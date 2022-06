Nyt se on varmaa! – Iivo Niskanen avaa ohjastajauransa juhannuksena

Olympiavoittajan ajokki Vieremän raveissa on E.V. Esko.

Iivo Niskanen on innokas raviharrastaja.

Vieremän juhannusaaton iltaraveissa on erityistä sähköä ilmassa, sillä Iivo Niskanen toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa ja ajaa ensimmäistä kertaa kilpaa virallisessa ravilähdössä.

Niskasen ajokki E.V. Esko on hänen pitkäaikaisen tukijan, vieremäläisen metsäkoneyhtiö Ponssen omistajaperheen hevonen.

– Heti kun korttikurssi oli päättynyt, niin Iivo ja Juha Vidgren olivat yhteydessä, että miehelle pitää saada ajokki. E.V. Esko on peruskiltti, hyvä ajettava ja toimii perjantaina juostavassa volttilähdössä. Se on myös kunnossa, viimeksi Oulussa ori oli hyvä toinen, Vidgrenien hevosia Vieremällä treenaava Matti Nisonen toteaa.

Taustajoukot suhtautuvat realistisesti perjantain starttiin, eikä Iivolta odoteta erityisiä juhannustaikoja.

– Mitään ajo-ohjeita ei tule, eikä ole minkäänlaisia menestyspaineita. Tärkeintä on, että Iivo saa mukavasti kilvanajo-uransa käyntiin. Tosin hänet tietäen voitontahto ja kunnianhimo ovat sitä luokkaa, että kun numerolappu lyödään rintaan, niin varmasti yrittää tehdä kaikkensa pärjätäkseen, Nisonen sanoo.

Olympiavoittaja ei vielä ole tehnyt tuttavuutta ajokkinsa kanssa.

– Puhe oli, että torstaina Iivo tulisi tallille ajamaan E.V. Eskoa, niin saa tuntumaa hevoseen ennen starttia, Nisonen kertoo.

E.V. Esko on 6-vuotias lämminveriori, joka on 22 startistaan voittanut viisi ja ollut yhdeksän kertaa muilla totosijoilla. Voittosummaa on kertynyt noin 13 000 euroa.

E.V. Esko saa Vieremän kesäillassa kyytiinsä olympiavoittajan. Kuvassa oria ajaa Matti Nisonen.

Nisosen oma ajokki lähtöön on Episode Nine, joka tulee todennäköisesti olemaan koitoksen selvä suosikki. Luvassa ei ole tallipeliä, eikä E.V. Eskoa ja Iivoa tulla päästämään ainakaan suosiolla ohi.

– Kyllä se on itselläkin niin, että kun on numerolappu kyljessä, niin voitosta ajetaan, Nisonen naurahtaa.

E.V. Esko ja Iivo kisaavat numerolla kuusi Vieremän kolmannessa lähdössä, joka starttaa aikataulun mukaan kello 18.47.