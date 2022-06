Ranskan valloittajan ympyrä sulkeutuu – kotimaahan palaava Whole Lotta Love nälkäisenä Kymi GP:hen

Toistamiseen Kouvolan huippukisaan osallistuva konkariruuna hakee jatkossa vauhtia uusissa maisemissa.

Whole Lotta Love sijoittui kaksi vuotta sitten Kymi GP:ssä seitsemänneksi.

Yhdeksänvuotias Whole Lotta Love edustaa sinivalkoista ravihevoskasvatusta Kymi GP:ssä lauantaina. Kilpailun toinen Suomessa syntynyt ravuri on Hotshot Luca.

Kotkalaisen Yrjö Piiraisen omistama Whole Lotta Love on kansainvälinen hevonen. Se muutti 5-vuotiaana ikäluokkakausien jälkeen Philippe Daugeardin valmennukseen Ranskaan, missä on tienannut lähes 300 000 euroa.

Ruunan reissuelämän ympyrä on nyt kuitenkin sulkeutumassa. Muiden kansainvälisten tähtien laumassa perjantaina Uttiin lentävä hevonen on jäämässä Hannu Korven valmennukseen Pirkkalaan.

– Ainakin toistaiseksi Whole Lotta Love jättää Ranskan, mutta kaikkihan on aina myöhemmin mahdollista, Piirainen sanoo.

Whole Lotta Loven kilpailuoikeus patonkimaan kaviourilla päättyy vuoden 2023 jälkeen, jolloin siitä tulee 11-vuotias. Suomessa lämminveriset saavat kilpailla kaksi vuotta vanhemmiksi.

Whole Lotta Loven Ranskan vuodet ovat tällä erää ohi.

Vaikka ruuna siirtyy Korven talliin suoraan Kymi GP:stä, pirkkalalaisesta tulee sen virallinen treenari vasta kaksi viikkoa myöhemmin ravattavan Suur-Hollola -ajon jälkeen. Siihen asti hevosen valmentajana jatkaa Daugeard, joka myös ohjastaa sitä molemmissa huippuraveissa.

– Koska kielimuuri on välissä, en ole ihan varma Philippen kuvioista. En tiedä, viettääkö hän kilpailujen välin Suomessa lomaillen, vai palaako välillä kotitallilleen, jossa on kuitenkin paljon hevosia. Joka tapauksessa hän tulee ajamaan hevostani Kouvolaan ja Lahteen, Piirainen kertoo.

Whole Lotta Love ei ole ensimmäinen Piiraisen ravuri, joka menee Korven valmennukseen. Siellä on ollut 3-vuotias Black Dog, joka on nyt välillä Hannu Kamppurin ratatallilla Teivossa totuttelemassa kilpailuympäristöön.

– Hannu Korpi kutsui meidät kerran käymään Pirkkalassa. Hänen paikkansa teki vaikutuksen, ja kun Hannu on myös hyvin pärjäävä mukava jätkä, niin hänet oli helppo valita valmentajaksi, Piirainen perustelee hevosensa uutta ympäristöä.

Raviurheilu on rakas harrastus kotkalaiselle ravintolayrittäjälle Yrjö Piiraiselle.

Whole Lotta Loven tämä kausi ei ole lähtenyt kovin hyvin käyntiin. Huhtikuun puolivälissä useiden kuukausien kilpailutauolta tullut hevonen on saavuttanut kolmessa startissa sijat 3, 7 ja 8.

Ruunan toissa kerralla Pariisissa juoksema täyden matkan aika 11,0a on toki pohjoismaisesti kovaa valuuttaa.

Piiraisen mukaan talven hiljaiseloon oli terveydellinen syy.

Kun hevonen teki joulukuussa heikommat juoksut, sen rintaa kuumotti. Tutkimuksissa selvisi, että rinnassa oli revähdys, minkä seurauksena ruuna joutui talveksi tauolle, Piirainen kertoo.

Omistajan mielestä Whole Lotta Loven tulosrivistöön ei kannata liikaa tuijotella.

– Hevonen on ehdottomasti parempi kuin viime sijoitukset kertovat, ja myös Philippe on kehunut sen virettä.

Whole Lotta Love on paremmassa kunnossa kuin kevään sijoitukset osoittavat.

– Ruunalla ajettiin parissa startissa varman päälle sillä mielellä, että se saavuttaisi Suur-Hollola -ajon suoraan välieräpaikkaan oikeuttavan ajan. Siinä sen kanssa onnistuttiin.

Whole Lotta Lovella oli kaksi vuotta sitten samanlainen kilpailuohjelma kuin tänä kesänä. Ranskasta lentänyt ruuna sijoittui Kymi GP:ssä seitsemänneksi ja jäi Suur-Hollola -karusellissa välieriin.

– Hevosen juoksu ei silloin onnistunut Kymi GP:ssä huonolta lähtöpaikalta. Philippe ei ihan arvannut survoa alussa ranskalaisittain parijonoon, vaan pakitti kiltisti viimeiseksi. Whole Lotta Loven tehtävä oli sen jälkeen toivoton tosi kovassa lopetuksessa, omistaja muistelee.

– Ruunalla on nytkin sama melko huono lähtöpaikka kuutosradalla, mutta toivottavasti sen juoksu onnistuisi paremmin.

Toissa kesänä Whole Lotta Love palasi huippulähtöjen jälkeen Normandiaan, mutta tänä vuonna se suuntaa Pirkanmaalle.

Kuinka uusi valmentaja aikoo sitten palauttaa 87 kertaa kilpailleen ja 22 lähtöä voittaneen konkarin takaisin menestyspolulle, mikäli se ei vielä Kouvolassa sinne harppaa?

– Ei siihen sen kummempia taikatemppuja ole. Ruokaa ja kunnon treeniä jarrukärryillä, ja ehkä vähän ratsastusta, useita ”ehtoopuolen ravureita” viime aikoina syttymään saanut Korpi sanoo.