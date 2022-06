Konkariori Kujanpään Jyräys hurmasi – ”Käsittämättömän upea suoritus”

Kujanpään Jyräys on matkalla kohti kuninkuuskilpailua.

KymiGP-raveissa lämminveriset ovat pääroolissa, mutta radalla nähtiin tietysti myös hyviä kylmäverisiä.

Iltapäivän ykkössarja oli rajattu enintään 200 000 euroa tienanneille. Kujanpään Jyräys ei jättänyt siinä parhaasta minkäänlaista epäselvyyttä.

14-vuotias konkari joutui avauskierroksella tosissaan haalarihommiin. Ensin ori joutui revittelemään keulapaikan eteen ja sinne päästyään alkoi saada ankaraa prässiä Kartierilta.

Ensimmäinen kierros paineltiin sateisissa olosuhteissa 22,5-vauhtia. Tästä huolimatta Kujanpään Jyräyksellä oli vielä polttoainetta jäljellä ja ori lepatti 22-kyytisellä päätöspuolikkaalla selvästi ykköseksi.

– Ulkoa kaksi hevosta lähti niin liukkaasti, ettei niille pystynyt vastaamaan. Ajettiin keulaan ja sitten mentiin taas. Hieman hirvitti, mutta tämä meni vielä viimeisellä takasuoralla kevyen tuntuisesti. Heti kun muu porukka alkoi lähestyä, niin tämä lähti vastaamaan. Ihan käsittämättömän upea suoritus oli tänään, ohjastaja Ari Moilanen ihasteli radan voittajahaastattelussa.

Kujanpään Jyräys on ollut koko pitkän uransa ajan omistajiensa Heikki Pyykön ja Jaana Väänäsen valmennuksessa

– Ensimmäisen kierroksen jälkeen voitto oli yllätys. Vaikka ikää on tullut jo 14, niin silti se tuntuu olevan elämänsä kunnossa. Ori on ollut hyvä jokaiseen starttiin, vaikka on tullut heikompiakin sijoituksia. Jotain on tapahtunut oikein. Ehkä hevonen on neuvonut miestä treenissäkin, Pyykkö sanoi vaatimattomasti.

Ori ei ole vielä osallistunut kuninkuusravien pääsarjaan. Tämän päivän kaltaisena se ei olisi kaikista parhaitakin vastaan pelkkä heittopussi.

- Mitään tavoitteita ei ole asetettu. Sen verran ehkä, että aloitettiin treenaaminen vasta joulukuussa ja tultiin starttiin vasta kesäkeleillä. Katsotaan sitten jos kaikki on vain ok, niin kunkkarit eivät ole poissuljettu, Pyykkö totesi.

Tuloksen 23,5a/2100 metriä noteeranneen Kujanpään Jyräyksen voittosumma nousi 5 000 euron ykköspalkinnon myötä yli 140 000 euroon.

5- ja 6-vuotiaiden kylmäveristen aikatasoituksessa Pro kiri 40 metrin pakista huolimatta ylivoimaiseen voittoon.

– Tämän kauden starteissa ori on ollut matkalla turhan innokas. Nyt se oli rauhallinen ja tätä onkin odotettu, että näin tapahtuu. Derby ja muut isot kisat ovat luonnollisesti tähtäimessä, mutta tämä on kyllä tosi kova ikäluokka, 5-vuotiaan ohjastaja-valmentaja Hannu Hietanen sanoi.

Pro alitti ensimmäistä kertaa 1.25 eli valiorajan painelemalla 24,9/2140 metriä.

Muut profiililähdöt ajettiin lämminverivoimin.

Tammoille rajatussa Jouni Kaikko Memorialissa oli ennakkoon vain yksi suosikki, Elitloppet-viikonlopun tammaeliitissä hurmannut Heliade du Goutier.

Ranskalainen ei kuitenkaan päässyt suomalaisten kilpasisarien puristuksessa helpolla.

Kierros jäljellä voimalla keulapaikan hakenut suursuosikki sai viimeisellä takasuoralla kovaa painetta An-Dorralta ja loppumetreillä jättiyllätystä jahdannut True Devotion kiri yllättävän lähelle. Loistojuoksun tehnyt An-Dorra oli kolmas. Kärkikolmikko jätti muut kauas taakseen.

– Tuhannen metrin radat sopivat tälle hyvin, kaksi viikkoa sitten meni Solvassa 1.10-tuloksen ja nyt täällä teki erinomaisen suorituksen, ohjastaja Franck Ouvrie sanoi voittajahaastattelussa tulkin välityksellä.

Tuloksen 13,4a/2100 metriä noteerannut Heliade Du Goutier oli kutsuttu jopa pääkilpailuun, mutta tammalle valittiin vielä tällä kertaa profiililtaan hieman vaatimattomampi 12 000 euron ykköspalkinnon lähtö.

– Ensi vuonna sitten, tämä on vasta 5-vuotias, valmentaja Sebastien Guaratolla työskentelevä Henri Cabonell totesi.

Virtaviivainen Heliade Du Goutier saatetaan nähdä ensi vuonna pääkilpailussa.

Myös KymiGP-päivän perinteisellä 3100 metrin matkalla saatiin todistaa ranskalaista voimaa ja nopeutta.

20 metrin pakilta startannut pikkuori Garuda Fligny täräytti jo loppukurvissa erisarjalaisen tavoin kärkeen ja jatkoi suvereeniin voittoon ennen hyvin keulasta kestänyttä Piteraqia. Ranskalaissyntyinen ja hiljattain Suomeen ostettu Cash Maker oli kolmas.

Ruotsalaisvieras Under Armour oli lähdön eniten pelatuin, mutta se ei pystynyt johtavan rinnalta taistelemaan kärkisijoista.

– Katsoin totta kai jo etukäteen tämän juoksuja. Se oli jo lämmityksestä alkaen pirteän ja tosi mukavan oloinen pikkupakkaus. Viimeisellä takasuoralla piti vähän miettiä miten ajetaan loppua, mutta kärkipari alko näyttää jo vähän väsyneeltä, niin ajattelin, että isketään palalla, ohjastaja Hannu Torvinen totesi.

Raviurheilu on kansainvälistä. Garuda Flignyn omistaja on Belgiasta, valmentaja Henk Grift Hollannista, kasvattaja Ranskasta ja ohjastaja oli siis tällä kertaa suomalainen.

– Tosi kiva tutustua uusiin ihmisiin ja tämän taustajoukot puhuvat hienosti englantia, niin hyvin on pärjännyt. Ei ole ollut mitäään probleemia. Ranskan kieli ei oikein taitu, mutta täytyy sitäkin ruvetella opettelemaan, Torvinen sanoi.

Lähdössä oli 10 000 euron ykköspalkinto.

Garuda Fligny ja Hannu Torvinen saivat tyylitellä Kouvolan loppusuoralla.

10 000 euron ykköspalkinto oli myös 4-vuotiaiden kohtaamisessa. Magic Madonna sai kuuden hevosen lähdössä vetää täysin Pekka Korven haluamaa vauhtia, eikä lähdön ainoa tamma ollut lopussa yllätettävissä.

Deep Blue Font oli toinen ennen Salam Aleikumia.

– Tällä on iso etu, kun se lähtee niin kovaa ja ravin kanssa ei ole koskaan mitään ongelmia. Ainakin tällä hetkellä tamma menee tosi helpon tuntuisesti, Korpi totesi valmennettavastaan.

Toto75-kohteiden ainoan mailin matkan vei nimiinsä kärjen ylivauhdin parhaiten hyödyntänyt Gerris Trix, joka juoksi toisen startin Juha Utalan treenistä.

– Luokkaansa nähden tällä on vielä vähän voittosummaa (noin 45 000 euroa) ja sen pitäisi pärjätä vielä jonkin aikaa. Tällä on ronskit potkut. Hieno fiilis, kun näiden kanssa tekee töitä ja sitten tulee onnistumisia tällaisinä päivinä, Utala iloitsi.

Jo ennen 75-kohteita nähtiin tasokasta raviurheilua.

5-vuotiaiden kohtaamisessa Santtu Raitalan ohjastama Manny Muscle oli keulapaikalta täysin murskaava ja otti ensimmäisen voiton Suomesta. Johtavan rinnalla juossut Magical Princess tsemppasi välimatkan päässä toiseksi ennen Quite A Loveria.

– Manny Muscle teki vaikutuksen jo Ruotsin puolella ja kun ensimmäistä kertaa istuin Vermossa kärryille, niin heti tunsi, että tässä on hirmukapasiteetti. Tämä on tosi mielenkiintoinen hevonen, Raitala kehui Juho Ihamuotilan valmennettavaa.

Voittoaika 12,7a/2100 metriä oli vain kaksi kymmenystä heikompi kuin Earl Simonin aika pääkilpailussa. Vaikka rata hidastui loppua kohden, niin tulos kertoo paljon Manny Musclen kapasiteetista.

Hannu ja Mikko Laakkosen omistama ori tienasi voitostaan 10 000 euroa.

Garuda Fligny ei ollut suinkaan Henk Griftin valmennustallin ainoa voittaja, sillä 8 000 euron ykköspalkinnon montélähdössä Diamant De Larre kirmasi maalisuoralla kovasta avauksesta huolimatta suomalaishaastajilta karkuun.

Jo ennakkoon suursuosikiksi pelattua ruunaa ratsasti ensimmäistä kertaa Suomessa vieraileva Marie Bacsich.

– Täällä ihmiset ovat tosi mukavia ja ovat ottaneet hyvin vastaan, joka maassa se ei ole aina ollut niin, ranskalainen Bacsich kehui.

Oikea Toto75-rivi, Kouvola 18.6

Toto75-1: 12 Pro

Toto75-2: 2 Gerris Trix

Toto75-3: 9 Heliade Du Goutier

Toto75-4: 1 Kujanpään Jyräys

Toto75-5: 9 Garuda Fligny

Toto75-6: 3 Magic Madonna

Toto75-7: 1 Earl Simon

Seitsemän oikein -tuloksille: 34,38 euroa

Kuusi ja viis oikein - tulokset: ei voitto-osuutta.