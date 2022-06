Vernissage Grif uusi voittonsa Östersundissa

Vaiherikas Jämtlands Stora Pris päättyi italialaisjuhliin. Mika Forss ajoi 75-voiton Petri Salmelan Hector Sisulla.

Viime vuoden voittaja Vernissage Grif oli paras myös tällä kertaa Jämtlands Stora Pris -kisassa lauantaina Östersundissa. Elitloppetissa karsintaan jäänyt italialaisori kiersi vastustajansa neljännen radan kautta sen verran selvästi, että ohjastaja Alessandro Gocciadorolla oli lopussa aikaa näyttävään tuuletukseen ohjat korkealla ilmassa.

Dramatiikkaa kisaan saatiin jo avauskierroksella, kun toisen kaarteen alussa keulaan matkalla ollut suosikki Mister Hercules laukkasi. Johtopaikalla ravannut Click Bait sai sen jälkeen kovaa prässiä Mika Forssin ajamalta Selected Newsiltä, mutta kesti lopussa kolmanneksi jälkimmäisen taivuttua laukattomista viimeiseksi.

Jo alkuun panostanut Milliondollarrhyme hankki otteen kärkihevosista loppukurvissa, mutta viime metreillä sekään ei voinut mitään taaempaa vyöryneelle voittajalle.

– Ei ole sanoja kuvaamaan tätä hevosta, se on fantastinen. Sillä ei ollut keväällä aivan paras jakso, mutta nyt kaikki on toiminut paremmin, kun on alettu ajaa kengät jalassa, Gocciadoro kertoi voittajakehässä.

Varennen poika kuittasi noin 66 500 euron arvoisen voiton märällä radalla ajalla 12,7a/2140 metriä.

Mika Forssilla meni paremmin kierroksen avanneessa hopeadivisioonassa, jossa suomalaisen ajama Hector Sisu pääsi päätöskierroksen alussa aina kärkeen saakka ja piti pintansa niukasti maaliin asti. Petri Salmelan valmentamalle 5-vuotiaalle ykkössija oli kauden toinen.

Italialaistamma Bentley Gar jatkaa tappioitta Timo Nurmoksen tallista. Lauantaina tuli ylivoimainen voitto oppilaslähdössä Andreas Lövdalin ajamana. Iivari Nurminen ajoi Jonna Irrin tallin Best In Show Asin neljänneksi.

Saapasmaahan voitto matkasi myös Born To Runin toimesta Klass I -sarjassa. Gocciadoron 5-vuotiaalle on helppo ennustaa selvää sarjanousua tulevaisuudessa.