut eläinlääkäri tähysti sen kurkun, mitään vikaa ei löytynyt.

– Retu on ollut ihan normaali, ja sillä ajetaan tiistai-iltana vielä reippaammin. Toivottavasti kaikki menisi kilpailussa hyvin, eikä jäisi mitään jossiteltavaa.

Vaikka Parvelan Retu on pärjännyt hyvin myös pikamatkoilla, täydet matkat sopisivat sille treenarin mielestä paremmin. Hän toivoo maililla kovaa matkavauhtia, koska oriin lähtönopeus ei riitä alussa Odd Heraklesille ja muille katapulttilähtijöille.

– Retun on varmasti juostava nyt takana, koska keulaan sillä tuskin on asiaa. Toivottavasti kärjessä pidettäisiin mahdollisimman kovaa tempoa, joka parantaisi hevosemme mahdollisuuksia.

Valmentaja on ollut tyytyväinen suojattinsa alkukauteen, vaikka se on vähän yllättäen hävinnyt viidestä startistaan kaksi.

– Erkon Pokaalin heikompi suoritus jäi mysteeriksi, mutta sen jälkeen Retu on tehnyt tosi kovat juoksut.

– Oriin aika ei ollut huono Erkon Pokaalissakaan, joka oli vasta sen kauden toinen startti. Kun tällainen hevonen joskus antaa vähän periksi, heti ihmetellään, että mikä sillä on. Kaikilla on joskus heikompi päivänsä.

Laine on ollut tyytyväinen Parvelan Retun alkukauteen.

Parvelan Retu kävi viimeksi Jyväskylässä huippujännittävän kaksinkamppailun kahden viime vuoden ravikuninkaan Evartin kanssa.

Evartti näytti maalisuoran puolivälissä kiskaisevan katapulttimaisella spurtillaan voittoon ohi laumaa johtaneen Parvelan Retun, mutta niiden osat vaihtuivat uudelleen vielä ennen maalia. Parvelan Retu kontrasi ykköseksi.

– Molemmat hevoset olivat kiitettävän hyviä. Evartilta irtoaa hurja pätkä, kun se pääsee ampaisemaan kiriin tuolla tavalla toisen imusta, Laine korostaa.

– Evartti on niin hyvä hevonen, ettei sille häviäminen olisi mikään häpeä. Kaiken lisäksi sen valmistautuminen tähän kauteen on sujunut paremmin kuin viime vuonna, jolloin sillä oli sairasteluita riesana.

Laineella on selkeä visio kultakimpaleensa kesän jatko-ohjelmasta.

– Viikko Nordic Kingin jälkeen on Suur-Hollola -ajo, ja siitä kahden viikon välein Suurmestaruus ja kuninkuuskilpailu.

– Kovia lähtöjä riittää, mutta Retu on näyttänyt kestävänsä ne. Se on onneksi teräshevonen, jonka jalat ovat pysyneet niin terveinä, ettei niitä ole tarvinnut koskaan hoitaa. Sellainen on tosi iso asia, Laine painottaa.

oriveden huipputallin kaksi vuotta nuoremman tähden Siirin Valtsun koivet eivät ole yhtä teräksiset. Eläinlääkärit ovat välillä joutuneet huoltamaan niitä.

Näin kävi muun muassa oriin viimeviikkoisen Mikkelin floppistartin jälkeen. Huimia juoksuja edellisillä kerroilla tehnyt Siirin Valtsu ei ollut lainkaan oma itsensä ja keskeytti alkulaukan jälkeen.

– Valtsu vietiin startin jälleen klinikalle, missä sen toisen takajalan vuohisia hoidettiin. Olen kuitenkin sitä mieltä, ettei vaivan olisi pitänyt näkyä niin paljon hevosen suorituksessa.

Siirin Valtsu hylkäsi tammat.

– Uskon, että suurin syy oli hyppyhommissa, joita hevosella oli juuri ennen Mikkelin kilpailuakin. Astutukset pantiin nyt kerrasta jäihin tältä kesältä, jottei kilpailukausi menisi ihan pilalle. Siirin Valtsu on noussut pukille, mutta siltä ovat tahtoneet jäädä monesti hommat kesken, eikä se ole siementänyt.

Siirin Valtsu ei ole vielä näyttänyt samanlaisia sulttaanin tapoja kuin Parvelan Retu, joka on jo kolmatta kautta peräjälkeen suosituin siitosori suomenhevosissa.

– Valtsu ei ole koskaan ollut kovin kiinnostunut tammoista, minkä takia se on niin hyväkäytöksinen kotitallillakin.

– Sillä saatiin siemennettyä kuusi tammaa, ja touhua voidaan koemielessä ehkä harjoitella taas loppukesällä Derbyn jälkeen. Tammoja olisi ollut oriille tarjolla vaikka kuinka paljon, Laine kertoo.

Valmentaja sanoo, että Siirin Valtsu kilpailee seuraavaksi kahden viikon kuluttua Vermossa Tawaststjernan Muistoajossa, jossa sillä on kaikki mallillaan.