Vireä nousukastamma latoi pöytään kauden kärkituloksen, kuningatarkilpailu silti harkinnassa – "On niin yksioikoinen hevonen"

Vermon maileilla nähtiin vauhtijuhlaa.

Vermon keskiviikkoravit ajettiin teemalla pikamatkojen ilta. Kaikki lähdöt olivat 1620 metrin ryhmäajoja.

Suurimmat setelit olivat jaossa 5 000 euron ykköspalkinnon suomenhevosten A.V. Marttilan Tammasarjassa.

Siihen ilmoitettiin 19 hevosta ja Vermo näytti hienoa urheilullista pelisilmää jakamalla ne kahteen eri lähtöön. Näin mahdollisimman moni tamma sai mahdollisuuden näyttää osaamistaan lyhyellä matkalla ja saada samalla pisteitä kuningatarkilpailuun.

Jouko Tarvaisen ohjastama ja valmentama Disain teki sarjan jälkimmäisessä lähdössä melkoisen tempun.

Noin 30 000 euroa ennen tätä päivää tienannut tamma kohtasi ensimmäistä kertaa parhaat kilpasisarensa samalta viivalta. Sitä ei olisi uskonut, sillä tuliluontoinen 10-vuotias veti koko matkan selvällä erolla muihin ja reippaasta matkavauhdista huolimatta piti oikein varmasti ykköseksi.

Taksvenla oli toinen ennen Hulluduunaria.

– Harvoin kilvanajo ottaa omaan pumppuun ja henkeen näin koville. Siinä on niin monta jännittävää tekijää tämän hevosen kanssa, mutta onneksi kaikki päättyi hyvin nyt. Kieltämättä pelotti toppaako vai ei, mutta hyvin oli painetta ohjissa. Tämä on oma persoonansa ja sen pitää antaa mennä niin kuin itse haluaa, Tarvainen sanoi.

Disain hurjasteli kilometriajan 22,4aly, joka on tammojen kauden selkeä kärkinoteeraus. Tuloksen kovuutta kuvaa, että edellisen kerran suomenhevostamma on painellut kovempaa viime kesän kuningatarkilpailun maililla.

Voitosta ja kovasta tuloksesta huolimatta Forssan kuningatarkilpailu ei ole näillä näkymin suunnitelmissa.

– Tuskin lähdetään, tämä on niin yksioikoinen hevonen sellaisiin kisoihin. Siellä on kolme matkaa, tämä jännittää ja sen sellaista. Ehkä tyydytään vain seuraamaan penkalta niitä kisoja, Tarvainen jatkoi.

Ensimmäisen A.V. Marttilan Tammasarja-lähdön vei nimiinsä Varjonova. Kyseessä oli 13-vuotiaalle konkaritammalle kauden ensimmäinen täysosuma. Lakan Leija oli johtavan rinnalta toinen ennen Vennelmon Varmaa.

– Tällä on ollut huumorin kanssa aina ongelmia ja jarruttaa lopussa, jos joutuu oikein kovasti töihin. Nyt se on näyttänyt ihan jäätävää nousukuntoa viime aikoina. Tänään tamma voitti ihan pintakaasulla, vetolaput jäivät vetämättä ja varaa jäi reilusti, Olli Koivunen sanoi tuloksen 23,0aly noteeranneesta ajettavastaan.

Varjonova on juossut avoimissa tammalähdöissä jo useamman vuoden, mutta paikka aurinkoon eli kuningatarkilpailuun ei ole vielä avautunut.

– Toivottavasti nyt päästään vihdoinkin mukaan. Olisiko ainakin kaksi kertaa oltu ensimmäisellä varasijalla. Varjonova olisi ansainnut jo paikan. Toivotaan, että nyt kunto pitäisi. Koivunen jatkoi.

Valmentaja Bella Varjosen elämän hevonen Erikasson voitti ravikuninkuuden 13- ja 14-vuotiaana.

Rivin eniten pelatuin hevonen Skyfall Shine hoiti keulajuoksun päätteeksi leiviskänsä lopulta varmoin ottein, mutta siihen luottaneet saivat jännittää tosissaan.

Loppusuoralla rinnalle iskenyt Com Milton näytti pitkään jo saavan otteen, mutta laukkasi hieman ennen maalia.

Hannu Torvisen ajama Skyfall Shine tiputti ennätyksestään puoli sekuntia pinkomalla 11,6aly. Valmentaja Markku Nieminen ei silti ollut tyytyväinen.

– Jotain siitä nyt puuttuu, liian ahtaalle joutui. Kyllä tämän tuolla juoksulla ja näissä olosuhteissa pitäisi pystyä menemään 10,7, on se niin hyvä hevonen. Mietinnässä on, onko se kesähevonen. Allergiatestit on otettu ja ne tulee viikon-parin sisällä, Nieminen tuumasi.

Tuore kahden tuhannen voiton mies Torvinen hallitsi samalla taktiikalla myös Que Talin rattailla.

– Tykkään tästä hevosesta älyttömästi, tämä on kiva työkaveri ja tekee aina hommansa niin kuin pystyy. Sillä voittaa vielä paljon lähtöjä, Torvinen kehui.

Voittoaika kirjattiin 11,9aly, joka oli illan teeman mukaisesti Risto Väreen valmennettavan uusi ennätys.

Keulapaikka oli valttia lyhyillä matkoilla ja siitä hallinnoi helposti myös Jyrki Tammimetsän ajama Bean Fighter.

Tamma pääsi aloittamaan uransa vasta helmikuussa kypsässä 6-vuoden iässä. Kymmenestä startista on tullut nyt viisi voittoa ja tänään ennätys petraantui peräti 2,7 sekuntia, sillä Bean Fighter latoi tauluun 12,7aly.

Vaikka tamman voittosumma on vasta alle 15 000 euroa, niin puhutaan silti jo melkoisesta tuhkimotarinasta.

– Pikkusen hienolta tuntuu! Kaikenlaisia ongelmia tällä oli aiemmin ollut. Viime keväänä oli yritetty astuttaa, mutta ei tullut kantavaksi ja sitten kysyttiin haluanko yrittää, Bean Fighterin viime syksynä liisannut Satu Munne iloitsi.

Toto65-kohteissa ainoastaan yksi voittaja ei tullut johtopaikalta. Se oli 3- ja 4-vuotiaiden tammasarjan Over My Shoulder, joka väänsi väkevästi ykköseksi johtavan rinnalta.

Santtu Raitala ajoi Juho Ihamuotilan valmennettavaa.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 15.6

Toto65-1: 2 Skyfall Shine

Toto65-2: 6 Varjonova

Toto65-3: 1 Bean Fighter

Toto65-4: 6 Over My Shoulder

Toto65-5: 5 Disain

Toto65-6: Que Tal

Kuusi oikein -tuloksille: 61,83 euroa

Viisi oikein: 3,42 euroa